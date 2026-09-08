El Real Madrid y el FC Barcelona fuera de la nominación al mejor equipo masculino del Balón de Oro 2026

France Football dio a conocer los nominados al premio al mejor club del Balón de Oro 2026 y la principal noticia pasó por las ausencias del Real Madrid y el FC Barcelona, vigente campeón de LaLiga y de la Supercopa de España.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Los dos equipos, habituales protagonistas de las grandes competencias europeas, quedaron fuera de una lista que reúne a cinco instituciones con campañas especialmente destacadas.

La decisión refleja una temporada en la que los resultados colectivos tuvieron un peso determinante; el reconocimiento no se limita a la cantidad de títulos obtenidos, sino que también considera el impacto de los equipos, sus actuaciones más memorables, posibles sorpresas deportivas y el comportamiento dentro del campo.

Here is our first recap!



Nominated the Club of the Year ⬇️



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El PSG busca repetir el premio

Entre los candidatos aparece el Paris Saint-Germain, vigente ganador del estandarte. El conjunto francés vuelve a partir como uno de los principales favoritos después de consolidarse como una de las grandes potencias del fútbol europeo y mantener su protagonismo en la UEFA Champions League.

El Arsenal también forma parte de la lista después de conquistar la Premier League 2025/26 bajo la conducción de Mikel Arteta. El equipo inglés protagonizó además una destacada campaña europea, aunque terminó cayendo frente al PSG en la definición de la Champions.

El Bayern y dos grandes sorpresas

El Bayern Múnich completa el grupo de grandes candidatos. El campeón de la Bundesliga volvió a mostrar un enorme poder ofensivo y tuvo a Harry Kane como una de sus principales figuras. Además, el conjunto alemán protagonizó una memorable semifinal de Champions frente al PSG.

Las otras dos plazas corresponden al Flamengo y al Bodø/Glimt. El conjunto brasileño consiguió la Copa Libertadores y el Brasileirao, mientras que el equipo noruego fue una de las grandes revelaciones de Europa tras eliminar a rivales de mayor peso como el Atlético de Madrid y el Manchester City.

El Barcelona sí aparece entre las mujeres

La situación cambia por completo en la categoría femenina. El azulgrana sí fue nominado al premio Club del Año después de una temporada histórica, en la que conquistó la Champions League y completó un triplete nacional.

FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El conjunto azulgrana comparte la lista con el Bayern Múnich, el Manchester City, el OL Lyonnes y el Club América, campeón de la Concacaf W Champions Cup. El Real Madrid, en cambio, tampoco consiguió un lugar entre las candidatas.

El ganador -tanto masculino como femenino- será anunciado el 26 de octubre en Londres, en una gala del Balón de Oro que también tendrá como uno de sus grandes focos la disputa por el premio individual.

Nominados al Club del Año 2026 masculino

Club Liga Arsenal Premier League Bayern Múnich Bundesliga Bodø/Glimt Eliteserien Flamengo Brasileirao Paris Saint-Germain Ligue 1

Nominados al Club del Año 2026 femenino

Club Liga FC Barcelona Liga F Bayern Múnich Frauen-Bundesliga Club América Liga MX Femenil Manchester City Women’s Super League OL Lyonnes Première Ligue

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