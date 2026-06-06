Los 10 equipos de fútbol más populares en las redes sociales

Está claro que los partidos de fútbol se ganan en la cancha y eso es, al final del día, lo que más importa. Sin embargo, en los últimos años se desarrolló otra competencia paralela entre los clubes más importantes del mundo que tiene que ver con la batalla por la atención en las redes sociales. Ser el equipo más laureado no necesariamente implica ser el más seguido, aunque en muchos casos ambas cosas van de la mano.

El Observatorio de Fútbol CIES realizó un estudio que analizó la presencia de los clubes en Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube para elaborar un ranking de los 10 equipos con más seguidores en redes sociales a nivel mundial.

10. Arsenal - 119M

Arsenal | Julian Finney/GettyImages

Los recientes campeones de la Premier League y subcampeones de la Champions League ocupan el último puesto de este ranking, con un total de 119 millones de seguidores en sus redes sociales, contando Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube.

9. Chelsea - 157M

Chelsea | Mike Hewitt/GettyImages

Otro equipo londinense aparece en el ranking. Los campeones del Mundial de Clubes 2025 se ubican en el noveno puesto con un total de 157 millones de seguidores distribuidos entre todas sus plataformas digitales.

8. Bayern Múnich - 165M

Bayern Munich | EyesWideOpen/GettyImages

El único equipo alemán presente en el ranking. Los bicampeones de la Bundesliga y campeones de Europa en 2020 ocupan el octavo lugar entre todos los clubes del mundo, con un total de 165 millones de seguidores en sus redes sociales.

7. Juventus - 178M

Juventus FC | Image Photo Agency/GettyImages

Si este ranking reflejara estrictamente cuál es el club más popular de Italia, el primer lugar sería para la Juventus. Con 178 millones de seguidores, la institución de Turín es el equipo de la Serie A con mayor cantidad de seguidores en redes sociales.

6. Liverpool - 179M

Liverpool | NurPhoto/GettyImages

Los campeones de la Premier League 2024/25 se encuentran en el sexto puesto de este ranking con 179 millones de seguidores. El club de Anfield cuenta con 59 millones de seguidores en Facebook, la red social donde concentra la mayor parte de su audiencia.

5. Manchester City - 188M

Manchester City | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Los Citizens no son el equipo más seguido de la Premier, ni tampoco del ranking, pese a la enorme cantidad de trofeos que conquistaron en los últimos años, incluidas cuatro ligas consecutivas entre 2021 y 2024 y su primera Champions en 2023. El conjunto de Manchester acumula 188 millones de seguidores en todas sus redes sociales.

4. PSG - 208M

PSG | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Campeones de Europa por segundo año consecutivo, campeones de la Ligue 1 por quinta temporada seguida y subcampeones del Mundial de Clubes 2025. Los parisinos, además, cuentan en sus filas con el ganador del Balón de Oro 2025 y todo eso también se refleja en las redes sociales, donde acumulan 208 millones de seguidores.

3. Manchester United - 239M

Manchester United | Marc Atkins/GettyImages

Con un total de 239 millones de seguidores a lo largo de todas sus redes sociales, los Red Devils son el equipo más popular de la Premier en plataformas digitales. Y eso ocurre pese a no conquistar un título internacional desde 2017, aunque sí sumaron la FA Cup en 2024 tras derrotar a su clásico rival, el City. De todas formas, siguen siendo el club más laureado de la historia de la liga inglesa.

2. Barcelona - 442M

Barcelona | NurPhoto/GettyImages

Tardó en aparecer, pero finalmente llega el primer representante de LaLiga. El Barcelona ocupa el segundo puesto con un total de 442 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Los campeones de la última temporada doméstica mantienen una presencia muy fuerte en cada una de las plataformas digitales.

1. Real Madrid - 488M

Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Y, como no podía ser de otra manera, el Real Madrid lidera este ranking. El club más laureado de la historia del fútbol también es el equipo con más seguidores en redes sociales, con un total de 488 millones. Si bien el Merengue suele apostar por una comunicación más institucional y formal que otros clubes, sus aficionados permanecen atentos a cada publicación y comunicado. Solo en Instagram cuenta con 178 millones de seguidores, más que cualquier otro club del mundo.