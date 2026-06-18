Cucurella habla sobre su fichaje con el Real Madrid y su pasado con el Barcelona

Marc Cucurella rompió el silencio después de concretar uno de los movimintos más inesperados del mercado de verano en Europa. El lateral izquierdo español, formado en La Masía y convertido en una de las piezas más fiables de la selección de España, defenderá los colores del Real Madrid una vez concluya la Copa del Mundo.

El movimiento representa una importante apuesta deportiva y financiera para el conjunto blanco. Entre fijos y variables, el Real Madrid desembolsará cerca de 60 millones de euros por el defensor, quien llegará luego de un año complejo con el Chelsea y con la necesidad de nuevos aires de competencia.

🚨 Cucurella on his past at Barcelona: “Reaction from those around Barça? You have to respect the opinions”.



“I am very grateful for everything Barcelona gave me. When Real Madrid insists so much, it is very DIFFICULT to reject and I had NO doubts”. ⚪️ pic.twitter.com/x0XEzsdHw0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

Pese a su llegada al máximo rival del Barcelona, Marc dejó claro que guarda un profundo agradecimiento por la institución en la que se formó como futbolista desde el origen. El lateral recordó su paso por la cantera culé y destacó la importancia que tuvo aquella etapa en el desarrollo de su carrera profesional.

“Estoy muy agradecido por todo lo que el Barcelona me dio. Cuando el Real Madrid insiste tanto, es muy difícil rechazarlo y no tuve dudas”, afirmó el estelar de Luis de la Fuente en la selección, quien dejó en claro que la camiseta blanca es una oportunidad casi que irrechazable.

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Adicional, Marc dejó en claro que entiende si la parcialidad del Barcelona está molesta con él. Sin embargo, insistió en que el club merengue es un tren que pasa una vez en la vida y por ende, Cucurella debía tomar asiente en el mismo para evitar futuros arrepentimientos.

“¿Los aficionados del Barcelona enfadados conmigo? No se puede rechazar al Real Madrid. Estoy muy contento con mi decisión”, recalcó el zurdo. Con esas palabras, el jugador dejó claro que entiende el malestar de una parte de la afición blagrana, aunque no se arrepiente del paso dado.

Ahora mismo Cucurella está centrado al cien por ciento con la selección de España. Una vez que termine el Mundial, reportará con el Madrid de Jose Mourinho para iniciar la nueva etapa de su carrera.