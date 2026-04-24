El premio adicional que Cruz Azul podría llevarse este fin de semana

No son tiempos nada sencillos dentro de Cruz Azul. La caída en contra del Querétaro a mitad de semana generó cambios inmediatos y muy radicales dentro del club. Sin mucho más qué pensar, el cuadro de la capital ha tomado la decisión de cortar a Nicolás Larcamón de su puesto de entrenador a una semana de la liguilla.

Siendo el caso, el club ha optado por darle la dirección técnica a Joel Huiqui en calidad de interino. El mexicano buscará dar un paso al frente con el equipo en la liguilla. Sin embargo, también le toca dirigir el último duelo de la temporada regular, mismo que tiene un enorme valor financiero para los celestes.

💸 EN LA BATALLA POR EL MILLÓN DE DÓLARES



➡️ A falta de 1 jornada por jugarse, los mejores equipos de la Temporada 2025/2026 se están disputando una bonificación de un millón de dólares.



Toluca, Cruz Azul y Chivas son los equipos que pelean por ese premio. 💰



🚨 Solo hay un… pic.twitter.com/Dmc96MvJ2G — MedioTiempo (@mediotiempo) April 23, 2026

Luego de los resultados de la jornada doble, Cruz Azul está a nada de conseguir un millón de dólares adicionales para su cuenta de banco. El cuadro de La Noria es el equipo que tiene más puntos en el año deportivo en cuanto a la temporada regular. Es decir, de la primera jornada a la 17 del semestre pasado y el actual.

Cruz Azul tiene un total de 65 puntos totales, uno más que Chivas y el Toluca. Es decir, si el cuadro de la capital del país vence al Necaxa en la cancha del Estadio Azteca este fin de semana, el club ganará por segunda ocasión consecutiva este bono de rendimiento.

Queretaro v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si bien este logró no cumple con lo que se le pide a Cruz Azul que es títulos, si desahoga las finanzas del club. Cabe recordar que el cuadro celeste es el conjunto que más dinero ha gastado en los últimos dos años.

Joel Huiqui puede cumplir su primera meta, una más para la gerencia que para la plantilla este domingo. Lo que venga después, será sólo pensando en lo deportivo y poco más.