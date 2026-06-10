Los duelos más destacados para el Apertura 2026 de la Liga MX

La cuenta regresiva para el Apertura 2026 ha comenzado. La Liga MX liberó oficialmente el calendario del próximo torneo y, desde las primera jornada, aparecen duelos que prometen captar la atención de aficionados de todo el país. El semestre estará cargado de clásicos, así como batallas entre equipos que buscan ganarlo todo.

La actividad inicia con un cotejo de alto voltaje en la jornada uno. Chivas recibirá a Toluca en un choque entre dos clbes que aspiran seriamente a pelear por el campeonato. El cruce del 18 de julio pondrá frente a frente a dos proyectos competitivos que buscarán enviar un mensaje desde el primer fin de semana del certamen.

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El Apertura 2026 viene cargado de partidazos. Clásicos, rivalidades históricas y hasta duelos que podrían definir el rumbo del torneo.



¿Cuál es el que más quieres ver? pic.twitter.com/jdsBrqLyw7 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 10, 2026

Los clásicos del país deberán esperar hasta la jornada ocho, aunque la espera valdrá la pena. Ese fin de semana ofrecerá un triple cartel atractivo para los seguidores del futbol nacional. Chivas enfrentará a Pumas, mientras que Monterrey y Tigres protagonizarán una nueva edición del clásico regio, uno de los partidos más intensos del calendario.

De la misma forma, ese fin de semana se jugará el que es para muchos el duelo más llamativo hoy dentro del fútbol mexicano: Cruz Azul ante América.

La emoción no ha de disminuir una semana después. En la fecha nueve llegará uno de los compromisos más esperados del campeonato cuando América y Chivas se encuentren en una nueva edición del clásico nacional, siendo esta la rivalidad más grande del país.

La jornada 10 también ofrecerá un duelo con un toque único. Cruz Azul, el dueño de la corona de la Liga MX, se medirá a Toluca, mnarca de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Cruce de campeones, tal vez los dos favoritos para llevarse el Apertura 2026.

Toluca v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La programación reserva otra fecha cargada de tradición en la jornada 11. Chivas visitará a Atlas en una nueva edición del clásico tapatío, el más antiguo del país. Por su parte, Pumas y Cruz Azul volverán a encontrarse tras haberse enfrentado en la más reciente final de liga.

Sobre el cierre del torneo regular, Pumas y América se cruzan en la penúltima jornada, mientras que la fecha 17 pondrá punto final con dos partidos de enorme atractivo: Tigres contra América y Chivas frente a Cruz Azul. Dos duelos con aroma de liguilla que prometen dar un anticipo de lo que será la liguilla.