LIVE Second Round 2021 NFL Draft Results

Second Round of the 2021 NFL Draft - LIVE UPDATES

Draft Order: Round 2

33) Jacksonville Jaguars - Tyson Campbell - Cornerback - Georgia

34) New York Jets - Elijah Moore - Wide Receiver - Ole Miss

35) Denver Broncos - Denver Broncos Trade Atlanta Falcons Picks - Javonte Williams - Running Back - North Carolina

36) Miami Dolphins (from HOU) - Jevon Holland - Defensive Back - Oregon

37) Philadelphia Eagles - Landon Dickerson - Center - Alabama

38) New England Patriots- New England Patriots Trade Cincinnati Bengals Picks - Christian Barmore - Defensive Tackle - Alabama

39) Chicago Bears - Chicago Bears Trade Carolina Panthers Picks - Teven Jenkins - Offensive Lineman - Oklahoma State

40) Atlanta Falcons - Denver Broncos Trade Atlanta Falcons Picks - Richie Grant -Safety - UCF

41) Detroit Lions - Levi Onwuzurike - Defensive Tackle - Washington

42) Miami Dolphins - Miami Dolphins Trade New York Giants Picks - Liam Eichenberg - Notre Dame - Offensive Lineman

43) Las Vegas Raiders - Las Vegas Raiders Trade San Francisco 49ers Picks - Trevon Moehrig - Safety - TCU

44) Dallas Cowboys - Kelvin Joseph - Cornerback - Kentucky

45) Jacksonville Jaguars (from MIN) - Walker Little - Offensive Tackle - Stanford



46) Cincinnati Bengals - New England Patriots Trade Cincinnati Bengals Picks - Jackson Carman - Offensive Tackle - Clemson

47) Los Angeles Chargers - Asante Samuel Jr. - Cornerback - Florida State



48) San Francisco 49ers - Las Vegas Raiders Trade San Francisco 49ers Picks - Aaron Banks - Offensive Lineman - Notre Dame



49) Arizona Cardinals - Rondale Moore - Wide Receiver - Purdue



50) New York Giants - Miami Dolphins Trade New York Giants Picks - Azeez Ojulari - Edge - Georgia



51) Washington Football Team - Samuel Cosmi - Offensive Lineman - Texas



52) Cleveland Browns - Cleveland Browns Trade Carolina Panthers Picks and Chicago Bears Trade Carolina Panthers Picks - On the Clock...



53) Tennessee Titans

54) Indianapolis Colts



55) Pittsburgh Steelers



56) Seattle Seahawks

57) Los Angeles Rams



58) Kansas City Chiefs (from BAL)



59) Carolina Panthers - Cleveland Browns Trade Carolina Panthers Picks

60) New Orleans Saints

61) Buffalo Bills



62) Green Bay Packers

63) Kansas City Chiefs



64) Tampa Bay Buccaneers

