Esta sería la lista final de la selección mexicana para el Mundial 2026 a 30 días de la inauguración

El Mundial de 2026 se acerca, y el entrenador de la selección de México está a solo unas semanas de anunciar a los 26 jugadores que representarán al combinado azteca en este verano histórico.

La selección mexicana pasó por un buen 2025. El tricolor regresó a la cima de la Concacaf al ganar dos títulos regionales, pero comenzó el 2026 con una preocupante racha de seis partidos sin ganar. El equipo de Javier Aguirre respondió manteniéndose invicto en sus primeros partidos del año, incluyendo empates muy disputados en marzo contra Portugal y Bélgica dos selecciones que aspiran a llegar lejos este verano.

El plazo para las pruebas de selección ya pasó, pues no se jugará ningún otro partido antes de que Aguirre anuncie su equipo. Una crisis de lesiones ha golpeado a México en el peor momento posible, pero Aguirre parece haber encontrado dignos sustitutos para sus jugadores lesionados.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol predecimos los 26 jugadores que el 'Vasco' seleccionará para guiar al cuadro mexicano a una actuación histórica en la Copa del Mundo.

Reglas de participación

Javier Aguirre tendrpa que tomar decisiones importantes en su lista final | Manuel Velasquez/GettyImages

Formación : 4-3-3

: 4-3-3 Jugadores asignados : 26

México ha jugado mayoritariamente con una formación 4-3-3 desde el inicio de la era Aguirre en el verano de 2024. Sin embargo, el veterano técnico es pragmático por naturaleza y ha sido flexible con su sistema.

Aguirre experimentó con una formación 3-4-2-1 en los dos primeros amistosos de México este año. Pero el cambio probablemente se debió a los jugadores que tenía a su disposición. Con una plantilla compuesta íntegramente por jugadores de la Liga MX, incluyendo a ocho Chivas, Aguirre básicamente copió el sistema que Gabriel Milito utiliza con los rojiblancos.

Una vez que Aguirre tuvo la plantilla completa para la concentración del selectivo en marzo, volvió a su sistema preferido 4-3-3, así que esa es la formación que consideraremos para esta lista.

La lista de convocados de México puede incluir un máximo de 26 jugadores. La selección se basó en las listas de convocados recientes, las lesiones, el estado de forma actual, las necesidades por posición y la forma en que Aguirre ha conformado sus dos convocatorias anteriores para la Copa del Mundo.

Porteros

Raúl Rangel es el favorito para ser el titular de la portería | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Jugador Equipo Apariciones Raúl Rangel Chivas 12 Guillermo Ochoa AEL Limassol 152 Carlos Acevedo Santos Laguna 6

Todo apuntaba a que Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón se disputarían la titularidad en la portería de la selección mexicana este verano. Sin embargo, esa competencia terminó cuando Malagón se rompió el tendón de Aquiles en marzo, truncando así sus sueños mundialistas.

Rángel ya le había arrebatado la titularidad a Malagón antes de su lesión y ahora ha sido titular en siete de los últimos ocho partidos de México. Aguirre valora mucho la calidad de Rangel, de 25 años, como distribuidor de juego, y prácticamente se ha adueñado del puesto de titular de cara a su debut en el Mundial.

Su compañero será nada menos que el legendario Guillermo Ochoa. A sus 40 años, el legendario ídolo mexicano participará en su sexta Copa del Mundo, un récord que podría igualar con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La experiencia de Ochoa podría ser de gran ayuda para Rangel en su debut en el torneo.

Carlos Acevedo ha sido la tercera opción de México en la portería en las últimas concentraciones, y formará parte de la convocatoria ante la lesión de Malagón. El portero del Santos Laguna no ha jugado con la selección mexicana desde 2023, pero la escasez de alternativas y las tendencias recientes sugieren que Aguirre se siente cómodo con él como tercera opción.

Defensas centrales

Johan Vásquez es el líder de la zaga central | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Jugador Equipo Apariciones César Montes Lokomotiv Moscow 66 Johan Vásquez Genoa 44 Everardo López Toluca 3

El Mundial de 2026 no podría haber llegado en mejor momento para los centrales César Montes y Johan Vásquez, quienes están jugando el mejor fútbol de sus carreras. La dupla cuenta con una amplia experiencia jugando juntos a lo largo de los años, y si mantienen el nivel que mostraron durante el parón internacional de marzo, representarán la mayor fortaleza de México este verano.

