Third Round 2021 NFL Draft Results

Third Round of the 2021 NFL Draft - LIVE UPDATES

Draft Order: Round 3

65. Jacksonville Jaguars - Andre Cisco - Defensive Back - Syracuse



66. Minnesota Vikings - Kellen Mond - QB - Texas A&M



67. Houston Texans - Davis Mills - Quarterback - Stanford



68. Atlanta Falcons - Jalen Mayfield - Offensive Tackle - Michigan



69. Cincinnati Bengals - Joseph Ossai - Defensive End - Texas



70. Carolina Panthers - Brady Christensen - Offensive Tackle - BYU

71. NY Giants - Aaron Robinson - Cornerback - Central Florida



72. Detroit Lions - Alim McNeill - Defensive Tackle - NC State



73. Philadelphia Eagles - Milton Williams - Defensive Tackle - Louisiana Tech

74. Washington Football Team - Benjamin St-Juste - Defensive Back - Minnesota



75. Dallas Cowboys - Osa Odighizuwa - Defensive Tackle - UCLA

76.New Orleans Saints - Paulson Adebo - Defensive Back - Stanford

77. Los Angeles Chargers - Josh Palmer - Wide Receiver - Tennessee



78. Minnesota Vikings - Chazz Surratt - Linebacker - North Carolina



79. Las Vegas Raiders (from Arizona) - Malcom Koonce - EDGE - Buffalo



80. Las Vegas Raiders -Divine Deablo - Safety - Virginia Tech



81. Miami Dolphins - Hunter Long - Tight End - Boston College



82. Washington Football Team - Dyami Brown - Wide Receiver - North Carolina



83. Carolina Panthers - Tommy Tremble - Tight End - Notre Dame



84. Dallas Cowboys - Chauncey Gholston - Defensive End - Iowa

85. Green Bay Packers - Amari Rodgers - WR - Clemson

86. Minnesota Vikings - Wyatt Davis - Guard - Ohio State



87. Pittsburgh Steelers - Kendrick Green - Center - Illinois



88. San Fransisco 49ers - Trey Sermon - Running Back - Ohio State

89. Houston Texans - Nico Collins - Wide Receiver - Michigan

90. Minnesota Vikings - Patrick Jones II - Defensive End - Pitt



91. Cleveland Browns - Anthony Schwartz - Wide Receiver -Auburn



92. Tennessee Titans - Titans Trade Picks With Green Bay Packers - Monty Rice - Linebacker - Georgia

93. Buffalo Bills - Spencer Brown - Offensive Tackle - Northern Iowa



94. Baltimore Ravens - Ben Cleveland - Offensive Lineman - Georgia



95. Tampa Bay Buccaneers - Robert Hainsey - Offensive Tackle - Notre Dame



96. New England Patriots - Ronnie Perkins - Defensive End - Oklahoma



97. Los Angeles Chargers - Tre' McKitty - Tight End - Georgia



98. Denver Broncos - Quinn Meinerz - Offensive Lineman - Wisconsin-Whitewater

99. Dallas Cowboys - Nahshon Wright - Cornerback - Oregon State

100. Tennessee Titans - Elijah Molden - Defensive Back - Washington

101. Detroit Lions (from Rams) - Ifeatu Melifonwu - Cornerback - Syracuse

102. San Francisco 49ers - Ambry Thomas - Cornerback - Michigan

103. Los Angles Rams - Ernest Jones - Inside Linebacker - South Carolina

104. Baltimore Ravens - Brandon Stephens - Cornerback - SMU

105. Denver Broncos - Baron Browning - Inside Linebacker - Ohio State

-------

------

