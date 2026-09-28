El rendimiento de los fichajes del Atlético de Madrid en el principio de la temporada - rankeados

El Atlético de Madrid se reforzó de a poco, con movimientos hasta el último día del mercado incluidos. Los dirigidos por Diego Simeone sumaron cinco futbolistas para afrontar la primera parte de la temporada 2026/27, en la que compiten en LaLiga y la Champions League.

Por el momento, las incorporaciones vienen respondiendo y el equipo marcha segundo en la liga española con 16 puntos, cinco por debajo del Barcelona. En Europa, el estreno terminó con derrota ante el Liverpool en Anfield, pero todavía queda un largo recorrido por delante.

5. Morten Hjulmand

Morten Hjulmand, Atletico de Madrid | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

En la teoría, la idea de su fichaje era la de adueñarse de la mitad de la cancha, pero todavía busca regularidad. Tuvo actuaciones positivas y en errores costosos, sumado a que la competencia con Johnny Cardoso y Koke redujo su continuidad.



Se caracteriza por su despliegue y capacidad para estar en todos los espacios, desde una tarea más defensiva. Todavía no hizo goles ni asistencias y, entre los cinco refuerzos, es el que tiene mayor margen para elevar su rendimiento.

4. Kang-in Lee

Kang-in Lee, Atletico de Madrid | Diego Souto/GettyImages

Fue suplente en el debut contra el Málaga, partido en el que convirtió, y desde el duelo ante el Villarreal empezó a ganar continuidad entre los titulares. En liga lleva dos goles y una asistencia, además de 108 acciones ofensivas peligrosas durante las primeras siete fechas. A su vez, lidera al Colchonero en disparos al arco y regates exitosos.



Su influencia quedó expuesta en el derbi contra el Real Madrid, donde empezó la jugada del 1-0 y participó en la construcción del segundo tanto.

3. Alejandro Grimaldo

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Necesitó más tiempo para poder encontrar el lugar ideal dentro del sistema del Cholo. El quiebre llegó ante la Real Sociedad y desde ahí encadenó tres titularidades con dos goles y una asistencia. Marcó de penal en ese partido y repitió desde los 12 pasos en el derbi.



Es lateral y al mismo tiempo una vía de ataque diferente desde el sector izquierdo.

2. Cristian Romero

Cristian Romero, Atletico de Madrid | NurPhoto/GettyImages

Lleva jugados 355 de los primeros 720 minutos de la temporada y el equipo recibió tres goles con él en cancha contra seis en sus ausencias. Ganó 25 de sus 31 duelos y lidera al plantel, en proporción a sus minutos, con 3,89 despejes y 5,84 intercepciones cada 90 minutos.



Todavía no convirtió, pero su aporte está en otro sector y con eso alcanza y sobra. Por su presencia, el DT puede adelantar la defensa y encontrar una referencia que anticipe lejos del arco.

1. Jonathan David

Jonathan David, Atletico de Madrid | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Tres goles en tres partidos de liga. Convirtió ante la Real, el Osasuna (donde dio una asistencia) y el Merengue , además de debutar con unos minutos en la Champions. El canadiense ganó el 46,15% de sus duelos ofensivos y promedia 7,54 toques en el área rival cada 90 minutos.



Llegó cedido desde la Juventus con una opción de compra de 25 millones de euros.

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