Los 10 futbolistas más devaluados del 2025

El mercado del fútbol es tan volátil como exigente; por consiguiente, el valor de un jugador depende de su talento y también de su continuidad, rendimiento, edad, estado físico y protagonismo dentro del equipo de turno.

Es por eso que varios nombres de primer nivel vieron caer de manera significativa su cotización a lo largo del 2025; incluso algunos, considerados estrellas mundiales hasta hace poco, se han devaluado llamativamente en los tiempos recientes.

De ese modo, la web especializada Transfermarkt publicó el ranking de los 10 futbolista que se devaluaron de peor forma en los últimos12 meses, y a raíz de distintos motivos.

10. Eduardo Camavinga (Real Madrid) | -€30.000.000

Eduardo Camavinga | Europa Press Sports/GettyImages

En medio de su quinta campaña representando al Real Madrid, el volante de la selección francesa jamás se ha acercado tan siquiera a ser un titular fijo en el poderoso club de la capital española, factor por el que cuesta 30 millones de euros menos que a inicios de 2025, cuando estaba tasado en 55.



De hecho, si no eleva su nivel en los venideros meses, su figura seguirá bajando en lo económico, sin importar que sólo cuente con 23 años de edad y aún tenga margen de crecimiento.

9. Florian Wirtz (Liverpool) | -€30.000.000

Florian Wirtz | James Gill - Danehouse/GettyImages

El segundo fichaje más caro en la historia del Liverpool apenas ostenta una diana con seis asistencias en lo que va de temporada, tras costarle a la tradicional entidad de Anfield Road 125 millones.



Una decepción que se va reflejada en su devaluación, de €30.000.000, al margen de que Transfermarkt lo tasa en elevados 110 kilos; claro está, en parte debido a sus 22 almanaques.

8. Victor Boniface (Werder Bremen) | -€33.000.000

Victor Boniface | Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/GettyImages

El delantero nigeriano atraviesa un duro presente a raíz de un desafortunado problema de rodilla y una alarmante sequía goleadora, al punto que no ha perforada las redes de la Bundesliga en ninguno de sus 11 desafíos de la 2025/2026.



Con 25 años, el ex ariete del Bayer Leverkusen pasó de ser una apuesta atractiva a quedar valorado en sólo 12 millones de euros; 33 menos que en enero pasado.

7. Bernardo Silva (Manchester City) | -€33.000.000

Bernardo Silva | NurPhoto/GettyImages

El veterano volante luso no posee las prestaciones de antaño, más allá de haber recuperado su sitio en el once titular del City de Guardiola.



No en vano, apenas cosecha una diana y dos asistencias en 24 encuentros del presente ejercicio, lo que, sumado a su mal rendimiento de la 2024/2025 y sus 31 años de edad, justifican el desplome de su precio, ahora de "sólo" €27.000.000, luego de costar €60.000 un invierno atrás.

6. Martin Odegaard (Arsenal) | -€35.000.000

Martin Odegaard | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

El capitán de los Gunners ya posee la jerarquía de la cual careció hasta hace algún tiempo; sin embargo, también ha sufrido algunas lesiones y cuenta con 27 calendarios de vida, así que su valor de mercado ha caído 35 kilos respecto a diciembre del 2024 (€110.000.000).



De igual forma, el fino mediapunta noruego luce dispuesto a ser uno de los puntales del conjunto del norte de Londres camino a lograr su primera Premier League en 22 campañas.

5. Gavi (FC Barcelona) | -€40.000.000

Gavi | NurPhoto/GettyImages

Surgido en La Masía, el "todocampista" sevillano ha sido víctima de dolorosas lesiones de rodilla, por lo que prácticamente no cuenta para fungir de titular en el Barcelona, donde continúa en el dique seco, y difícilmente vaya al Mundial con España.



Es cierto que apenas tiene 21 años de edad, pero el maltrecho físico de Gavi castiga su cuantía económica, tanto que de 80 millones bajó a la mitad.

4. Rodrygo Goes (Real Madrid) | -€40.000.000

Rodrygo Goes | Diego Souto/GettyImages

Romper el récord negativo del cuadro merengue con la mayor cantidad de encuentros oficiales sin vacunar (31), ha ayudado para que el paulista vea desplomar su cotización hasta los €60.000.000, después de valer €100.000.000 hace 365 días.



Igualmente, el canterano del Santos perdió la titularidad desde finales del curso anterior, así que es evidente que en la Casa Blanca ya no aspiran a venderlo por un monto muy elevado para los estándares actuales del balompié.

3. Vinícius Júnior (Real Madrid) | -€50.000.000

Vinícius Júnior | NurPhoto/GettyImages

A pesar de que ficharlo costaría alrededor de 150 millones en moneda de la Unión Europea, el mal rendimiento del antiguo extremo del Flamengo en el último año y medio, junto a sus constantes polémicas en pleno engramado con rivales, afición contraria y su propio cuerpo técnico, hacen que su precio sucumba 50 kilos.



Es cierto que todavía es joven (25 años), pero Vini necesita recuperar su impacto en el verde basado en regates, goles y asistencias en pro de que el Real pueda darse el lujo de traspasarlo, si finalmente toma la decisión, por una cantidad desorbitante.

2. Rodri Hernández (Manchester City) | -€55.000.000

Rodri Hernández | NurPhoto/GettyImages

El Balón de Oro 2024 también protagoniza una de las mayores devaluaciones de la actualidad debido, en líneas generales, a su grave rotura del ligamento cruzado de la rodilla en septiembre de 2024, que lo mantuvo fuera de acción durante largos meses, reduciendo drásticamente su protagonismo competitivo.



A sus 29 primaveras y con poco rodaje en la última temporada y media, quien resultara elegido MVP de la anterior Eurocopa con La Roja pasó de valer 130 millones a "apenas" 75, una cifra aún alta, pero lejos de su pico máximo.

1. Phil Foden (Manchester City) | -€55.000.000

Phil Foden | NurPhoto/GettyImages

El Wonder Boy de los Citizens lidera este ranking, pese a recuperar su mejor versión en las recientes semanas.



En efecto, Foden sufrió un marcado bajón de prestaciones entre la zafra anterior y el inicio de la actual, lo que impactó de forma directa en su cotización, cayendo €55.000.000 (igual que su compañero Rodri), pues de €130.000.000 ahora cuesta €75.000.000. Eso sí, el mediapunta zurdo goza de 25 años de edad, por lo cual nadie debe descartar que su precio suba de nuevo.