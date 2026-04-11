¿Cuáles son los equipos de la Liga MX que aún no cumplen con la regla de menores?

Para una liga que está abarrotada de futbolistas extranjeros es necesario fomentar el talento nacional, es por eso que la Liga MX comenzó a implementar una regla para que cada escuadra brindara minutos a los menores. Este Clausura 2026 no es la excepción y a falta de cuatro fechas para acabar la fase regular, todavía hay algunos clubes que no han podido conseguir el objetivo.

#MinutosDeMenores 🐥@fcjuarezoficial cumplió con la regla de menores. 🫡 Y con ello, ya son 12 equipos los que llegaron al objetivo de sumar 1,170 minutos. 🙌#J13 #ConMéxicoC26 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/OZGdofVW8x — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

La Regla de Menores establece que obligatoriamente se deben de cubrir mil 770 minutos con elementos nacidos en el 2003 o después, sin embargo, todos aquellos que no cumplan con este requisito perderán al final de la fase regular un total de tres puntos, lo que podría afectar su ambición de adentrarse en la Liguilla por el título, aparte tendrán una reducción del 15 por ciento en el cociente, lo que tendría impacto en aquellos que buscan evitar la famosa multa por quedar entre los últimos tres de la porcentual.



Como es costumbre, los que faltan por cumplir la cuota son cuatro de los protagonistas del fútbol mexicano: Cruz Azul, América, Toluca y Tigres. La Máquina tiene mil 39 minutos, las Águilas han sumado mil 6 minutos, los Diablos Rojos están con apenas 992 minutos y la U de Nuevo León navega en el último peldaño de la tabla de menores con sólo 870 minutos. Por lo tanto, les urge cumplir el requisito o podrían pagarlo caro, sobre todo los azulcremas y los regios, que están en la lucha por meterse a la Fiesta Grande porque los cementeros y los choriceros podrían darse el lujo de perder los tres puntos y mantenerse en puestos de Liguilla.

Tijuana es el equipo número 14 en cumplir la Regla de Menores en el Clausura 2026; suma 1329 minutos. pic.twitter.com/yQtjyzsuna — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) April 11, 2026

Antes de arrancar la Jornada 14, ya había doce clubes que habían cumplido con el reglamento, encabezados por Chivas, que acumula 2 mil 2783 minutos, demostrando que apuestan por la juventud y su cantera. El segundo con más minutos brindados era Puebla con 2 mil 677, pero este viernes aumentó su cifra, mientras Mazatlán es el tercero con 2 mil 601. Los siguientes en el listado son Necaxa, Pachuca, Santos Laguna, San Luis, Querétaro, Rayados, Atlas, Pumas y Juárez.



Ya para este viernes, dos más se unieron al listado: Xolos y León. Los Panzas Verdes lo lograron primero en su victoria de visita sobre La Franja, sumando mil 242 minutos. Más tarde, los Canes Aztecas se convirtieron en el equipo 14 tras haber derrotado a Bravos en la frontera.