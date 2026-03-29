Los 10 futbolistas que jugarán su primer Mundial y que la podrían romper

El ambiente mundialista ya comenzó a sentirse gracias a los duelos de repechaje que otorgan los últimos boletos al Mundial 2026, pero mientras eso se resuelve, otras selecciones están preparándose de la mejor forma posible con encuentros amistosos para encarar la contienda, con varias de las estrellas internacionales a seguir mostrándose ante el mundo.



Mientras algunos futbolistas de renombre como el francés Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham, el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el croata Luka Modric vivirán una nueva Copa del Mundo, hay jugadores que experimentarán por primera vez lo que es participar en el evento más importante del fútbol.



Muchos de ellos son jóvenes a los que se les depara un brillante futuro, mientras otros no habían podido estar presentes debido a que su selección no calificó a las ediciones pasadas, aunque ahora tendrán la oportunidad de brindar una actuación histórica frente a los miles de aficionados que estarán observando el torneo.



Aquí hay diez futbolistas que jugarán su primer Mundial y que la podrían romper:

1. Lamine Yamal

Lamine Yamal | Europa Press Sports/GettyImages

La flamante estrella del Barcelona comanda este listado. Con apenas 16 años y 57 días debutó con la selección mayor de España, estableciendo el récord del jugador más joven en debutar en la historia del combinado rojo, además de marcar un gol con esas mismas cifras.



Su primer gran torneo con La Roja fue la Eurocopa 2024, donde fueron campeones y se llevó el premio al Mejor Jugador Joven del torneo. Sumado a ello, en la misma Euro dejó la marca del Jugador Más Joven en debutar y asistir, con 16 años y 338 días, así como de anotar con 16 años y 361 días.



Ya sabe también lo que es ser monarca con el Barça a nivel nacional, por eso se espera que sea un referente de su selección, la cual como cada Copa del Mundo, es una de las favoritas a ser campeona.



El versátil extremo tendrá que hacerse grande ante Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.



Otro hombre a seguir en La Furia Española es Fermín López (Barcelona).

2. Erling Haaland

Erling Haaland | Image Photo Agency/GettyImages

La última vez que se le vio a Noruega en un Mundial fue en Francia 98, donde llegaron hasta octavos de final.



Desde ese entonces, no había hombres que pudieran llevar al equipo a la calificación del certamen y aunque el delantero se quedó cerca de lograrlo en Qatar 2022, esta vez sí pudo cumplir la meta y tratará de guiar a los suyos a lo más alto.



El Androide debutó con su país en septiembre del 2019 y el 10 de octubre del 2024 se erigió como el máximo anotador histórico.



Gracias a sus devastadores números conseguidos con el Borussia Dortmund de Alemania y el Manchester City de Inglaterra, El Vikingo está llamado a ser una de las máximas estrellas del campeonato, esperando que pueda perforar los arcos de Francia, Senegal y del ganador de la repesca entre Irak y Bolivia.

3. Michael Olise

Michael Olise | Xavier Laine/GettyImages

Francia ya tiene varias figuras consolidadas, pero ahora contará con el aporte del extremo derecho y centrocampista, que se ha vuelto una pieza importante en el Bayern Múnich de Alemania, tanto así que lleva 19 asistencias y once goles en 27 jornadas de la Bundesliga, cerca de lograr un récord histórico, ya que está a cuatro pases de igualar la mejor marca de la competencia. Debido a esto, el Real Madrid de España lo tiene en la mira.



Pese a haber nacido en Londres, decidió representar a Les Bleus, con los cuales debutó en septiembre del 2024 y con quienes obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2024.



Otros galos a seguir son Désiré Doué (PSG) y Hugo Ekitiké (Liverpool).

4. Joao Neves

Joao Neves | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Cristiano Ronaldo vivirá su último Mundial, pero la selección de Portugal está en buenas manos porque han surgido varios jugadores talentosos en los últimos años, entre ellos, el elemento del PSG de Francia.



Tras pasar por selecciones inferiores, debutó con la Absoluta en octubre del 2023, participando en la Eurocopa 2024 y saliendo campeón en la Liga de Naciones 2025.



Es agresivo en la presión, rápido, ágil y técnicamente dotado, destacando sobre todo cuando se trata de armar el contragolpe. Actualmente se encuentra entre los 15 jugadores más valiosos del mundo.

5. Florian Wirtz

Florian Wirtz | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

El mediocentro ofensivo ha representado a Alemania en las inferiores, incluso fue capitán de la sub-17 y en marzo del 2021 jugó sus primeros duelos con la mayor, siendo el tercer jugador más joven en tener el honor de vestir los colores.



Luego de ser una pieza clave en el Bayer Leverkusen, el Liverpool de Inglaterra lo fichó para esta temporada, siendo la transferencia más cara en la historia de la Premier League.



Luego del declive que tuvo la Mannschaft en los últimos dos mundiales al no pasar la fase de grupos, el mediocampista tendrá la responsabilidad de orquestar y ordenar los hilos en el centro del campo. Su influencia, precisión e inteligencia serán vitales para las aspiraciones de los germanos.

6. Cole Palmer

Cole Palmer | Marc Atkins/GettyImages

De Inglaterra tenemos al mediocentro ofensivo del Chelsea. Al igual que el resto pasó por categorías inferiores de su nación hasta lograr el sueño de representar al primer equipo en noviembre del 2023, acudiendo posteriormente a la Eurocopa 2024, donde quedaron subcampeones.



