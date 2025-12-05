¿Cuál es el posible rival de Estados Unidos en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026?

Estados Unidos, como una de las sedes del Mundial de la FIFA de 2026, estará ubicado en el Grupo D y pase a los dieciseisavos de final podría tener tres caminos distintos, según su ubicación en la llave.

Este será el grupo de USA en el Mundial de 2026, sabiendo que el último de sus rivales se conocerá en marzo tras saber el resultado del Repechaje Europeo C.

Grupo D Estados Unidos Australia Paraguay Repechaje Europeo C (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

El seleccionado de las barras y las estrellas ya sabe lo que es avanzar de la fase de grupos en una Copa del Mundo, no en vano lo logró en la más reciente justa de Qatar 2022, llegando a los octavos de final como segundo del Grupo B, por detrás de Inglaterra.

En esa ocasión fue derrotado por Países Bajos 3-1, pero su desempeñó fue positivo, sobre todo tomando en cuenta que el fue el segundo equipo más joven del Mundial, sólo superado por Ghana.

Esta vez tendrán la misión de revalidar o superar lo hecho en 2022, con una gama de jugadores más experimentados y con el empuje de ser locales. Futbolistas como Christian Pulisic (AC Milan), Weston McKennie (Juventus), Tyler Adams (Bournemouth), Folarin Balogun (Mónaco) y Antonee Robinson (Fulham) se conjugarán con jugadores más jóvenes como Giovanni Reyna, Yunus Musah y Sergiño Dest, un viejo conocido del FC Barcelona.

ASÍ QUEDAN LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026 🏆🔥 pic.twitter.com/UFr9IrLHDn — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 5, 2025

¿Cuál sería el rival de Estados Unidos en dieciseisavos de final si termina tercero en el Grupo D?

En la ronda de los 32 mejores equipos del Mundial de 2026 este escenario sería el más complicado para la selección de Mauricio Pochettino, ya que tendrían que enfrentarse al mejor equipo del Grupo E, F, G, H, I, J, K o B. En este hipotético escenario tendrían que medirse con varios muchos favoritos a llevarse el Mundial de Fútbol, específicamente a equipos como Alemania, Países Bajos, Argentina, Portugal, Francia, España, Inglaterra y hasta el propio Canadá, otro de los anfitriones.

¿Cuál sería el rival de Estados Unidos en dieciseisavos de final si termina segundo en el Grupo D?

Este podría ser uno de los escenarios más factibles para el combinado norteamericano, ya que en la justa de Qatar 2022 avanzaron a los octavos de final como segundos de su llave y esta vez tendrán que pelear el liderato de su grupo con Paraguay. En este caso se medirían al segundo del Grupo G, el cual podría ser Egipto o Irán.

¿Cuál sería el rival de Estados Unidos en dieciseisavos de final si termina primero en el Grupo D?

En este caso se enfrentarían a uno de los 8 mejores terceros de los grupos E, F, H, I, J o K. Aquí estarían selecciones como Costa de Marfil, Arabia Saudita, Túnez, Senegal, Argelia o Uzbekistán. Este sería el escenario soñado para la afición norteamericana en busca del boleto a los octavos de final.