Las opciones de defensa central para la selección española - rankeados

España, sin lugar a dudas, es uno de los grandísimos candidatos para conquistar la Copa del Mundo de 2026, pero todavía falta camino por recorrer para que Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, entregue la lista definitiva para el torneo.

Es que la Roja cuenta con una sólida base de jugadores que viven un gran presente en sus clubes y de eso se beneficiará el experimentado entrenador.

Su entrenador mostró una especial confianza con Le Normand y Huijsen para ser los titulares, ya que se complementan muy bien y tienen los atributos para ser el primer pase prolijo y limpio pero también para jugar en velocidad y proteger su arco.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos las opciones que tienen en la selección española en el puesto de marcador central para la Copa del Mundo que organizará Estados Unidos, México y Canadá a mediados del 2026.

10. Pau Cubarsí

Cubarsí tiene 18 años y debutó con el primer equipo del FC Barcelona cuando apenas tenía 16, y hoy por hoy es un titular habitual en el equipo de Hansi Flick. Se convirtió en el defensor más joven en jugar para la selección nacional de España el año pasado, con 17 años de edad, superando un récord que anteriormente pertenecía a Sergio Ramos.





9. Raul Asencio

Asencio, que cumplió 22 años este año, se ganó un lugar en el Real Madrid en octubre pasado tras una serie de lesiones de sus compañeros. Rápidamente se convirtió en un titular habitual para el ex entrenador Carlo Ancelotti y recibió su primera convocatoria con la selección nacional para los partidos de esta semana contra Holanda en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Ahora con Xabi Alonso incluso es lateral derecho ante la emergencia en la posición que atraviesa el equipo merengue.





8. Dani Vivian

Ganó la Eurocopa 2024 y juega en el Athletic, donde disputó hasta el momento 158 partidos y convirtió 7 goles, obteniendo también la Copa del Rey en 2024 con dicho club. Es de los jugadores predilectos de De La Fuente.

7. Aitor Paredes

Compañero de batallas de Dani Vivian en el Athletic, su asociación ha vuelto a hacer de la defensa de los vascos un muro que se pasea por Europa. Destaca por su contundencia en el balón dividido, su fortaleza y seguridad en el juego aéreo. Hace mucho no es convocado pero antes era una fija, por lo que tiene tiempo de recomponerse y formar parte.

6. Pau Torres

En su momento, tenía todo para convertirse en uno de los mejores defensas centrales españoles. Nos lo parecía por su evolución en el Villarreal y lo confirmó en un contexto mucho menos favorable, como es el Aston Villa de la Premier League. Sin embargo, no siempre es titular y no cuenta con la confianza del seleccionador.



Nacido en Villarreal, había jugado toda su trayectoria en el cuadro castellonense hasta su partida a Inglaterra. Campeón de la Europa League en 2021, es internacional con la selección española desde 2019. Hablamos de un central zurdo con un físico imponente, de gran capacidad en el juego aéreo, contundencia en el duelo individual, inteligencia táctica y finura en la salida de balón.





5. Mario Gila

El hecho de haber entrado en la convocatoria de la Selección Española para los Cuartos de Final de la Nations League le ha puesto definitivamente en el escaparate. Es un central muy duro, la que le encanta emparejarse con la estrella del equipo rival para secarlo y que tiene una buena salida de balón. Actualmente juega en la Serie A con la Lazio, y tuvo un buen inicio de temporada, disputando 6 partidos y solo recibiendo una tarjeta amarilla.





4. Yarek Gasiorowski

Sus cualidades hacen pensar que no puede tardar mucho en entrar en las convocatorias, más allá de no estar en un radar de primer nivel por jugar en la liga Eredivisie, defendiendo los colores del PSV Eindhoven. Su envergadura le convierte en un defensor poderoso al choque y en el juego aéreo. Además, domina la salida de balón y puede jugar de lateral.





3. Aymeric Laporte

En el Manchester City se convirtió en el mejor central español y fue convocado por primera vez con la selección española en 2021.



A pesar de que su paso por Arabia Saudí le ha costado varias convocatorias, ha acudido siempre que ha tenido regularidad y físico, siendo clave en el título de la Eurocopa 2024.

2. Íñigo Martínez

Indiscutible también en las últimas convocatorias, genera alguna duda debido a falta de continuidad por lesiones. Tiene todas las condiciones para ser importante en el combinado nacional.

1. Cristhian Mosquera

Es un central de gran presencia física, pegajoso, que no deja que el delantero juegue cómo y que es inteligente al corte. Además, gracias a su zancada es capaz de recortar rápidamente la distancia en la carrera.



Convocado para los JJ.OO. e importante en el Arsenal, debería tener enorme importancia en el futuro de La Roja.