En el 2024 fue condecorado como el Mejor Jugador Joven de la Premier League y se llevó el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2025.



Si tienes jugadores veloces y con buena definición en la delantera, necesitas un hombre creativo capaz de generar acciones de peligro y ese es el nacido en Manchester, quien también cuenta con precisión de pases, buen regate y gran puntería desde el manchón penal.



Su mismo club lo ha catalogado como ‘hábil operando tanto como centrocampista ofensivo como delantero’.

7. Arda Güller

Arda Güller | Soccrates Images/GettyImages

Primero tiene que conseguir su boleto, pero no está de más mencionar que de decir presente en territorio norteamericano, el hombre del Real Madrid será una de las figuras a seguir.



Turquía se encuentra disputando el repechaje de la UEFA y ya dejó en el camino a Rumania, pero ahora le falta el partido definitivo contra Kosovo el próximo martes 31 de marzo.



Se debe destacar que fue precisamente el mediocentro quien dio el grandioso pase de varios metros a Ferdi Kadioglu para poner el único tanto del encuentro. En el primer tiempo, el capitán Hakan Çalhanoglu fue el mejor hombre de los otomanos, pero en el complemento, el jugador merengue fue el más notable.



Bajo la tutela del español Xabi Alonso recibió un mayor número de minutos en la Casa Blanca ganando confianza y ahora, él mismo ha declarado que su carrera ha evolucionado positivamente, ya que puede jugar en varias posiciones. No cabe duda que varios aficionados esperan que concrete su ticket a la justa internacional.

8. Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch | DeFodi Images/GettyImages

Países Bajos tiene elementos destacados y uno es el pivote del Liverpool, el cual incluso fue blindado por el club en marzo para no perderlo.



El nacido en Ámsterdam debutó con La Naranja Mecánica mayor en el 2021, siendo partícipe de la Eurocopa 2020 y 2024, aparte fue el futbolista más joven en debutar en la Eredivisie con 16 años y 130 días.



El neerlandés ha sido campeón tanto con el Ajax Ámsterdam como con el Bayern Múnich y los Reds, sumando varios éxitos a sus 23 años de edad.



A pesar de su 1.90 metros de estatura, cuenta con una increíble habilidad con el balón, siendo un recuperador agresivo, aparte sabe salir jugando desde atrás, dando solidez al centro del campo.

9. Estevao Willian

Estevao Willian | Jean Catuffe/GettyImages

Conocido como ‘Messinho’, eso ya dice mucho del tipo de futbolista que es, alguien sumamente talentoso. Apenas con 17 años rompió récords históricos en el Brasileirao y a sus 18 años ya está vistiendo la casaca del Chelsea tras haber sido campeón con el Palmeiras.



Durante el Mundial de Clubes 2025, el brasileño se llevó la distinción del Jugador del Partido ante el Porto, el Al-Ahly y su actual equipo, razón suficiente para saber por qué apostaron por sus servicios.



Su primera convocatoria con Brasil fue en octubre del 2022, pero debutó hasta septiembre del 2024, logrando en 2025 otro hito al ser uno de los goleadores más jóvenes de La Canarinha en partido oficial, con 18 años, 4 meses y 11 días.



Este zurdo y extremo derecho sabe colocarse por el centro del ataque para estar más cerca del área, además destaca por su regate y encares directos. A esta perla se le deberá dar seguimiento en la contienda.

10. Franco Mastantuono

Franco Mastantuono | NurPhoto/GettyImages

Por último, desde Argentina tenemos al extremo derecho del Real Madrid, quien ha dado mucho de qué hablar, pero tendrá frente a sí una oportunidad única para mostrar su valía ante el mundo, tal como lo hicieron en el pasado varios de sus compatriotas.



Con apenas 18 años podría vivir su primera Copa del Mundo, recordando que vistió los colores de La Albiceleste por primera vez en el 2025 a la edad de 17 años, 9 meses y 22 días, para ser el jugador más joven en jugar con su selección un encuentro oficial.



Desde sus inicios con el River Plate llamó mucho la atención y aún está buscando su mejor versión con los merengues, pero podría despertar en cualquier momento.



Enganche, creador de juego o delantero, esas son las funciones que puede realizar y quizás, a lado de Lionel Messi, pueda destacar y brillar para tratar de defender la corona.

11. Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma | STEFANO RELLANDINI/GettyImages

Un extra porque tampoco se sabe si llegará o no a la Copa del Mundo porque Italia primero debe vencer a Bosnia y Herzegovina en el repechaje de la UEFA.



De lograrlo, una de las estrellas a seguir sería el guardameta, que hasta ahora no ha podido jugar un Mundial debido a la ausencia de La Nationale en las últimas dos ediciones, ya que el fútbol italiano entró en un declive durante la última década.



Aunque no estuvieron en Qatar 2022, los azurris se llevaron la Eurocopa 2020 con el hombre del Manchester City en el arco tras el adiós del legendario Gianluigi Buffon, recibiendo cuatro goles en siete cotejos.



El multicampeón con el PSG merece disputar por primera vez el torneo, aparte lo acompañarían otras estrellas que tampoco saben qué es vivir la magia mundialista: Manuel Locatelli, Giacomo Raspadori, Sandro Tonali, Alessandro Bastoni, entre otros más.