15 jóvenes futbolistas a seguir en 2026

En el fútbol cada generación tiene un punto de inflexión en el que las jóvenes promesas se convierten en realidad.

No en vano, el 2026 apunta a ser uno de esos momentos bisagra, con una camada de talento que no sólo destaca por condiciones técnicas; también por físico, indistintamente del contexto competitivo, sumado a personalidad y capacidad a la hora de asumir responsabilidades en la élite

Desde África hasta Sudamérica, pasando por, evidentemente, Europa, el mapa del talento global está más repartido que nunca, tal y como se repasará a continuación con el ranking de 15 jugadores de 21 años o menos, llamados a explotar definitivamente en los próximos meses.

15. Yan Diomande (RB Leipzig / Costa de Marfil)

Yan Diomande | picture alliance/GettyImages



Los Toros Rojos de Alemania continúan apostando por talento joven y físico, así que el marfileño de 19 años encaja a la perfección en ese modelo.



Potente, dinámico y con margen de mejora, el versátil extremo representa el prototipo del jugador moderno, acompañado de una facilidad para participar directamente en goles (siete dianas y cuatro asistencias en 16 encuentros en esta 2025/2026). Si su progresión es constante, el 2026 puede ser su calendario de consagración en la Bundesliga.

14. Kendry Páez (Racing Estrasburgo / Ecuador)

Kendry Páez | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Pocos futbolistas nacidos en el nuevo continente poseen el guante en el pie zurdo y los dotes técnicos del precoz ecuatoriano, ficha del Chelsea aunque acciona a día de hoy en el Racing de Estrasburgo francés.



De hecho, su cesión a la Ligue 1 responde a una estrategia inteligente: adaptación progresiva al balompié europeo. Creativo y con liderazgo natural, al mediapunta de 18 primaveras no sele debe perder de vista en los venideros meses.

13. Geovany Quenda (Sporting Clube / Portugal)

Geovany Quenda | Carlos Rodrigues/GettyImages

Los Leones le robaron a sus rivales lisboetas, Benfica, a esta perla de 18 almanaques para su prolífera cantera. Es que la futura pieza del Chelsea (lo compró por 50 millones de euros a partir de la próxima temproada) es desequilibrio puro, bien sea de extremo por cualquier banda, o de lateral/carrilero izquierdo.



Aunado a su notable con regate corto, cambio de ritmo y atrevimiento constante, Quenda ya brilla en la Primeira Liga y en Champions League, al punto que totaliza en el tres tantos y dos asistencias entre ambas competiciones en el presente curso.

12. Rodrigo Mora (Porto / Portugal)

Rodrigo Mora | Eurasia Sport Images/GettyImages

Otro joya lusa de 18 almanaques y proveniente de uno de los tres grandes clubes de dicho país, el Porto. Se llama Rodrigo Mora.



Mediapunta con facilidad para caer por fuera, verticalidad , fantasía, visión y gol. Quien es comparado por su parecido físico y táctico con João Félix representa el juego ofensivo y valiente que siempre ha caracteriza a la entidad del dragón. Su evolución dependerá de su constancia, pero su potencial es evidente.

11. Arda Güler (Real Madrid / Turquía)

Arda Güler | NurPhoto/GettyImages

Pese a disputar su tercer ejercicio como merengue, el polivalente zurdo apenas tiene 20 años, mientras que de a poco empieza a ser indiscutible. Zurda exquisita, creatividad, pase gol (siete asistencias en la 2025/2026) y personalidad para pedir el balón en los momentos calientes.



Su desafío ha sido físico y de continuidad, pero cuando aparece en el verde suele demostrar por qué es uno de los proyectos más ilusionantes del Real Madrid, al margen que deberá ratificarlo a partir de enero.

10. João Neves (PSG / Portugal)

João Neves | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Ser titular en el XI del Paris Saint-Germain que viene de levantar el Sextete en 2025 es compatible con afirmar que el internacional con Portugal todavía cuenta con espacio para crecer, amparado en sus escasos 21 años de edad.



Es uno de los centrocampistas de mayor madurez y versatilidad de su generación, de la mano de Intensidad, calidad técnica y una capacidad extraordinaria para sostener el ritmo del partido, sin olvidar su facilidad a la hora de actuar en cualquier posición de la sala de máquinas y hasta de lateral o carrilero diestro.

9. Dean Huijsen (Real Madrid / España)

Dean Huijsen | NurPhoto/GettyImages

Elegancia, físico y una notable capacidad para anticipar. Es cierto que ha ido a menos en sus primeros meses en la Casa Blanca, pero también lo es que, a sus 20 años, encaja a la perfección en el perfil de central moderno que demanda el fútbol actual.



En la escuadra merengue se le ve como una apuesta a largo plazo, pero a sabiendas de que ya ostenta el bagaje ideal para explotar en la retaguardia.

8. Kenan Yildiz (Juventus / Turquía)

Kenan Yildiz | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Quien pasara por las inferiores del Bayern Múnich es uno de esos genios que parece actuar con libertad absoluta. Pues en la Juventus ha ido ganando peso y confianza, mostrando una calidad técnica diferencial y una creatividad que rompe esquemas, al tiempo de reunir seis anotaciones y seis pases de gol en 22 desafíos de la vigente zafra .



Con 20 años, el otomano puede fungir de mediapunta o extremo, y su conexión con el las redes rivales mejora temporada a temporada, así que está llamado a liderarel ataque bianconero en 2026.

7. Pau Cubarsí (FC Barcelona / España)

Pau Cubarsí | Fran Santiago/GettyImages

Caso similar al de Huijsen, ya que el surgido en La Masía es la demostración de que el talento defensivo también existe, y de manera adelantada. Central con salida limpia, personalidad y una calma impropia de un nacido en 2007 que por méritos propios se ha ganado un sitio principal en el Barcelona.



Aunque no terminó del todo bien el 2025, la lectura defensiva y capacidad para liderar la zaga convierten al catalán, pieza importante en el Triplete doméstico de la campaña anterior, en una joya estratégica para el club y la selección española.

6. Nico Paz (Como / Argentina)

Nico Paz | Ivan Romano/GettyImages

Lejos de los focos mediáticos, el enganche hispano-argentino ha encontrado en el Como el contexto ideal para crecer sin presión, a espera de confirmar su regreso al Madrid, que se guardó una opción de recompra.



Con 21 primaveras, el oriundo de Tenerife es un centrocampista creativo, de llegada y notable golpeo, destacando en su lectura del juego y su habilidad al momento de asociarse, junto al factor de su influencia directa en los resultados de su equipo, como lo muestra sus cinco tantos e igual cantidad de asistencias en lo que va de contienda.

5. Lennart Karl (Bayern Múnich / Alemania)

Lennart Karl | Sebastian Widmann/GettyImages

Sin ser muy mediático, el mediapunta de 17 añitos es un diamante en bruto que ya empieza a brillar con el primer equipo bávaro, que se lo sacó de la cantera al Eintracht Frankfurt.



Incluso, la irrupción del fino zurdo, autor de seis goles y dos asistencias en la 2025/2026 ha hecho olvidar, de momento, que Jamal Musiala, lesionado, es una de las figuras de los muniqueses.

4. Franco Mastantuono (Real Madrid / Argentina)

Franco Mastantuono | NurPhoto/GettyImages

El Madrid no ficha promesas por capricho, y menos con un coste de alrededor de 60 millones de euros, así que Franco tiene la obligación de avalar esa teoría. Zurdo elegante, con visión de juego y carácter competitivo, el canterano de River Plate recuerda a los grandes talentos argentinos que triunfaron en Europa desde jóvenes.



Su adaptación será progresiva, pero su techo es altísimo; por ende, debe dejar atrás su lento periplo inicial con los merengues y exhibir sus cualidades.

3. Désiré Doué (PSG / Francia)

Désiré Doué | Eurasia Sport Images/GettyImages

El tremendo rendimiento en una 2024/2025 (16 dianas y 16 asistencias) en la cual resultó clave para que el PSG levantara "La Orejona" y se adueñara del Triplete, no tiene que confundir a la gente: el surgido en el Rennes apenas cumple 20 años, pero representa a la perfección la nueva escuela francesa: potencia física, técnica refinada y polivalencia táctica.



Luis Enrique le ha empujado rápidamente a la élite, así como a un escaparate inmejorable, utilizándolo en roles de extremo por cualquier lado, segunda punta o "falso 9". Si logra escaparle a las lesiones la volverá a romper en los siguientes meses.

2. Estevão William (Chelsea / Brasil)

Estevão Willian | James Gill - Danehouse/GettyImages

De 18 almanaques, Messinho (su ídolo es Leo Messi) es el prototipo de talento brasileño de toda la vida: técnica exuberante; cambio de ritmo endiablado y una personalidad arrolladora.



Su llegada al Chelsea lo sitúa en un contexto ideal para crecer, competir y equivocarse sin que el foco le queme demasiado pronto. De momento ha vacunado las redes en cinco ocasiones con los Blues, demostrando que decide partidos de "10" o por los costados.

1. Lamine Yamal (FC Barcelona / España)

Lamine Yamal | JOSE JORDAN/GettyImages

Hablar de promesas y no empezar por el nuevo jugador franquicia del Barça es un sacrilegio, más allá que al ser el actual Balón de Plata de France Football, se puede definir como una realidad.



Su desequilibrio, lectura de la situación y valentía en el uno contra uno recuerdan a las principales luminarias que marcaron época en el Camp Nou: Cruyff; Ronaldinho Gaúcho y Messi. Pero lo que realmente diferencia al hispano-marroquí es su toma de decisiones, dado que a pesar de gustarle poner de pie a los fanáticos, juega para ganar. Si la salud lo respeta y trabaja con fundamento y ética, Lamine está llamado a ser el número 1 en la venidera década. Por lo pronto, sus prestaciones de los últimos 12 meses sirvieron para que los de Hansi Flick festejaran tres títulos.