Aguirre lleva tiempo buscando un central zurdo que pueda suplir a Vásquez desde que la lesión de tobillo de Jesús Orozco truncó sus posibilidades de jugar el Mundial. Los defensores de la Liga MX, Jesús Angulo y Everardo López, se disputaban ese puesto vacante, sin embargo, ninguno de los dos fue convocado en la más reciente lista de Aguirre, por lo que el técnico habría descartado la posibilidad de cubrir esa zona con otro central y si es necesario suplir a alguno de los centrales titulares o jugar con tres centrales utilizaría a Israel Reyes, Erik Lira y/o Edson Álvarez.

Laterales/Carrileros

Jesús Gallardo es uno de los capitanes del tricolor | Agustin Cuevas/GettyImages

Jugador Equipo Apariciones Jorge Sánchez PAOK 56 Israel Reyes América 31 Richard Ledezma Chivas 3 Jesús Gallardo Toluca 121 Mateo Chávez AZ Alkmaar 7

Jesús Gallardo encabeza la lista de laterales de México. El zurdo de los Diablos Rojos se encuentra en la plenitud de su carrera y será titular indiscutible en su tercer Mundial. Ha sido uno de los jugadores más fiables de México en la última década y, además, es un líder importante en el vestuario.

El lateral izquierdo del AZ Alkmaar, Mateo Chávez, es el suplente más probable de Gallardo. Una lesión impidió que el joven de 21 años formara parte de la última concentración de México, pero ya ha vuelto a la acción en la liga neerlandesa y, ante la escasez de alternativas en esa posición, debería mantener su lugar entre los nombres que Aguirre tiene en la lista final.

El central del Club América, Israel Reyes, ha jugado casi exclusivamente como lateral derecho con México. Es una posición que conoce bien, y con Gallardo subiendo al ataque cuando México tiene el balón, Reyes se queda atrás para completar la defensa de tres que requiere el sistema de Aguirre en posesión del balón.

Jorge Sánchez también tiene prácticamente asegurada su presencia en la convocatoria, ya que compite con Reyes por el puesto de lateral derecho titular tras su brillante actuación contra Bélgica en marzo.

Aguirre prometió que esperaría a sus talentos lesionados hasta el último momento, pero aun así podría no ser suficiente para que el joven Rodrigo Huescas se recupere a tiempo de su lesión del ligamento cruzado anterior. Su ausencia ha abierto la puerta para que el mexicano-estadounidense Richard Ledezma, con doble nacionalidad, se cuele en la plantilla como lateral si Aguirre opta por un esquema 3-4-2-1 en algún momento del torneo, como ya ha hecho en pruebas anteriores.

Al igual que Everardo López, Ledezma no fue convocado en la última convocatoria que concentra a elementos de la Liga MX que ya tienen su boleto asegurado a la justa mundialista, sin embargo, aún podrían ser llamados en la lista final.

Centrocampistas centrales

Álvaro Fidalgo es opción de Aguirre en el mediocampo | Agustin Cuevas/GettyImages

Jugador Equipo Apariciones Edson Álvarez Fenerbahçe 96 Erik Lira Cruz Azul 24 Luis Romo Chivas 60 Álvaro Fidalgo Real Betis 2 Brian Gutiérrez Chivas 5 Gilberto Mora Tijuana 7 Carlos Rodríguez Cruz Azul 68 Orbelín Pineda AEK Atenas 90

Edson Álvarez recientemente volvió a la actividad tras su cirugía de tobillo para estar listo para el verano. El capitán de México tiene prácticamente asegurada su presencia en la convocatoria, pero su puesto de titular ya no está garantizado, dado el brillante desempeño de Erik Lira durante la mayor parte del último año. Confirmó su calidad como titular con dos actuaciones destacadas contra Bélgica y Portugal.

En un giro inesperado, Marcel Ruiz, estrella del Toluca, optó por no operarse y regresó a la acción un mes después de que se anunciara su rotura del ligamento cruzado anterior. Sus sueños mundialistas parecían haberse esfumado, pero el jugador de 25 años está dispuesto a arriesgarlo todo para debutar en el torneo. Dado el nivel que demostró el año pasado, si es capaz de correr y patear un balón, sin embargo, en la última convocatoria lo dejó fuera y depende de su rendimiento en la Liguilla y la final de Concachampions 2026 si decide hacerle un hueco.

