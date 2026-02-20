El Liverpool acelera la renovación de Szoboszlai y busca blindarlo hasta 2031

El Liverpool está decidido a poner fin al ruido que ha rodeado el futuro de Dominik Szoboszlai en las últimas semanas. El mediocampista húngaro ha sido vinculado con el Real Madrid, generando especulación en torno a una posible salida hacia el futbol español en el corto plazo.

Ante ese escenario, la directiva red ha optado por actuar con rapidez y determinación. El club alista la renovación del contrato del futbolista, con el objetivo de reforzar su proyecto deportivo y disipar cualquier duda respecto a su continuidad en Anfield.

🚨 BREAKING: Szoboszlai Close to New Liverpool Deal



Dominik Szoboszlai is in advanced talks with Liverpool FC over a new long-term contract.



The club want to finalise and announce the extension before the end of the season. Liverpool are ready to give him a significant pay… pic.twitter.com/BqKyiioFTY — MatchDay Central (@MatchDCentral) February 20, 2026

Las conversaciones entre ambas partes se encuentran avanzadas y se desarrollan con total apertura. Tanto el entorno del jugador como la institución comparten la intención de prolongar el vínculo y consolidar una relación que consideran estratégica para los próximos años.

En el seno del club existe plena confianza en el crecimiento de Szoboszlai. Desde su llegada, ha mostrado personalidad, liderazgo y capacidad para influir en partidos de alto nivel, cualidades que lo han convertido en pieza clave dentro del esquema competitivo.

La renovación que se negocia incluiría una extensión contractual hasta junio de 2031. Se trata de un movimiento a largo plazo que refleja la importancia que el Liverpool otorga al internacional húngaro dentro de su planificación estructural.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round | NurPhoto/GettyImages

Además de la ampliación temporal, el nuevo acuerdo contemplaría una mejora salarial significativa. El club está dispuesto a reconocer su impacto deportivo con un aumento acorde a su estatus creciente en la plantilla.

La intención es cerrar y anunciar la renovación antes de que concluya la temporada en curso. La dirigencia considera prioritario evitar que el tema se prolongue y pueda distraer el enfoque competitivo en el tramo decisivo del calendario.

El interés del Real Madrid ha servido como recordatorio del valor que Szoboszlai posee en el mercado europeo. Sin embargo, en Anfield confían en que la estabilidad contractual será el mejor mensaje hacia cualquier pretendiente.

El mediocampista, por su parte, se muestra cómodo en el proyecto deportivo y en el rol que desempeña dentro del equipo. La sintonía entre jugador y club facilita una negociación que apunta a concretarse en las próximas semanas.