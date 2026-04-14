El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras quedar eliminado ante el Atlético de Madrid

Se acabó el sueño de la Champions League para el club culé. Ahora, a pensar en lo que sigue.

Ser líder con 79 puntos, a nueve de su perseguidor el Real Madrid, no asegura nada para el Barcelona. El equipo de Hansi Flick tiene la oportunidad de cerrar la temporada con otro título y, tras haber iniciado el 2026 con la Supercopa, ahora apunta a LaLiga. Restan siete fechas y todo puede pasar, aunque por su rendimiento en los cruces que vienen, el camino aparece bien encaminado para los catalanes.

A continuación, los próximos cinco partidos del conjunto de Hansi Flick:

Barcelona vs Celta de Vigo, fecha 33 de LaLiga

Los culés llegan con números favorables en los cruces con el Celta. En los últimos cinco partidos suman cuatro triunfos y un empate, con un 4-2 en noviembre como último registro entre ambos. El Barça buscará sostener esa racha y seguir sumando para alejarse cada vez más del Real Madrid, que está a nueve puntos en la tabla.

22/4/2026 : Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - (15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP)

Getafe vs Barcelona, fecha 32 de LaLiga

El duelo en el Coliseum contra el Getafe aparece como una parada donde el Barcelona ha sabido llegar e imponerse en los últimos años y, por tanto, intentará repetir ese rendimiento para no ceder terreno. Los catalanes registran tres victorias y dos empates en los cinco enfrentamientos previos, incluido el 3-0 de septiembre.

25/4/2026 : Getafe vs Barcelona - LaLiga - (10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)

Osasuna vs Barcelona, fecha 34 de LaLiga

En el Camp Nou, los culés recibirán al Osasuna con cuatro triunfos a su favor y uno para el conjunto navarro, con un 2-0 en diciembre como último resultado entre ambos. El local apuntará a sostener esa tendencia y llegar al clásico con una sonrisa.

3/5/2026 : Osasuna vs Barcelona - LaLiga - (10:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP)

Barcelona vs Real Madrid, fecha 35 de LaLiga

Federico Valverde, Real Madrid; Lamine Yamal, Barcelona | FADEL SENNA/GettyImages

Lo que pase el 10 de mayo puede ser histórico. El Barcelona, dependiendo lo que pase en los partidos ya mencionados, puede asegurar el título de LaLiga en su estadio si llega con ventaja suficiente. En los últimos cinco enfrentamientos suma cuatro victorias frente a una del Real Madrid, incluido el 3-2 en la Supercopa de Arabia Saudita.

10/5/2026 : Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Alavés vs Barcelona, fecha 36 de LaLiga

Los de Hansi Flick cierran este bloque recibiendo al Alavés, rival al que ha dominado en los últimos enfrentamientos. Acumula cinco triunfos consecutivos, con el 3-1 de noviembre como último antecedente. A dos fechas de finalizar el torneo, el equipo catalán buscará mantener esa superioridad y no tener ningun traspié.

13/5/2026 : Alavés vs Barcelona - LaLiga - (10:00 USA, 08:15 MEX, 15:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Barcelona

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Celta de Vigo 22/4/2026 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Getafe 25/4/2026 10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Osasuna 3/5/2026 10:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Real Madrid 10/5/2026 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Alavés 13/5/2026 10:00 USA, 08:15 MEX, 15:00 ESP LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD