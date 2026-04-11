El Barcelona y el Real Madrid se pelean por la gran estrella del momento

Michael Olise está causando sensación en el panorama europeo. El galo se ha destapado en los últimos meses como uno de los cinco-diez mejores futbolistas del mundo, y su buen hacer ha llamado la atención de algunos de los equipos más importantes delo continente europeo.

Esta misma semana viene de completar una exhibición magistral en el Santiago Bernabéu y los rumores de una posible salida están comenzando a multiplicarse. Los tres equipos que han preguntado por la perla francesa serían el FC Barcelona, el Real Madrid y el Liverpool.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Michael Olise will not leave Bayern Munich this summer.



Despite strong interest from Real Madrid, FC Barcelona, and Liverpool, Michael Olise remains fully committed to Bayern.



The player is understood to be flattered by the attention from Europe’s elite… pic.twitter.com/QMjh3vxK24 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 11, 2026

El combinado red es el más necesitado de una nueva superestrella. Estamos ante la última temporada de Salah en Anfield, y la afición del Liverpool sueña con un nuevo crack que le de la vuelta a la situación actual que atraviesa el equipo.

El francés es consciente de estos rumores y se siente muy halagado, pero está totalmente decidido a cumplir su contrato con el Bayern. A día de hoy es uno de los favoritos para hacerse con el Balón de Oro, pues es el jugador con mejores cifras individuales de Europa y tanto el Bayern como la selección francesa tienen en su mano hacerse con la Champions y el Mundial.

A pesar de su decisión, Olise es consciente que en unos años puede tener la opción de cambiar de liga, y es que a nadie le sorprendería si vemos en un tiempo a Olise convirtiéndose en la gran estrella de la Premier League o La Liga.

Solo el tiempo dirá donde está el futuro del galo, pero a día de hoy es jugador del Bayern, y lo seguirá siendo durante al menos un par de temporadas.