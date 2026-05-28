El dorsal que podría llevar Anthony Gordon en el FC Barcelona

Anthony Gordon, figura del Newcastle United, está cada vez más cerca de convertirse en nuevo refuerzo del FC Barcelona por una cifra cerca a los 80 millones de euros.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Por eso, mientras en Cataluña avanzan las negociaciones, también empieza a tomar fuerza otro detalle que genera expectativa entre los hinchas: qué dorsal utilizaría en su llegada al Spotify Camp Nou.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Anthony Gordon boarding his flight to Barcelona.



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El delantero de 25 años viene de consolidarse como una de las piezas más desequilibrantes de la Premier League y el blaugrana aceleró para ganarle la pulseada a otros gigantes europeos como el Bayern Múnich, el Arsenal y el Liverpool. La posibilidad de jugar en el conjunto catalán seduce a Gordon, que además busca llegar al Mundial 2026 con continuidad y protagonismo.

Los números que dejó a lo largo de su carrera

A lo largo de su carrera, Gordon utilizó distintos dorsales. En sus primeros pasos en el Everton debutó con el número 70, antes de pasar al 42 y luego al 24 durante su crecimiento en el primer equipo. Más adelante heredó la camiseta número 10 en el Goodison Park, un dorsal con peso histórico dentro del club inglés.

Cuando fue transferido al Newcastle, arrancó usando la 8 mientras esperaba la salida de Allan Saint-Maximin para quedarse finalmente con el 10, el número que más continuidad le dio en su carrera reciente. En la selección de Inglaterra también tuvo variantes: llegó a vestir las camisetas 7, 11, 17 y 18 según cada convocatoria y competencia internacional.

Las opciones que aparecen en el Camp Nou

En el Barcelona existen varios números disponibles de cara a la próxima temporada. Uno de los más emblemáticos es el 9, que quedaría vacante tras la salida de Robert Lewandowski. Aún así, en el club consideran reservarlo para un centrodelantero de jerarquía, ya que la dirigencia sigue buscando reforzar esa posición.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Ante ese escenario, el dorsal 14 aparece como una posibilidad concreta para Gordon. Ese número fue utilizado recientemente por Marcus Rashford durante su paso por el fútbol español y quedó libre tras su salida. Además, tiene un fuerte valor simbólico en el Barcelona por figuras históricas que también lo portaron.

Otra alternativa podría ser el 12, actualmente sin dueño, mientras que el 7 y el 15 dependerán de posibles salidas dentro del plantel. Incluso el número 2 quedaría disponible si no continúa João Cancelo, aunque sería una elección poco habitual para un futbolista ofensivo.

Con las restricciones de LaLiga, que obliga a los jugadores del primer equipo a usar dorsales entre el 1 y el 25, las opciones no sobran.

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