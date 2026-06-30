El PSG acelera por el fichaje de Diomande

El París Saint-Germain dio un paso decisivo en la carrera por Yan Diomande y quedó muy cerca de concretar uno de los fichajes más resonantes del mercado de pases.

Ahora, el conjunto francés negocia con el RB Leipzig para alcanzar un acuerdo que rondaría los 100 millones de euros, una cifra que el conjunto alemán considera aceptable para iniciar las negociaciones. Además, el acuerdo podría incluir bonos por objetivos y rendimiento, lo que elevaría aún más el valor total de la transferencia.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: RB Leipzig are demanding MORE than €150M for Yan Diomande! 💰



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El PSG se impone ante los gigantes de Europa

El Real Madrid, el Liverpool y el FC Barcelona siguieron de cerca su evolución durante las últimas semanas; incluso el equipo inglés presentó una oferta cercana a los 100 millones de euros que fue rechazada por el Leipzig.

Sin embargo, el PSG logró adelantarse en la negociación gracias a la voluntad del propio futbolista, que considera al proyecto parisino como el destino ideal para continuar su carrera. La estabilidad deportiva alcanzada por el club y la influencia del entrenador Luis Enrique fueron factores determinantes para inclinar la balanza y lograr el visto bueno de Diomande para avanzar por su traspaso.

Un talento con presente y futuro

En la última temporada con el conjunto Alemán, Diomande firmó una campaña sobresaliente con 12 goles y nueve asistencias en la Bundesliga.

Además, su rendimiento también se trasladó a la Copa del Mundo 2026, donde se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo defendiendo a Costa de Marfil. En la previa del cruce de eliminación directa frente a Noruega, el jugador evitó profundizar sobre su futuro, aunque expresó una frase que alimentó los rumores.

Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Brad Smith/ISI Photos/GettyImages

"Espero salir", reconoció el extremo, quien aseguró que dejó las negociaciones en manos de su representante y que su único objetivo inmediato es concentrarse en la cita mundialista. Todo indica que, una vez finalice la competencia, París será el próximo destino de una de las figuras más codiciadas del fútbol europeo para la siguiente temporada 2026/27.

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