La petición sorpresa de Jamie Carragher a Mohamed Salah para su futuro

El destacado comentarista Jamie Carragher aconsejó a Mohamed Salah que se quedara en el Liverpool lo que resta de temporada para no perderse las glorias que aún le aguardan en Merseyside. Sin embargo, su futuro después de la temporada 2025-26 parece ya decidido en la mente del exjugador.

El futuro de Salah en el Liverpool se vio envuelto en incertidumbre cuando el delantero lanzó una diatriba pública contra el club y su entrenador, Arne Slot, tras ser suplente durante tres partidos consecutivos a principios de este mes. El jugador de 33 años de edad fue descartado de inmediato, pero desde entonces se ha reintegrado al equipo y, saliendo desde el banquillo, ofreció una excelente actuación contra el Brighton el sábado en un duelo de la Premier League.

Carragher ha sido uno de los críticos más acérrimos de Salah, dedicando gran parte del programa Monday Night Football de Sky Sports la semana pasada a desmantelar con saña el comportamiento “vergonzoso” del jugador. Una semana después, el defensa retirado del Liverpool cambió de opinión.

En lugar de exigir que se le castigue por sus intentos de descarrilar al club durante un grave bajón de forma, tanto colectiva como individual, Carragher instó a Salah a aguantar unos meses más.

“La semana pasada, le di consejos a Mo Salah y a su agente, y voy a repetirlo”, sonrió el exinternacional inglés en el MNF de esta semana. “Porque lo que vimos al final del partido contra el Brighton fue Mo Salah, una muestra de aprecio, por así decirlo. Un poco emotivo, ya sabes, con The Kop. Probablemente él mismo no esté seguro de si esta será su última vez en Anfield”.

“Pero, si está pensando en seguir adelante, le instaría a que lo pensara de nuevo”.

Mo Salah's Liverpool return - the start of bridges being built or a final farewell to the fans? pic.twitter.com/C7jT4ZJANS — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) December 13, 2025

“Y la razón por la que diría eso es que, si Mo Salah se marcha del Liverpool ahora, se rumorea que irá a la liga saudí, de la que se habla, pero probablemente no iría a ningún otro sitio, excepto cuando se abra el mercado de fichajes. Mo Salah no va a dejar el Liverpool para irse al Barcelona o al Real Madrid”.

“Ahora, el Liverpool, en la segunda mitad de la temporada, podría llegar a la final de la FA Cup. Podría llegar a la final de la Champions League. ¿Te imaginas a Mo Salah, en Arabia Saudí, jugando para el equipo que sea, viendo al Liverpool ganar la final de la Champions League en Budapest?”, se preguntó.

“Vuelves a finales de enero, tienes tres meses. Bueno, puede que no te lleves bien con el entrenador. Serás titular en algunos partidos. Serás suplente en otros”.

Después de esos tres meses, Carragher tenía claro lo que le esperaba. “No veo a Mo Salah jugando para el Liverpool la próxima temporada”, declaró.

Carragher: Salah “merece” más del Liverpool

Mohamed Salah se emocionó un poco en Anfield el sábado | Liverpool FC/GettyImages

Al recordar el emotivo homenaje de Salah a los cuatro equipos de Anfield tras la victoria del sábado sobre el Brighton, si ese fuera su último partido con el club, Carragher se preguntó: “¿Se merece Mo Salah algo más que eso como jugador del Liverpool?”. Su conclusión fue afirmativa.

“Se merece un pasillo de honor”, ​​proclamó el exdefensa. “Se merece un mosaico en el Kop. Merece poder traer a su familia, su esposa y sus hijos al campo en su último partido y ser reconocido por lo que ha hecho como jugador del Liverpool”.

“Así que dejen de lado sus diferencias con el entrenador y piensen: tres o cuatro meses en el Liverpool, vale, lo peor que podría pasar es que me despidan a lo grande. Lo mejor que podría pasar es que salga con mis compañeros en Budapest para la final de la Champions League”.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE