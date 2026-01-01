¿A qué equipo le van las estrellas de la NBA? De LeBron a Curry, así viven el futbol

Hubo un tiempo en que los mundos de la NBA y el fútbol europeo parecían galaxias lejanas. Sin embargo, en la era de la globalización y las superestrellas multimedia, esa barrera se ha roto. Hoy, es común ver a los gigantes del baloncesto caminar por los túneles de Anfield, el Santiago Bernabéu o el Parque de los Príncipes.

Pero la relación ha evolucionado. Ya no se trata solo de vestir una camiseta por moda; hablamos de accionistas minoritarios, fanáticos que sufren en redes sociales con cada resultado y exjugadores que llevan el escudo tatuado en la memoria.

Basándonos en datos confirmados y movimientos financieros recientes, repasamos el mapa futbolero de las estrellas de la NBA.

1. El "Rey" en Anfield: LeBron James y el Liverpool

US basketball player Lebron James (C), a | AFP/GettyImages

La relación de LeBron James con el Liverpool FC es el estándar de oro de cómo un atleta puede mezclar pasión y negocios. En 2011, la hoy estrella de los Lakers se convirtió en accionista minoritario de los Reds a través de una asociación con Fenway Sports Group (FSG).



Su inversión inicial de aproximadamente 6.5 millones de dólares se ha multiplicado exponencialmente con el éxito del club en la última década.



LeBron no es un dueño ausente; ha visitado Anfield, celebra los títulos de Champions en Twitter y, más importante aún, ha lanzado líneas de ropa colaborativas oficiales (Nike LeBron x LFC), fusionando su marca personal con la del club inglés.

2. Sangre Madridista: Luka Dončić y el Real Madrid

Adidas Next Generation Tournament - Final Game: Real Madrid v Crvena Zvezda | Luca Sgamellotti/GettyImages

Para Luka Dončić, el Real Madrid no es una moda, es su casa. El esloveno llegó al club blanco siendo un niño y se formó en su cantera de baloncesto, convirtiéndose en leyenda de la Euroliga antes de saltar a la NBA.



Luka sigue cada partido del equipo de fútbol, interactuando constantemente en redes sociales con jugadores como Vinícius Jr. o Thibaut Courtois. Su amor por el escudo es tan genuino que el club le otorgó la insignia de "Socio de Honor", la máxima distinción para personalidades fuera de la estructura del equipo.

3. El Corazón 'Rossonero': Kobe Bryant (QEPD) y el AC Milán

AC Milan v Torino - Coppa Italia: Quarter Final | Emilio Andreoli/GettyImages

La leyenda de Kobe Bryant se forjó en Los Ángeles, pero su infancia se vivió en Italia. Mientras su padre jugaba baloncesto en el país de la bota, un joven Kobe se enamoró del fútbol y, específicamente, del gran AC Milán de finales de los 80 y principios de los 90.



Kobe idolatraba a Marco van Basten y Paolo Maldini. En múltiples visitas a Milanello, Bryant demostró un conocimiento táctico del juego y un manejo fluido del italiano.



"Si me cortaras el brazo izquierdo, mi sangre sería rossonera", llegó a declarar, dejando claro que su vínculo con el Milán era parte de su identidad cultural.

4. Inversión y Estilo: Kevin Durant (PSG y Barcelona)

Notre invité spécial aujourd’hui au Campus PSG ❤️💙



😎🏀 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭 pic.twitter.com/LIQ0fx8NJb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2024

Kevin Durant es un verdadero conocedor del fútbol. Aunque en el pasado ha expresado su admiración por el estilo de juego del FC Barcelona (visitando el Camp Nou y posando con la camiseta blaugrana), su relación con el fútbol ha dado un giro hacia los negocios de élite.



A través de su firma Boardroom y Arctos Sports Partners, KD ha incursionado en inversiones estratégicas en el fútbol. Recientemente, su interés se ha alineado fuertemente con el Paris Saint-Germain (PSG), visitando las instalaciones y forjando una relación cercana con el club parisino, consolidándose como un magnate del deporte global.

5. El Fanatismo de Steve Nash por el Tottenham

Liverpool v Tottenham Hotspur | Patrick Smith/GettyImages

El dos veces MVP, Steve Nash, podría haber sido futbolista profesional. Hijo de un padre inglés nacido en Tottenham, Nash es un seguidor de los Spurs de "hueso colorado".



Más allá de la grada: Su pasión por el fútbol es tal que Nash no solo apoya al Tottenham; es copropietario de los Vancouver Whitecaps en la MLS y accionista del RCD Mallorca en La Liga española, demostrando que su visión del fútbol va más allá de los 90 minutos.

6. Jimmy Butler

Si hay un jugador de la NBA que vive el fútbol con la misma intensidad que el baloncesto, ese es Jimmy Butler. La estrella del Miami Heat no se limita a ver partidos por televisión; viaja por el mundo para vivirlos. Aunque su amistad con Neymar Jr. lo ha acercado a otros clubes, Butler ha mostrado una afinidad especial por el FC Barcelona y recientemente con Messi y el Inter de Miami.



Durante sus giras de verano, Butler ha sido un invitado de honor en el Camp Nou, vistiendo los colores blaugrana y compartiendo momentos con la plantilla. Para "Jimmy Buckets", el fútbol es una obsesión; incluso se le ha visto en la Bombonera con una camiseta de Boca Juniors.

7. Stephen Curry (PSG)

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-SAINT-ETIENNE | AFP Contributor/GettyImages

La estrella de los Warriors mantiene una relación estrecha con el PSG. En sus visitas a París, ha sido el invitado de honor, realizando el saque inicial y recibiendo camisetas personalizadas con el '30'. Su amistad con Neymar Jr. en su momento solidificó este lazo.

8. Giannis Antetokounmpo (Arsenal)

NBA superstar and Arsenal fan Giannis Antetokounmpo did Viktor Gyokeres' mask celebration during the Milwaukee Bucks' victory over the New York Knicks ⚽️🏀 pic.twitter.com/ppKYH4vl6L — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 30, 2025

El "Greek Freak" tiene un cariño especial por los Gunners e incluso hace poco hizo honor al goleador Gyokeres e imitó su festejo.



Sin embargo, Giannis también ha dado el salto a los despachos: es copropietario del Nashville SC de la MLS, celebrando los goles del equipo con la misma intensidad que una clavada.

9. Pau Gasol (FC Barcelona)

BASKET-ESP-BARCELONA | LLUIS GENE/GettyImages

Al igual que Luka, para Pau es una cuestión de identidad. Catalán, exjugador del Barça de basket y embajador global del club, su apoyo al equipo culé es incondicional y vitalicio.

10. Dirk Nowitzki (Bayern Múnich)

El mejor jugador alemán de la historia de la NBA no podía apoyar a otro que no fuera el gigante de Baviera.



Dirk es un habitual en el Allianz Arena cuando su agenda lo permite, siendo un embajador no oficial del deporte alemán en el mundo. Por supuesto, cada que va posa con la camiseta del Bayern Múnich.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FÚTBOL EUROPEO