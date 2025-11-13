El Barcelona recibe buenas noticias sobre el estado de Pedri tras su lesión

La expulsión de Pedri ante el Real Madrid en El Clásico no fue lo más grave para el mediocampista del FC Barcelona en aquella tarde en el Bernabeu.

Es que días más tarde se supo que estaba lesionado e iba a estar más de 6 semanas de baja por una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda.

Pero ahora parece salir el sol para Hansi Flick, ya que el regreso de Pedri se puede producir mucho antes de lo previsto, según informa AS y bajaría en más de dos semanas su regreso, que le podrían permitir tener minutos ante el Athletic en el primer partido tras el parón de las selecciones, previsto para el 22 de noviembre próximo.

Pedri, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Incluso estaba previsto que se pierda alrededor de 8 partidos, contando el de la expulsión tras El Clásico y que debía disputar el FC Barcelona ante el Elche por una nueva jornada de LaLiga. En cualquier caso, no se esperaba a Pedri hasta la primera semana de diciembre, por lo que todo apuntaba que no estaría ni ante el Chelsea en Stamford Bridge, que se disputa el 25 de noviembre, ni tampoco frente al Atlético de Madrid en la jornada adelantada de LaLiga, prevista para el 2 de diciembre.

De mantener así las cosas y los tiempos de recuperación, se da por segura su presencia ante los Colchoneros y se abre incluso las puertas a que viaje a Londres por UEFA Champions League.

Respecto a la forma de trabajo, el mediocampista español ya está asumiendo todas las cargas de trabajo sin ningún contratiempo ni retraso en la recuperación, para la cual está evolucionando sin contratiempos. Si continúa con esta progresión, podría reincorporarse al grupo a principios de la próxima semana y trabajar con todo el grupo una vez que todos estén junto a Flick luego de la doble fecha FIFA.

