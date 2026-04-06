Las impresionantes cifras de Armando 'Hormiga' González este torneo con las Chivas

Armando González es el mejor talento surgido dentro de las Chivas en muchos años. En el entorno del Guadalajara entienden que desde Javier Hernández, los de Verde Valle no formaban un jugador con tal nivel de rendimiento que marque diferencias exponenciales en favor del conjunto de la perla de occidente.

El trabajo de Armando no sólo le coloca como uno de los hombres más relevantes dentro de la Liga MX. Su nombres comienza a sonar en todoel planeta pues hoy presenta registros que superan los de quien es para muchos el mejor jugador de este planeta, Lamine Yamal.

¡¡SUPERÓ A LAMINE YAMAL!! 🚨🤯



La HORMIGA González (22) 🇲🇽 es el MÁXIMO GOLEADOR en solitario U23 de TODO EL MUNDO en lo que va del 2026 🐐🔥



📌 Para dimensionar, registra 13 goles frente a los 12 de Lamine Yamal con 5 PARTIDOS MENOS 🤯



¿El mejor 9️⃣ joven del Mundo? 👇👀 pic.twitter.com/e8MEpxzKLZ — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) April 6, 2026

Este fin de semana, Armando registró un doblete en contra de los Pumas de la UNAM. Dicho par de goles ha colocado al mexicano como el jugador sub-23 con más goles en lo que va de 2026. El seleccionado por México suma 13 tantos, mientras que la estrella del Fútbol Club Barcelona se ha quedado uno por debajo.

Es evidente que el nivel de competencia que viven uno y otro no se puede equiparar entre sí. Sin embargo, que un mexicano sea capaz de poner su nombre por encima de una figura de la estirpe de lo que representa hoy Lamine Yamal, no es poca cosa.

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Armando buscará cerrar el semestre con la meta de firmar sus metas. A nivel individual, está a la caza del bicampeonato de goleo de la Liga MX. Hoy es el líder del torneo actual con 12 anotaciones, una por encima de su más cercano perseguidor, el italiano Joao Pedro.

A nivel colectivo, el objetivo es uno: entrar en la lista final de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo. De no conseguirlo, hecho que sería peculiar, seguramente el atacante buscará su revancha marcado diferencia para Chivas en la liguilla y terminar con la sequía de títulos de Liga MX para el club.