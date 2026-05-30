Los entrenadores con más títulos de la Champions League

Son muy pocos los entrenadores que dejan un legado en el fútbol europeo. Menos son los que consiguen levantar la Champions League en más de una oportunidad La consagración del PSG ante el Arsenal en Budapest permitió que Luis Enrique se sumara a un grupo reservado para figuras que conquistaron el torneo en tres o más ocaciones.

A continuación, los cinco DT con más Champions en su palmarés.

5. Luis Enrique

Luis Enrique, PSG | picture alliance/GettyImages

La victoria del PSG en la final de 2026 le permitió alcanzar su tercera Champions como entrenador. La primera llegó con el Barcelona en 2015 y las siguientes con el conjunto parisino en 2025 y 2026. Además, integra el selecto grupo de técnicos que conquistaron el trofeo con dos clubes distintos.

4. Pep Guardiola

Pep Guardiola, Manchester City | FRANCK FIFE/GettyImages

Pep construyó uno de los equipos más admirados del siglo XXI con el Barça y conquistó la Champions en 2009 y 2011. Luego de tres intentos en Alemania con el Bayern Múnich y luego en Inglaterra, volvió a levantar el trofeo con el Manchester City en 2023.

3. Zinédine Zidane

Zinedine Zidane, Real Madrid | FRANCK FIFE/GettyImages

El francés conquistó un récord que nadie había conseguido como entrenador. Ganó tres Champions consecutivas con el Real Madrid en 2016, 2017 y 2018.

2. Bob Paisley

Estatua de Bob Paisley y Emlyn Hughes en Anfield | Loop Images/GettyImages

El laureado entrenador del Liverpool condujo al club del norte de Inglaterra directo a una de las etapas más exitosas de su historia. Ganó la Copa de Europa en 1977, 1978 y 1981, tres títulos en cinco años al frente de los Reds.

1. Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, Real Madrid | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Nadie ganó la Champions tantas veces como Ancelotti, que conquistó el torneo con el Milan en 2003 y 2007. Luego amplió su legado con el Merengue en 2014, 2022 y 2024.

Fuera de este grupo aparecen grandes técnicos con dos conquistas, entre ellos están José Mourinho, Sir Alex Ferguson y Vicente del Bosque, entre otros. Aun así, la barrera de las tres Champions (o más) continúa reservada para un puñado de apellidos que marcan un antes y un después en el mundo del fútbol.