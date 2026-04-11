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Sports Illustrated

El Barcelona y el Real Madrid se pelean por la gran estrella del momento

El Liverpool también está al acecho
Javier Álvarez Beigbeder Suárez|
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Michael Olise está causando sensación en el panorama europeo. El galo se ha destapado en los últimos meses como uno de los cinco-diez mejores futbolistas del mundo, y su buen hacer ha llamado la atención de algunos de los equipos más importantes delo continente europeo.

Esta misma semana viene de completar una exhibición magistral en el Santiago Bernabéu y los rumores de una posible salida están comenzando a multiplicarse. Los tres equipos que han preguntado por la perla francesa serían el FC Barcelona, el Real Madrid y el Liverpool.

El combinado red es el más necesitado de una nueva superestrella. Estamos ante la última temporada de Salah en Anfield, y la afición del Liverpool sueña con un nuevo crack que le de la vuelta a la situación actual que atraviesa el equipo.

El francés es consciente de estos rumores y se siente muy halagado, pero está totalmente decidido a cumplir su contrato con el Bayern. A día de hoy es uno de los favoritos para hacerse con el Balón de Oro, pues es el jugador con mejores cifras individuales de Europa y tanto el Bayern como la selección francesa tienen en su mano hacerse con la Champions y el Mundial.

A pesar de su decisión, Olise es consciente que en unos años puede tener la opción de cambiar de liga, y es que a nadie le sorprendería si vemos en un tiempo a Olise convirtiéndose en la gran estrella de la Premier League o La Liga.

Solo el tiempo dirá donde está el futuro del galo, pero a día de hoy es jugador del Bayern, y lo seguirá siendo durante al menos un par de temporadas.

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Javier Álvarez Beigbeder Suárez
JAVIER ÁLVAREZ BEIGBEDER SUÁREZ

Javi Álvarez es un redactor y editor de 90min España. Enamorado desde pequeño del FC Barcelona y amante incondicional de Leo Messi. ¿Su plan favorito? Reunirse con amigos y ver un partido. Cualquier partido vale si la compañía es buena y el balón echa a rodar.

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