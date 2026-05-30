La posible alineación de Brasil para enfrentar a Panamá

Brasil es uno de los favoritos del Mundial 2026, pero antes de arribar a Estados Unidos quedan dos partidos que, de cierta manera, serán las últimas pruebas de Carlo Ancelotti y el equipo de cara a lo que vivirán en Norteamérica. El primer desafío será en casa, en el Maracaná, contra Panamá, y marcará la despedida del equipo antes de viajar a Ohio para el amistoso contra Egipto.

La posible alineación de Brasil

Alisson Becker, Brasil | Eurasia Sport Images/GettyImages

POR: Alisson Becker - El arquero del Liverpool vuelve al lugar que le pertenece. No estuvo en los amistosos de marzo, aunque nadie le quitó el título de dueño del arco. Brasil lo recupera para ordenar la última línea y recordar por qué su apellido sigue siendo garantía de confianza.

LD: Wesley França - Contra Francia sufrió, pero terminó beneficiando a su equipo cuando le sacaron la roja a Dayot Upamecano. Cuando pasa al ataque, se mete y encara como si fuera delantero.

DFC: Bremer - Tiene la tendencia a adelantarse para colaborar con el ataque a pesar de su rol como central. Tiene la tendencia a cometer errores en el retroceso que luego, a lo largo del partido, trata de remendar. De hecho, en el amistoso de marzo contra Francia marcó su primer gol con la selección.

DFC: Léo Pereira - Su estreno con la Selección fue complicado y lo dejó sin margen para acomodarse. Asume riesgos que pueden asustar a quien lo vea, pero de alguna manera u otra, sale limpio. En un amistoso como el de este domingo, tiene una oportunidad de oro para demostrar que merece su lugar en el once titular.

LI: Alex Sandro - El veterano que la zaga necesita. Conoce el puesto como ninguno y el timing exacto para no arriesgar de más. En una defensa con piezas cambiantes, su oficio es útil para bajar el juego a tierra.

MC: Bruno Guimaraes - El mediocampista del Newcastle es un buen filtro para abrir la cancha y hacer que la pelota pueda salir limpia de la presión para pasar al ataque. Ancelotti lo usa para ordenar la circulación del juego.

MC: Casemiro - Jerarquía a más no poder. Si bien a veces se pasa de revoluciones y con alguna pérdida que puede costar caro, se valora mucho más la experiencia del volante y su capacidad para generar seguridad en el resto de los jugadores; ademas de que es un jugador brillante que inventa jugadas que terminan en gol.

MD: Luiz Henrique - Entró contra Francia para el segundo tiempo y, sin mayores dificultades, asistió a Bremer en el gol. Cada vez que recibe la pelota, el partido muta a algo más imprevisible. No se asusta con nadie que se le ponga al frente y eso, en una selección como Brasil, es muy valorable.

MP: Raphinha - Listo para recuperar su brillo luego de que su último partido con la Canarinha quedase a mitad de camino por molestias. Este amistoso puede servirle para ganar confianza nuevamente y poner su cabeza en modo mundialista luego de una temporada exquisita en el Barcelona.

MI: Matheus Cunha - Se mueve por toda la cancha, se ofrece como opción de pase constantemente, presiona y ayuda a que Vinícius Jr. no quede rodeado por los defensores rivales. No siempre termina las jugadas, por lo que su conexión con el resto del ataque es fundamental.

DC: Vinícius Jr. - En Francia estuvo sobrepasado y no pudo mostrar su talento. En cambio contra Croacia volvió a mostrar su mejor versión, con asistencia incluída para abrir el marcador. Ancelotti necesita que vuelva a ser un jugador peligroso, al mismo nivel que en el Real Madrid, y que Panamá pase buena parte del partido persiguiéndolo.

Así se vería la formación de Brasil (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Wesley França, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro

Mediocampistas: Bruno Guimaraes, Casemiro

Mediapuntas: Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha

Delantero: Vinícius Jr.

Así se vería la formación de Panamá (4-3-3)

Jose Fajardo, Panama | ARIS MARTINEZ/GettyImages

Portero: Orlando Mosquera

Defensas: Michael Murillo, Fidel Escobar, Edgardo Fariña, Jorge Gutiérrez

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Édgar Bárcenas

Delanteros: José Fajardo, Ismael Díaz, Cecilio Waterman