El Barcelona tomará medidas legales en contra de Florentino Pérez debido a sus acusaciones contra el club

La relación entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid se han roto al cien por ciento en meses recientes. Al menos en cuanto a lo administrativo refiere.

En las últimas horas un movimiento del cuadro culé podría tensar todavía más la diplomacia entre blaugranas y merengues. El Fútbol Club Barcelona ha hecho oficial el inicio de medidas legales en contra de Florentino Pérez por las últimas declaraciones del presidente del Real Madrid en contra de los de la Ciudad Condal.

Barcelona informa que la solicitud obligatoria de conciliación ha sido presentada previamente a la interposición de una querella por un delito de calumnias contemplado en el artículo 205 del Código Penal contra el presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez, a raíz de las declaraciones realizadas por él en la rueda de prensa del 12 de mayo y en una entrevista concedida a un medio de comunicación al día siguiente. Club de Fútbol Barcelona

Afirman que llegará a las instancias máximas a nivel penal si no hay una disculpa pública de Florentino.

El objetivo de esta acción legal es que el señor Pérez se retracte de determinadas declaraciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club. En caso de que esta reclamación no sea atendida de forma adecuada, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella penal. Club de Fútbol Barcelona

¿Cuáles fueron las declaraciones de Florentino que indignaron en Barcelona?

Presidential Election Day At Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Semanas atrás durante una de las ruedas de prensa más polémica durante su tiempo como presidente del Real Madrid, el directivo habló del famoso caso Negreira.

Afirmó que el cuadro blanco tendría mucho más títulos de LaLiga en su poder de no haber sido "robados" por los culés.

Podríamos tener 14 Ligas más de no ser por el caso Negreira. Yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podrían ser siete más por las que nos han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada. Hace tres años nos enteramos del caso Negreira. Es el mayor escándalo de la historia. Ha durado dos décadas, pero es que esta tercera son los mismos árbitros. Presentaremos un dosier importante a la UEFA para que ataje de raíz esto y lo resuelva por el bien del fútbol mundial. Florentino Pérez