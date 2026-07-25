¿Cómo ver el Toluca vs Cruz Azul del Campeón de Campeones en TV y streaming?

Se celebrará una edición más del Campeón de Campeones entre el Deportivo Toluca FC y el Club de Fútbol Cruz Azul, los ganadores más recientes de la Liga MX.

Los Diablos Rojos fueron bicampeones del Clausura 2025 y Apertura 2025; mientras que, la Máquina Celeste se coronó en el Clausura 2026.

De igual manera, ambos equipos ganaron las ediciones más recientes de la Concacaf Champions Cup 2025 y 2026, por lo que ambos tienen su lugar asegurado en el Mundial de Clubes 2029.

El encuentro será este sábado 25 de julio desde el Dignity Health Sports Park de Carson, California a las 20:30 horas (Estados Unidos) y 18:30 horas (México).

Ambos clubes han disputado las dos primeras fechas del Apertura 2026 y el cuadro cementero se mantiene invicto con dos triunfos, los dos con remontadas incluidas frente a Atlético de San Luis y Club Puebla. Mientras tanto, el equipo mexiquense viene de derrotar al Club Deportivo Guadalajara y de caer en csa ante Pumas UNAM quienes los remontaron tras ir ganando 1-0 a 1-2.

Además del título de Campeón de Campeones de la Liga MX, el ganador también obtendrá un premio económico de dos millones de pesos mexicanos, que les daría el pase al Campeones Cup ante el Inter Miami que también reparte una cantidad que acuerda junto con la Major League Soccer.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Campeón de Campeones

Las transmisiones del juego | Jam Media/GettyImages

Los derechos de transmisión para emitir el Csmpeón de Campeones 2026 le pertenecen a Televisa, por ende, el juego se podrá ver mediante la señal de televisión y streaming a través de las señales de TelevisaUnivision en México y Estados Unidos, así como Univision en Norteamérica.

A continuación, indicamos dónde sintonizar este partido desde la República Mexicana y la Unión Americana.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, y ViX Mexico