Álvaro Fidalgo, leyenda del Club América y tres veces campeón de la Liga MX, cambió su lealtad internacional de España a México poco después de fichar por el Real Betis en enero. El mediocampista español debutó con la selección mexicana en marzo, tras una larga espera, con dos sólidas actuaciones. Fidalgo es el prototipo de mediocampista español y un jugador capaz de convertirse en el líder de México este verano. No solo tiene un puesto asegurado en la convocatoria, sino que probablemente será titular.

Con la duda de Ruiz, Brian Gutiérrez fue, sin duda, el mejor jugador de México en la concentración de marzo. El exinternacional estadounidense es un talentoso conductor de balón que puede avanzar con facilidad y combinar con otros atacantes. Desde su llegada a la Liga MX en enero, ha causado una buena impresión, pero ha rendido aún mejor bajo la dirección de Aguirre y se ha ganado un puesto en la plantilla.

Una pubitis afectó al joven prodigio de 17 años, Gilberto Mora, en el peor momento posible. Sin embargo, el codiciado adolescente regresó recientemente a las canchas con Tijuana, y su calidad, aplomo e ingenio son armas que Aguirre no cambió y fue convocado en la concentración que arrancó el pasado miércoles 6 de mayo.

La dupla formada por Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda, cuya continuidad ha sido objeto de muchas dudas, completa la lista de centrocampistas, aunque el puesto de 'Charly' pende de un hilo, ya que el joven talento del Atlético de Madrid, Obed Vargas, también está en la lucha por un lugar en el equipo y al no haber sido convocado para la concentración en el CAR.

Extremos

Roberto Alvarado con el tricolor | Agustin Cuevas/GettyImages

Jugador Equipo Apariciones Roberto Alvarado Chivas 66 Alexis Vega Toluca 50 Julián Quiñones Al Qadasiya 20

No cabe duda de que la falta de extremos de calidad es uno de los mayores problemas, si no el más grave, que enfrenta México de cara al Mundial. Es, sin lugar a dudas, la posición más débil del equipo.

Roberto Alvarado parece haberse adueñado del puesto de extremo derecho titular. El creador de juego de Chivas es un técnico talentoso y puede dar pases precisos con su zurda estelar. "El Piojo" también ayuda constantemente a su lateral y su disposición para contribuir defensivamente es muy valorada por Aguirre, lo que lo convierte en el probable titular.

El extremo del Toluca, Alexis Vega, también es una apuesta segura. En su mejor momento, es el mejor creador de juego de toda la Liga MX, un jugador que disfruta moviéndose por el centro y que es tan capaz de generar asistencias como de colocar un disparo a la escuadra. Tras superar sus recurrentes problemas de rodilla, Vega está de vuelta y participará en su segundo Mundial este verano.

Tras haber perdido aparentemente el favor de Aguirre, el sensacional rendimiento de Julián Quiñones en el Al Qadsiah de la Liga Saudí (sublíder goleador de la Saudí Pro League con 29 goles tras 31 fechas) se volvió imposible de ignorar. Quiñones aprovechó al máximo su oportunidad con actuaciones prometedoras con la selección mexicana en los amistosos de marzo, ganándose así un puesto en la convocatoria para el verano.

Diego Lainez e Hirving “Chucky” Lozano parecían tener asegurado un puesto en la plantilla al inicio del año. Sin embargo, Aguirre ha descartado por completo al primero por razones misteriosas, y el segundo no ha jugado nada en 2026 desde su ruptura con el San Diego FC. Aguirre le rogó a Lozano que se marchara a otro equipo para estar listo para el verano, pero el 'Chucky' prefirió conservar su lucrativo salario y renunció a sus esperanzas de jugar el Mundial.

Con tan solo tres extremos en la plantilla, Aguirre podía confiar en la versatilidad de los ya mencionados Pineda, Mora y Gutiérrez, jugadores a los que el técnico ha utilizado en ocasiones en las bandas.

Centro delanteros

Raúl Jiménez sería el delantero titular | Agustin Cuevas/GettyImages

Jugador Equipo Apariciones Raúl Jiménez Fulham 125 Santiago Giménez AC Milan 46 Armando González Chivas 6 Guillermo Martínez Pumas UNAM 9

Aguirre ha incluido a tres delanteros centro en sus dos convocatorias anteriores para el Mundial. Todo apunta a que esta tendencia terminará en 2026, cuando cuatro delanteros tengan buenas posibilidades de formar parte de la lista definitiva.

Raúl Jiménez es el titular indiscutible. El delantero centro del Fulham ha sido el mejor jugador de la era Aguirre, habiendo llevado prácticamente solo a México a dos títulos importantes en 2025. A sus 34 años, el legendario delantero mexicano finalmente tendrá la oportunidad de ser la primera opción para liderar el ataque en su cuarta participación en un Mundial.

La temporada 2025-26 ha sido una pesadilla para Santiago Giménez. Entre lesiones y bajo rendimiento, aún busca marcar su primer gol en la Serie A con el AC Milan. Sin embargo, Aguirre ha declarado repetidamente que confía plenamente en las habilidades de Giménez, y es poco probable que el favorito de la afición quede fuera de la lista, como ocurrió de forma polémica en 2022.

Armando González, el pasado campeón de goleo de la Liga MX, alcanzó los dos dígitos en goles por segunda temporada consecutiva con Chivas en el Clausura 2026. A "La Hormiga" se le sigue comparando con el ascenso meteórico de Javier "Chicharito" Hernández cuando era joven. Aguirre parece dispuesto a darle a González su debut mundialista a los 22 años, tal como lo hizo con Chicharito en 2010.

Finalmente, parece que Guillermo Martínez le ganó la puja al delantero del Inter Miami, Germán Berterame. Luego de un inicio complicado en la MLS en donde solo ha marcado tres goles en las primeras 11 fechas. Si Aguirre decide mantener su precedente y solo selecciona a cuatro centro delanteros, el nacido en Argentina sería el sacrificado.

Lista completa de la selección mexicana proyectada para el Mundial de 2026

Porteros

Raúl Rangel (Chivas, 12 partidos internacionales)

(Chivas, 12 partidos internacionales) Guillermo Ochoa (AEL Limassol, 152 partidos internacionales)

(AEL Limassol, 152 partidos internacionales) Carlos Acevedo (Santos Laguna, 6 partidos internacionales)

Defensas centrales

César Montes (Lokomotiv Moscú, 64 partidos internacionales)

(Lokomotiv Moscú, 64 partidos internacionales) Johan Vásquez (Génova, 42 partidos internacionales)

(Génova, 42 partidos internacionales) Everardo López (Toluca, 3 partidos internacionales)

Laterales / Carrileros

Israel Reyes (Club América, 31 partidos internacionales)

(Club América, 31 partidos internacionales) Jorge Sánchez (PAOK, 56 partidos internacionales)

(PAOK, 56 partidos internacionales) Richard Ledezma (Chivas, 3 internacionalidades)

(Chivas, 3 internacionalidades) Jesús Gallardo (Toluca, 121 partidos internacionales)

(Toluca, 121 partidos internacionales) Mateo Chávez (AZ Alkmaar, 7 partidos internacionales)

Centrocampistas

Edson Álvarez (Fenerbahçe, 96 partidos internacionales)

(Fenerbahçe, 96 partidos internacionales) Erik Lira (Cruz Azul, 24 partidos internacionales)

(Cruz Azul, 24 partidos internacionales) Luis Romo (Chivas, 60 internacionalidades)

(Chivas, 60 internacionalidades) Álvaro Fidalgo (Real Betis, 2 partidos internacionales)

(Real Betis, 2 partidos internacionales) Brian Gutiérrez (Chivas, 5 partidos internacionales)

(Chivas, 5 partidos internacionales) Gilberto Mora (Tijuana, 7 partidos)

(Tijuana, 7 partidos) Carlos Rodríguez (Cruz Azul, 68 partidos internacionales)

(Cruz Azul, 68 partidos internacionales) Orbelín Pineda (AEK Atenas, 5 partidos internacionales)

Extremos / Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas, 66 partidos internacionales)

(Chivas, 66 partidos internacionales) Alexis Vega (Toluca, 50 internacionalidades)

(Toluca, 50 internacionalidades) Julián Quiñones (Al Qadsiah, 20 partidos internacionales)

(Al Qadsiah, 20 partidos internacionales) Raúl Jiménez (Fulham, 125 partidos internacionales)

(Fulham, 125 partidos internacionales) Santiago Giménez (AC Milan, 46 partidos internacionales)

(AC Milan, 46 partidos internacionales) Armando González (Chivas, 6 partidos internacionales)

(Chivas, 6 partidos internacionales) Guillermo Martínez (Pumas UNAMi, 9 partidos internacionales)

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