Los 11 nombres que sigue de cerca el Real Madrid en el Mundial 2026

Con José Mourinho como nuevo entrenador y la llegada prácticamente cerrada de algunos refuerzos, Florentino Pérez prepara una inversión importante para potenciar un plantel que busca recuperar el dominio europeo y el Mundial 2026 vuelve a presentarse como una gran vidriera para el Real Madrid.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Entre defensores, mediocampistas y delanteros, estos son los futbolistas que estarán bajo la lupa merengue.

1. Ibrahima Konaté (Francia)

Liverpool v Brentford - Premier League - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

El central francés tiene encaminada su llegada al Santiago Bernabéu tras finalizar su vínculo con el Liverpool al cierre de la temporada 2025/26. A sus 27 años, aportaría potencia física, experiencia internacional y profundidad en una defensa que necesita renovarse.

2. Nico Schlotterbeck (Alemania)

United States v Germany - International Friendly | Alexander Hassenstein/GettyImages

El defensor del Borussia Dortmund sigue siendo una opción atractiva para el futuro inmediato del merengue. Su reciente renovación no habría eliminado la posibilidad de una salida y su rendimiento con Alemania será seguido atentamente por el cuerpo técnico merengue.

3. Joško Gvardiol (Croacia)

FBL-CRO-BEL-FRIENDLY-WC-2026 | MARKO PERKOV/GettyImages

Considerado uno de los zagueros más completos del fútbol europeo, el jugador del Manchester City se destaca por su capacidad para actuar tanto como central como lateral izquierdo, una versatilidad muy valorada por Mourinho. Aún así, desde el conjunto inglés apuntan a una renovación del vínculo contractual con el croata.

4. Denzel Dumfries (Países Bajos)

International FriendlyNetherlands v Uzbekistan | ANP/GettyImages

El experimentado lateral derecho neerlandés aparece como uno de los fichajes más avanzados del verano y se presume que el Real Madrid pagará su cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Su despliegue físico y recorrido ofensivo encajan perfectamente en las necesidades del equipo.

5. Enzo Fernández (Argentina)

Argentina v Iceland - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Campeón del mundo con la selección argentina y figura consolidada en Europa con el Chelsea, el mediocampista es uno de los grandes deseos para reforzar la creación de juego. Su calidad y liderazgo lo convierten en una de las operaciones más ambiciosas del proyecto deportivo del conjunto blanco.

6. João Neves (Portugal)

Portugal v Nigeria - International Friendly | Carlos Rodrigues/GettyImages

Con apenas 21 años, ya es considerado uno de los mediocampistas con mayor proyección del continente. Su inteligencia táctica y capacidad para recuperar pelotas llaman la atención en el Madrid, aunque el PSG no facilitaría su salida durante este mercado.

🚨 BREAKING: Jose Mourinho has asked for Vitinha and Mateus Fernandes as reinforcements for his Real Madrid team.



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7. Vitinha (Portugal)

Portugal v Nigeria - International Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

El cerebro del mediocampo de Paris Saint-Germain es otro de los nombres que seduce a la dirigencia merengue. Su capacidad para controlar los ritmos del partido encaja con el perfil que busca el entrenador portugués.

8. Rodri (España)

Spain Training Session | Luciano Lima/GettyImages

Aunque su fichaje parece complejo, el ganador del Balón de Oro sigue siendo un sueño para la dirigencia madridista. Su experiencia y liderazgo lo mantienen entre los candidatos, además del interés del jugador por vestir la camiseta del Real Madrid.

9. Michael Olise (Francia)

France v Northern Ireland - International Friendly | Franco Arland/GettyImages

El atacante del Bayern Múnich es señalado como uno de los grandes objetivos de Florentino Pérez. Su creatividad, desequilibrio y capacidad goleadora lo convierten en una de las estrellas a seguir durante la copa.

10. Nico Paz (Argentina)

Argentina v Iceland - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

El juvenil dejó una gran imagen durante su cesión en el Como de Italia y el Real Madrid conserva una cláusula preferencial para recuperarlo. Su crecimiento regular con el combinado argentino lo acerca cada vez más al conjunto madrileño.

11. Julián Álvarez (Argentina)

Argentina v Zambia - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

El delantero argentino continúa siendo uno de los futbolistas más codiciados del mercado. Su capacidad para jugar en varias posiciones ofensivas y su mentalidad competitiva encajan con el perfil de estrella que busca el club para liderar el próximo proyecto merengue.

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