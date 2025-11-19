Los jugadores nominados a los Globe Soccer Awards 2025

La organización de los Globe Soccer Awards, uno de los galardones que mayor peso viene ganando en la actualidad futbolera, dio a conocer de manera oficial las listas de candidatos para su edición de 2025.

Como cada año, las nominaciones del citado premio que se entrega en Dubái abarcan todas las áreas del balompié profesional, destacando a los protagonistas que dejaron huella durante el último año natural.

Dicho anuncio se producirá el 28 de diciembre en el marco de una lujosa gala que, con el paso del tiempo, genera mayor expectación, tanto por las confirmaciones de figuras esperadas como por la aparición de nuevas luminarias.

⏱️ Countdown starts now! Get ready for the 2025 BEYOND Developments GLOBE SOCCER awards, prestigiously presented by Saltanat Diamond Gallery. Introducing the categories for this year.#BEYONDDevelopments #Beyond #SaltanatDiamondJewellery #globesoccer pic.twitter.com/nsWgb5Sfjn — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2025

En la categoría de Mejor Jugador Masculino, compuesta por 22 aspirantes, vuelven a encabezar la lista nombres que se han vuelto imprescindibles en cualquier debate sobre rendimiento individual, tales son los casos de Kylian Mbappé, el goleador del Manchester City, Erling Haaland, y el dueño de este reconocimiento en 2024, Vinícius Júnior, acompañados por talentos emergentes de enorme proyección, pero ya con presente, en relación a Lamine Yamal, el más joven entre los candidatos, o el alemán Florian Wirtz (Liverpool). Dentro de la prestigiosa nómina también resaltan referentes ofensivos del calibre de Harry Kane (Bayern Múnich), Mohamed Salah (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y el flamante Balón de Oro de France Football, Ousmane Dembélé (PSG).

Aunado a Lamine, completan la representación del FC Barcelona candidateada a Mejor Jugador Robert Lewandowski, Pedri González y Raphinha, mientras que Mbappé y Vini Jr. son los únicos componentes del Real Madrid, dado que Jude Bellingham y Federico Valverde, dos candidatos en 2024, quedaron excluidos. Eso sí, el inglés y el uruguayo aparecen en el grupo de aspirantes a Mejor Centrocampista, idéntica situación que la del blaugrana Fermín López y el argentino del Liverpool, Alexis Mac Allister, entre otros.

Por otro lado y al igual que Lautaro, el también gaucho Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, surge en el renglón de Mejor Delantero de estos Globe Soccer Awards, aunque difícilmente pueda quitarle el galardón a Mbappé, Haaland o Kane.

🏆 BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards 2025 nominees for BEST MEN'S CLUB are: Al-Ahli, Barcelona, Bayern München, Chelsea FC, Crystal Palace, Flamengo, Inter Milan, Liverpool, Napoli, Newcastle, Palmeiras, Paris Saint-Germain, PSV, Pyramids FC, Sporting CP, and Tottenham. pic.twitter.com/w9eKJkyK2K — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2025

De igual modo, la lucha en pro de obtener el premio a Mejor Entrenador promete un pulso de alto nivel entre diez estrategas de prestigio, destacando los españoles Luis Enrique Martínez, del PSG, Xabi Alonso, del Madrid, y Mikel Arteta, del Arsenal, sin dejar a un lado a Hansi Flick, del Barça.

A su vez, la categoría al Jugador Emergente cuenta con la nominación del recién coronado Golden Boy, Désiré Doué (PSG), junto al azulgrana Pau Cubarsí y los merengues Arda Güler y Dean Huijsen.

En cuanto a lo colectivo, el galardón a Mejor Club Masculino incluye a potencias como el propio ganador de la Champions League, Paris Saint-Germain, más el Barcelona, el Inter y el Liverpool.

Los nominados al premio al Jugador del Año de los Globe Soccer Awards 2025

Jugador Club Lamine Yamal FC Barcelona Robert Lewandowski FC Barcelona Pedri FC Barcelona Raphinha FC Barcelona Kylian Mbappé





Real Madrid Vinícius Jr Real Madrid Ousmane Dembélé PSG Achraf Hakimi PSG Fabián Ruiz PSG Vitinha PSG Nuno Mendez PSG Désiré Doué PSG Khvicha Kvaratskhelia

PSG Erling Haaland Manchcester City Gianluigi Donnarumma Manchcester City Harry Kane Bayern Múnich Michael Olise

Bayern Múnich Lautaro Martínez Inter de Milán Scott McTominay





Napoli Declan Rice





Arsenal Mohamed Salah





Liverpool Florian Wirtz





Liverpool Alexander Isak





Liverpool Cole Palmer Chelsea

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL