Jugadores del Mundial 2026 que podrían cambiarse de club

El Mundial es siempre una buena oportunidad para los futbolistas de mostrar lo mejor que tienen para sus selecciones y también para sus propias carreras. Los clubes están atentos a cada movimiento para incorporar jugadores a sus filas y, dicho sea de paso, la competencia coincide con el mercado de fichajes, por lo que este tire y afloje entre instituciones y jugadores está al fuego vivo.

Otra cosa que pasa en las Copas del Mundo es que aparecen caras que quizás antes no eran tan conocidas o quedaban algo tapadas en sus clubes y, de repente, en el Mundial alcanzan su máximo esplendor.

A continuación, cinco futbolistas que podrían cambiar de equipo cuando termine el torneo.

1. Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi, Marruecos | NurPhoto/GettyImages

Ya se anticipaba, en la previa del Mundial, que Marruecos tenía un diamante en bruto entre su plantilla. El mediocampista de 18 años, Ayyoub Bouaddi, del Lille, eligió representar a los Leones del Atlas luego de pasar por las juveniles de Francia y este torneo lo puso en la órbita de nada más y nada menos que el Real Madrid, el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea, el Manchester City y el PSG.

Fuera de las canchas estudia matemáticas y ganó concursos de oratoria. En lo futbolístico lo comparan con Sergio Busquets, Xavi y Andres Iniesta por su forma de ordenar el juego. El Lille no lo dejaría salir por una cifra baja y desde Francia ya hablan de una operación cercana a los 60 millones de euros.

2. Vozinha

Vozinha, Cabo Verde | Image Photo Agency/GettyImages

Vozinha es una de las apariciones más sorpresivas del Mundial. Con 40 años, el arquero de Cabo Verde quedó libre luego de finalizar su contrato con el Chaves de Portugal y ya avisó que está abierto a escuchar ofertas cuando termine la participación de su selección en el torneo.

Su partido contra España lo puso en boca de todos y su crecimiento en redes también ayudó a convertirlo en un personaje mundialista (pasó de 50 mil a más de 15 millones de seguidores en Instagram). Fue ofrecido al Ceará de Brasil, aunque el club no avanzó por ahora.

3. Folarin Balogun

Folarin Balogun, Estados Unidos | Al Sermeno/ISI Photos/GettyImages

Folarin Balogun está aprovechando el Mundial para subir su cotización. El delantero de Estados Unidos, futbolista del Mónaco, marcó dos goles con el equipo de Mauricio Pochettino y ya está siendo observado de cerca por la Premier League.

Los monegascos pedirían cerca de 57 millones de dólares por su salida. El Arsenal, el Chelsea, el Newcastle, la Juventus y el Borussia Dortmund son destinos posibles para un atacante que ya tiene pasado en la cantera gunner.

4. Johan Manzambi

Johan Manzambi, Suiza | Alex Grimm/GettyImages

Se anticipaba que Johan Manzambi sería un futbolista interesante de ver en los partidos de Suiza, pero no al nível que terminó mostrando... y para bien. El jugador del Friburgo ya suma tres goles, dos contra Bosnia y uno ante Canadá, que ayudó a su selección a terminar primera del grupo.

Con 20 años, viene de una campaña muy buena en Alemania, con 47 partidos, siete goles y nueve asistencias, además del subcampeonato en la Europa League. Antes del Mundial ya estaba valorado en 50 millones de euros y ahora, probablemente, mucho más.

5. Yan Diomande

Yan Diomande, Costa de Marfil | Michael Miller/ISI Photos/GettyImages

Yan Diomande está con un pie afuera de su club desde el mercado invernal y su Mundial con Costa de Marfil terminó de acelerar todo. El extremo del Leipzig fue elegido como mejor debutante de la Bundesliga y sumó actuaciones que reforzaron el interés del Liverpool y el PSG.

Los Reds ya presentaron una oferta cercana a los 100 millones de euros, rechazada por el Leipzig, y prepara otra ofensiva. El club alemán quiere retenerlo un año más o venderlo por una cifra superior, cercana a los 120 millones. Diomande, en cambio, ve con buenos ojos salir ahora y dar el salto a una liga de mayor exposición. Todo está por verse.