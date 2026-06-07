El Mundial 2206 se jugará más allá de la cancha. Durante un mes, los mejores futbolistas del planeta representan a sus selecciones, pero también se exponen ante una audiencia global que los observa en cada partido. Los goles o actuaciones destacadas puede cambiar carreras y aumentar todavía más su valor en el mercado.

Con el Mundial 2026 a pocos días de comenzar, llegan muchas figuras consolidades y otros que van a buscar aprovechar la vidriera más grande de todas.

Los 10 futbolistas más valiosos del Mundial 2026 - rankeados

10. Arda Güler - Real Madrid (€124M)

Arda Guler, Turquia | BSR Agency/GettyImages

La joya del Real Madrid es una de las estrellas de la selección de Turquía y el mercado lo sabe. Con un valor de 124 millones de euros, cuatro goles y cinco asistencias en el equipo blanco, integra el top 10 de futbolistas más valiosos que jugarán el Mundial.

9. Pau Cubarsí - Barcelona (€124.6M)

Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

El defensor del Barcelona viene de una gran temporada en su club, donde se consagraron campeones de LaLiga. Ahora vivirá su primer Mundial con España y buscará responder de la misma manera que lo hizo durante el año.

8. Nico O'Reilly - Manchester City (€125M)

Nico O'Reilly, Inglaterra | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

El lateral de 21 años fue titular en 29 partidos del Manchester City donde, poco a poco, se ganó su lugar y destacó entre tantos nombres. Marcó cinco goles y llamó la atención de Thomas Tuchel, que lo convocó para disputar la Copa del Mundo.

7. Kenan Yildiz - Juventus (€133M)

Kenan Yildiz, Turquia | Anadolu/GettyImages

De Turquía para el mundo. El delantero de la Juventus mostró su mejor versión en la Serie A, donde fue el máximo goleador de su equipo con 10 tantos. Se rumorea que muchos equipos lo quieren en sus filas de cara al próximo mercado, pero por ahora pareciera que está cómodo en Italia.

6. Desire Doue - PSG (€133.2M)

Desire Doue, Francia | Eurasia Sport Images/GettyImages

Una de las revelaciones de la temporada. Ganó su segunda Champions League con el PSG y apenas tiene 21 años. Va a jugar su primer Mundial con la camiseta francesa y espera ser uno de los jugadores destacados en un plantel lleno de estrellas. El mercado lo valora en 133.2 millones de euros.

5. Morgan Rogers - Aston Villa (€136.8M)

Morgan Rogers, Inglaterra | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Destacó, por lejos, en el Aston Villa esta temporada. No por nada fue titular en todos los partidos que estuvo físicamente disponible y, en esos 37, dejó 10 goles y seis asistencias. No solo eso, también conquistó la Europa League y ahora jugará el Mundial representando a la selección de Inglaterra.

4. Michael Olise - Bayern Múnich (€140.5M)

Michael Olise, Francia | Michael Owens/GettyImages

El enigmático inglés, que representa a Francia, fue una de las figuras del Bayern Múnich, nuevamente campeón de la Bundesliga. Su particular forma de ser y su llamativo estilo de juego lo perfilan como uno de los potenciales peligros del Mundial, donde seguro dará que hablar.

3. Kylian Mbappé - Real Madrid (€165.7M)

Kylian Mbappe, Francia | FRANCK FIFE/GettyImages

Qué decir de Kylian Mbappé, que desde que explotó en el Mundial 2018, y lo ganó, no deja de regalar grandes momentos en el mundo del fútbol. Brilló en un PSG que también tenía a Lionel Messi y Neymar, pasó a un Real Madrid en el que no tardó en ganarse su lugar (y convertirse en el máximo goleador de la temporada) y ahora buscará su segundo trofeo mundialista. Fue el máximo goleador de una Champions en la que el Merengue quedó fuera en cuartos de final.

2. Erling Haaland - Manchester City (€227.3M)

Erling Haaland, Noruega | Stuart Franklin/GettyImages

El vikingo noruego es de otro planeta, igual que su valoración en el mercado, que escala a 227.3 millones de euros. La estrella del Manchester City no tendría intenciones de dejar Inglaterra por el momento, ni siquiera con Pep Guardiola dejando su cargo como DT. Está cómodo y sabe que su lugar en ese equipo es indiscutible, pero lo logró gracias a su esfuerzo y juego espectacular. Fue el máximo goleador de la Premier, con 27 tantos.

1. Lamine Yamal - Barcelona (€358.1M)

Lamine Yamal, España | Anadolu/GettyImages

Si los números de Haaland parecían de otro planeta, la valoración de mercado de Lamine Yamal va más allá. Con un precio de 358.1 millones de euros, el delantero de 18 años, que la rompe en el Barça, no está ni cerca de dejar el equipo que lo vio crecer. Ahora se prepara, poco a poco, para llegar a punto al último partido de fase de grupos mundialista, para el cual llega con una lesión que espera dejar atrás.