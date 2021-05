List of Mountaineers in NFL

Keeping you up to date on where West Virginia alums are playing in the NFL.

CAROLINA PANTHERS

QB Will Grier, S Kenny Robinson

CINCINNATI BENGALS

OL Quinton Spain

CLEVELAND BROWNS

LB Tony Fields II

HOUSTON TEXANS

LS Kyle Poland

INDIANAPOLIS COLTS

OL Mark Glowinski, WR Gary Jennings

LOS ANGELES CHARGERS

LB Kyzir White

LAS VEGAS RAIDERS

S Karl Joseph, CB Rasul Douglas, LB Nick Kwiatkoski, DT Darius Stills

MIAMI DOLPHINS

OL Adam Pankey, LS Rex Sunahara

NEW ENGLAND PATRIOTS

OL Yodny Cajuste

NEW ORLEANS SAINTS

CB Keith Washington, OL Michael Brown

NEW YORK GIANTS

WR David Sills V

NEW YORK JETS

TE Trevon Wesco

SEATTLE SEAHAWKS

QB Geno Smith

SAN FRANCISCO 49ERS

OL Colton McKivitz, WR Kevin White

TAMPA BAY BUCCANEERS

WR T.J. Simmons

TENNESSEE TITANS

LB David Long Jr.

You can follow us for future coverage by clicking "Follow" on the page's top righthand corner. Also, be sure to like us on Facebook & Twitter:

Facebook - @WVUonSI

Twitter - @SI_WVU and Schuyler Callihan at @Callihan_.