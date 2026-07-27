El FC Barcelona se suma a la carrera por Rodri y complica al Real Madrid

Después de conquistar la Copa del Mundo 2026 con España y quedarse con el Balón de Oro del torneo gracias a sus sobresalientes actuaciones, Rodri despertó el interés de varios clubes europeos que buscan reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada 2026/27.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Aunque el Manchester City pretende renovarle el contrato, el vínculo del futbolista entra en su último año de vigencia y todavía no existe un acuerdo para extenderlo. Esa situación abrió la puerta a que varios equipos comiencen a explorar su incorporación, mientras el propio jugador mantiene la cautela antes de tomar una decisión sobre su futuro inmediato.

🚨 Barcelona have joined the race to sign Manchester City midfielder Rodri.



The Catalan club have made contact with Rodri's representatives after Frenkie de Jong was ruled out with a long-term injury.



Real Madrid and Paris Saint-Germain are also in talks over a potential move… pic.twitter.com/Hfz3scU59W — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 26, 2026

El Real Madrid ya no corre solo

Durante meses, el Real Madrid fue señalado como el principal candidato para fichar al mediocampista; la directiva merengue considera que su perfil encaja perfectamente para ocupar el vacío que dejó Toni Kroos y convertirse en el organizador del plantel durante los próximos años.

Sin embargo, según trascendió, el Paris Saint-Germain ya realizó contactos iniciales para conocer la situación del futbolista, mientras que el Barcelona también se sumó a la carrera. La lesión de larga duración de Frenkie de Jong habría llevado al campeón de LaLiga a buscar un reemplazo de primer nivel, colocando a Rodri como una prioridad.

El Manchester City busca retener a su estrella

Pese al interés de media Europa, el conjunto inglés no tiene intención de facilitar la salida de uno de sus jugadores más importantes. Incluso, desde Francia aseguran que el City preferiría conservarlo hasta el final de su contrato antes que venderlo este mismo verano por una cifra inferior a la que consideran justa.

Aún así, la postura podría modificarse si el propio futbolista comunica su deseo de iniciar un nuevo desafío tras siete temporadas en el Etihad Stadium.

Manchester City Parade And After Party Celebration | Lewis Storey/GettyImages

Por ahora, ningún club presentó una oferta formal al Manchester City, por lo que el desenlace dependerá en gran medida de la decisión que tome Rodri en las próximas semanas. El Real Madrid, el Barcelona y el PSG analizan cuidadosamente sus movimientos, conscientes de que una negociación de este calibre implicaría una inversión millonaria.

Mientras tanto, tanto los merengues como los blaugranas también trabajan en otras operaciones importantes para reforzar sus planteles, por lo que deberán equilibrar sus prioridades antes de lanzarse definitivamente por el campeón del mundo.

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