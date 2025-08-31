Photo Gallery: West Virginia Handles Robert Morris in Season Opener

West Virginia University quarterback Scotty Fox Jr. celebrates his 59-yard touchdown run with tight end Greg Genross. / Christopher Hall – West Virginia on SI
The West Virginia Mountaineers (1-0) cruised to a 45-3 season opening win against Robert Morris Colonials Saturday afternoon in the first ever meeting between the two programs.
West Virginia University quarterback Nicco Marchiol leads the Mountaineers onto the field in the season opener against Robert Morris. / Christopher Hall – West Virginia on SI
- West Virginia quarterback Nicco Marchiol finished 17-for-20 with 224 yards and one passing touchdown and added 56 rushing yards and a TD, the fourth of his career. The redshirt junior recorded a career-best 85% completion percentage (min. 5 attempts) and a long pass of 46 yards.
- He is currently 4-0 all-time in career starts.
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
- Rodriguez’s career record at WVU now improves to 61-26, moving him into a tie for second place in career wins at West Virginia.
West Virginia University football 2025 / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University linebacker Chase Wilson / Christopher Hall – West Virginia on SI
- West Virginia linebacker Chase Wilson led the team with six tackles.
West Virginia University football 2025 / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University football 2025 / Christopher Hall – West Virginia on SI
- WVU finished with 625 total yards of offense, marking the first time the offense has eclipsed 600 yards since Nov. 18, 2023 vs. Cincinnati.
West Virginia University quarterback Nicco Marchiol / Christopher Hall - West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Nicco Marchiol reaches fpr the endzone for the touchdown against Robert Morris. / Christopher Hall – West Virginia on SI
- West Virginia has now scored a touchdown in its opening drive in five of the last seven games dating back to Sept. 7, 2024
West Virginia University quarterback Nicco Marchiol / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Cam Vaughn / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University kicker Ethan Head / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University football 2025 / Christopher Hall – West Virginia on SI
- Sixty-two players saw action for the first time at WVU, including 10 who made their collegiate debuts.
West Virginia University defensive back Kekoura Tarnue / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Defensive Coordinator Zac Alley / Christopher Hall – West Virginia on SI
- WVU did not allow Robert Morris to score a touchdown in the game, marking the first time the defense has not allowed a TD since Sept. 16, 2023.
West Virginia University linebacker Reid Carrico / Christopher Hall – West Virginia on SI
- West Virginia linebacker Reid Carrico finished four tackles (3 solo), including a career-best 2.0 tackles for loss.
West Virginia University Eddie Vesterinen / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University defensive lineman Devin Grant / Christopher Hall – West Virginia on SI
- The Mountaineer defense held Robert Morris to 123 total yards of offense, the first time WVU has held an opponent to fewer than 200 yards since Sept. 17, 2022 vs. Towson.
West Virginia University defensive back Kekoura Tarnue / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Defensive Coordinator Zac Alley / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University defensive lineman Asani Redwood / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University defensive lineman Eddie Kelly Jr. (1) and defensive back Kekoura Tarnue close in on Robert Morris running back Donta Whack. / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University football 2025 / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University linebacker Caden Biser / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University running back Jahiem White / Christopher Hall – West Virginia on SI
- West Virginia running back Jahiem White tallied his first touchdown of the season on a 1-yard rush in the third quarter. The junior added his second rushing TD of the game on a 4-yard rush in the third quarter, marking the first time he has scored multiple rushing touchdowns in a game in his career.
West Virginia University running back Jahiem White / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University defensive lineman Eddie Kelly Jr. (1) and defensive back Fred Perry (5) pursue Robert Morris running back Ethan Shine. / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Cam Vaughn / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Defensive Coordinator Zac Alley / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University linebacker Ben Cutter / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Preston Fox returns a kick against Robert Morris. / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia receiver Preston Fox recorded five punt returns for 61 total yards and a long of 28. The senior also returned one kickoff for 36 yards.
West Virginia University receiver Cam Vaughn / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University defensive lineman Devin Grant (91) pressures Robert Morris quarterback Zach Tanner. / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Preston Fox returns a punt against Robert Morris. / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University running back Jahiem White / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University punter Oliver Straw / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Defensive Coordinator Zac Alley / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University Bandit Curtis Jones Jr. / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Jaden Bray / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University running back Jahiem White / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University defensive back Jordan Scruggs / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University receiver Cam Vaughn / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia receiver Cam Vaughn recorded a team-best 127 receiving yards on seven catches. He caught his first touchdown pass as a Mountaineer, hauling in a 46-yard scoring pass in the fourth quarter.
West Virginia University receiver Cam Vaughn (4) celebrates his first touchdown of the season with teammate Jahiem White (1) / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University head coach Rich Rodriguez / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Jaylen Henderson / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Jaylen Henderson / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University running back Cyncir Bowers (23) celebrates his first Mountaineer touchdown. / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University linebacker John Lewis (12) / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Scotty Fox Jr. breaks a tackle en route to a 59-yard touchdown run. / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Scotty Fox Jr. races down the sideline for a 59-yard touchdown run. / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University defensive back Nick Taylor / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University defensive lineman Taylor Brown / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University quarterback Khalil Wilkins / Christopher Hall – West Virginia on SI
West Virginia University defensive lineman Quinton Goins / Christopher Hall – West Virginia on SI
Robert Morris receiver Tyler Evans takes a picture with his former Mountaineer teammates. / Christopher Hall – West Virginia on SI