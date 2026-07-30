Los mejores jugadores libres para fichar este verano - rankeados

El mercado de fichajes está al rojo vivo y posiblemente siga así hasta su cierre el 1 de septiembre. Mientras tanto, los clubes negocian entre ellos las salidas y llegadas de los futbolistas para armar su mejor equipo de cara a la temporada 2026/27. También aparecen jugadores que son agentes libres -muchos de ellos nombres de élite- y arreglan su futuro directamente con las instituciones.

A continuación, los mejores jugadores libres para fichar este verano.

10. James Rodríguez

James Rodriguez | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

James busca continuidad luego de un breve paso por el Minnesota United, donde jugó ocho partidos antes de rescindir su vínculo. Su cotización cayó a 1,5 millones de euros, muy lejos de los 80 millones que llegó a valer después del Mundial de Brasil 2014. El Lazio y clubes de la Liga MX estarían vinculados con el colombiano de 35 años, que necesita un equipo dispuesto a entregarle minutos y responsabilidad con la pelota.

9. Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero | Eurasia Sport Images/GettyImages

Juanfer volvió a quedar con el pase en su poder luego de rescindir su contrato con River Plate. El colombiano está valuado en 1,8 millones de euros y ya mantuvo contactos con el Atlético Mineiro. El Cagliari también tomó ventaja en la negociación y trabaja para devolverlo al fútbol europeo, con Yerry Mina involucrado en el acercamiento.

8. Riyad Mahrez

Riyad Mahrez | Emilee Chinn/GettyImages

Mahrez cerró su paso en el Al Ahli con 37 goles y 50 asistencias en 122 presentaciones. A los 35 años, el argelino quedó libre luego de conquistar dos ediciones de la Liga de Campeones de Asia y una Supercopa de Arabia Saudita. Hay clubes de Qatar que siguen sus pasos, aunque Turquía y Francia también son posibilidades.

7. David Alaba

David Alaba | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Alaba terminó su contrato con el Real Madrid el 30 de junio y busca el último gran destino de su carrera. El defensor de 34 años se marchó de España con dos Champions League y dos títulos de LaLiga, aunque las lesiones redujeron su continuidad desde la rotura del ligamento cruzado en diciembre de 2023. El Inter Miami y el Milan son algunos de los clubes vinculados con el austriaco.

6. Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu | Image Photo Agency/GettyImages

Tomiyasu lleva un año buscando estabilidad después de rescindir su contrato con el Arsenal en julio de 2025. El japonés disputó 84 partidos con los Gunners y posteriormente firmó un vínculo de seis meses con el Ajax. Ahora se entrena junto al Crystal Palace al mismo tiempo que estudia propuestas de la Premier League y la Serie A. Su versatilidad para actuar como lateral o defensor central amplía las alternativas de cualquier DT que necesite cubrir más de un puesto con una misma incorporación.

5. Jadon Sancho

Jadon Sancho | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Sancho necesita reencontrarse con el futbolista que la rompió en Alemania. El extremo de 26 años se fue del Manchester United luego de un ciclo con cesiones al Borussia Dortmund, al Chelsea y al Aston Villa. Su mejor versión produjo 50 goles en 137 encuentros con el conjunto alemán, números que explican por qué el Dortmund analiza abrirle nuevamente la puerta. La Fiorentina y el Atlético de Madrid también estarían interesados en sumarlo a sus filas.

4. Leon Goretzka

Leon Goretzka | Soccrates Images/GettyImages

A los 31 años, Goretzka finalizó su vínculo con el Bayern Múnich. Durante la última temporada disputó 48 encuentros y sumó 2349 minutos. La Juventus es uno de los principales interesados en incorporarlo y su entorno también lo acercó al Barcelona, donde podría reencontrarse con Hansi Flick.

3. Julian Brandt

Julian Brandt | Hendrik Deckers/GettyImages

Brandt se fue del Dortmund después de siete años y 307 partidos oficiales. El mediapunta de 30 años marcó 57 goles y 70 asistencias durante su paso por el club alemán, además de conquistar la Copa de Alemania en 2021. El Ajax y el Leeds United ya presentaron propuestas, y el Betis, la Roma y el Werder Bremen siguen sus movimientos.

2. Mohamed Salah

Mohamed Salah | NurPhoto/GettyImages

Nueve campañas hicieron de Salah uno de los ídolos de los últimos años en el Liverpool. El egipcio se despidió de Anfield a los 34 años y su valor ronda los 22 millones de euros. El Besiktas llegó a reunirse tres veces con el delantero, aunque las pretensiones salariales frenaron las conversaciones. La Saudi Pro League y la MLS también podrían estar entre sus posibles destinos.

1. Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic | Nicolò Campo/GettyImages

A los 26 años, Vlahovic es uno de los agente libre de mayor cotización (35 millones de euros). La Juventus pagó cerca de 75 millones en 2022, pero su rendimiento en Turín nunca alcanzó la regularidad exhibida con la Fiorentina. El serbio quedó libre el 1 de julio y recibió una importante propuesta del Besiktas, aunque mantiene la ilusión de ocupar el lugar que dejó Robert Lewandowski en el Barça.

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