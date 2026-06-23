Ya faltan apenas días para que comience lo más interesante del Mundial 2026: el "mata mata", la instancia de eliminación directa.



Desde que comenzó, incluso antes, quedó claro que esta no iba a ser una Copa del Mundo más: los 48 equipos (16 más que las ediciones anteriores), la implementación del período de hidratación en el medio de cada tiempo y, también, una nueva instancia: los 16avos de final.

Entre el 28 de junio y el 3 de julio se jugarán los primeros partidos en los que el perdedor dirá adiós y se volverá a su casa.

¿Cuántos equipos clasifican a los 16avos de final del Mundial 2026?

En total, 32 equipos clasifican a los 16avos de final del Mundial 2026. A esa instancia avanzan los dos primeros de cada grupo, es decir, 24 selecciones, y también los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.

Esto significa que terminar tercero ya no implica quedar eliminado de manera automática. Con el nuevo formato, varias selecciones que finalicen en la tercera posición todavía pueden meterse en la siguiente ronda, siempre que estén entre los ocho mejores terceros del torneo.

Para ordenar a esos terceros, FIFA utiliza los criterios habituales de desempate: puntos, diferencia de gol, goles a favor y, si todavía hay igualdad, otros factores como el fair play. Por eso, durante la última fecha de la fase de grupos, no solo importa ganar o empatar, sino también la diferencia de gol.

Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Una vez definidos los 32 clasificados, el Mundial entra en la fase de eliminación directa. Desde los 16avos de final, cada partido es a todo o nada: el ganador avanza y el perdedor queda eliminado.

¿Cuándo comienzan los octavos de final del Mundial 2026?

Anteriormente, esta instancia era la primera de eliminación directa. En esta edición, los octavos de final del torneo se jugarán entre el 4 y el 7 de julio.