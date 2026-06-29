Definido el destino de Erick Gutiérrez para el mercado de verano

Luego de una negativa de parte del jugador a ser suplente, Erick Gutiérrez fue separado de las Chivas el torneo pasado. Siendo el caso, todo indicaba que el ex PSV llegaba al mercado de verano con la puerta abierta para conseguir un nuevo equipo. Dicho destino se ha firmado, pues el tiempo del mediocentro en el Guadalajara por ahora ha terminado.

Tras ser de nueva cuenta descartado por el cuerpo técnico de Gabriel Milito, Erick tiene un nuevo hogar. El mexicano ha cerrado su fichaje con el campeón de la CONCACAF Liga de Campeones, el Toluca. El movimiento fue anunciado la noche de este domingo por la gerencia del club del Estado de México.

🚨Erick Gutiérrez deja Chivas y refuerza al Toluca. Aquí, todos los detalles. ⬇️https://t.co/3RCKRgungb pic.twitter.com/XTq71QGXus — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 27, 2026

De acuerdo con el reporte de César Luis Merlo, el mismo se da en calidad de cesión por el lapso de un año. El mismo no incluye una opción de compra. Lo que es un hecho, será el Toluca quien cubra el cien por ciento del sueldo de Erick, una liberación de masa salarial importante para Chivas.

Gutiérrez tenía cerrado su movimiento con destino a Santos. Sin embargo, al segundo que el Toluca llamó a su puerta, descartó sin nada qué pensar al cuadro del norte del país. Es evidente que hoy la diferencia en cuanto a aspiraciones deportivas entre uno y otro club son masivas.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Toluca apuesta por Gutiérrez como reemplazo inmediato de Marcel Ruíz. El capitán del cuadro rojo ha pasado por el quirófano para atender una lesión de rodilla y será baja de la cancha por un plazo de mediana a larga duración.

Es evidente que esta es una enorme oportunidad para Gutiérrez. Da la impresión de que puede ser la última dentro de la élite de la Liga MX. No hay margen de error para el mexicano, debe rendir si desea tener futuro en el club.