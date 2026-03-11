Los pronósticos de la ida de octavos de final de la UEFA Champions League: jornada 11/3

Los octavos de final de la Champions League 2025/26 ya están en marcha. Este martes se jugaron los cuatro primeros partidos de ida en los que vimos muchos goles, 17 en total.

"Este artículo fue originalmente publicado en SI FC"

El Atlético de Madrid no tuvo piedad del Tottenham al que derrotó 5-2 en el Metropolitano, mientras que el Bayern Múnich aplastó a la Atalanta 1-6 en Bérgamo.

Los otros dos encuentros resultaron más igualados. EL FC Barcelona no pudo pasar del empate ante el Newcastle, por lo que la eliminatoria se resolverá en el Camp Nou, mientras que el Galatasaray se impuso por la mínima 1-0 ante el Liverpool.

FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICH | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Y hoy será el turno para los ocho equipos restantes que buscan un buen resultado para afrontar el partido de vuelta. El Real Madrid y el Manchester City, que ya se vieron las caras en la fase de liga, protagonizan el que posiblemente sea el choque más duro e igualado de estos octavos de final. El vigente campeón, el PSG, recibirá en el Parque de los Príncipes a un rival complicado como es el Chelsea.

El Arsenal, que junto al Bayern es el principal favorito para ganar esta Champions, se mide en Leverkusen al Bayer. Y la cuarta eliminatoria de estos octavos será la que enfrente al Bodo/Glimt, que ya ha dado más de una sorpresa en este torneo, ante el Sporting de Portugal.

A continuación, los pronósticos de Sports Illustrated para la jornada de hoy miércoles.

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Hora de inicio: 12:45 EEUU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

El Arsenal no podría haber pedido un mejor resultado en el sorteo de la fase eliminatoria, ya que su perfecto rendimiento, acabando la fase de grupos en primera posición, ha sido recompensado.

Club Brugge KV v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Catherine Steenkeste/GettyImages

Los Gunners se enfrentarán al Bayer Leverkusen en octavos de final. Este será el primer encuentro oficial entre ambos equipos desde la temporada 2001/02, cuando los alemanes fueron finalistas y acabaron siendo derrotados ante el Real Madrid (y aquella volea de Zinedine Zidane) en Hampden Park.

El equipo alemán necesitará un pequeño milagro para superar el reto y llegar a Budapest, pero ha alcanzado los octavos de final por segunda temporada consecutiva tras derrotar al Olympiacos en la ronda de play-off. Eso debería ser suficiente para contentar a los aficionados.

Aunque no son los favoritos de todo el mundo, los Gunners han alcanzado su mejor nivel en esta competición y esperan llevarse una ventaja a Londres la semana que viene.

Pronóstico: Bayer Leverkusen 0-2 Arsenal

Bodo/Glimt vs Sporting CP

Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

El Bodo/Glimt está siendo la gran revelación de esta Champions League. Ha derrotado a equipos poderosos como el Atlético de Madrid y el Manchester City, ha eliminado al Inter de Milán, y tienen una gran oportunidad de alcanzar los cuartos de final.

FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Sporting de Portugal es el siguiente equipo encargado de detener a esta fluida unidad noruega que es el Bodo.

El equipo luso quizá no sea un gigante, pero superó las expectativas en la fase de liga, terminando séptimo, y cuenta con uno de los delanteros más letales de Europa en estos momentos, Luís Suárez.

Sin embargo, no habrán vivido nada parecido a Bodo, donde las gélidas temperaturas y el césped artificial preparan el escenario para un complicado partido fuera de casa. Es un placer ver jugar a los hombres de Knutsen, y el Sporting seguramente se conformará con mantenerse en la eliminatoria el miércoles por la noche.

Pronóstico: Bodo/Glimt 2-1 Sporting CP

PSG vs Chelsea

Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

La doble derrota del Liverpool por esta misma fecha el año pasado, habiendo siendo el líder invicto en la fase de liga, consolidó las credenciales del París Saint-Germain que se clasificó a octavos a través del playoff. Sin embargo, el vigente campeón parece vulnerable de cara a su enfrentamiento contra el Chelsea.

Chelsea FC vs Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

El equipo de Luis Enrique superó con dificultad al Mónaco en la ronda previa y fueron derrotados por el equipo de Sébastien Pocognoli en la Ligue 1 el fin de semana. El PSG ya no es la fuerza que era hace 12 meses, y la prolongada campaña 2024/25, parece estar pasando factura.

El Chelsea, dos veces ganador de la Champions y sinónimo de dar la sorpresa en esta competición, debe sentir que tiene muchas posibilidades de acabar pronto con la defensa del PSG. Los Blues golearon a su próximo rival por 3-0 en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA del verano pasado, y las desagradables escenas al final de ese partido sugieren que nos esperan dos partidos muy intensos.

No obstante, el Chelsea está haciendo una campaña irregular y es capaz de mostrar su mejor y su peor versión, por lo que nos espera un partido emocionante e incierto.

Pronóstico: PSG 2-1 Chelsea

Real Madrid vs Manchester City

Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Sin duda es la gran eliminatoria de estos octavos de final y ya todo un clásico moderno de la Champions League. Por quinta temporada consecutiva, el Real Madrid y el Manchester City se enfrentan en las rondas decisivas del torneo.

Real Madrid C.F. vs Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 | Eurasia Sport Images/GettyImages

A lo largo de los años, estos dos equipos nos han dado partidos vibrantes. El último partido fue en la fase de liga de esta misma temporada que acabó 1-2 a favor del City, aunque la última eliminatoria cayó del lado blanco, fue en el playoff de la pasada temporada. Sin embargo, el equipo de Arbeloa parece demasiado mermado para competir con los hombres de Pep Guardiola en esta ocasión.

El City, que arrolló al Newcastle United el fin de semana, debe aprovechar la crisis de lesiones del equipo local para encarrilar la eliminatoria en el Bernabéu. Recordemos que en el Madrid son baja Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Rodrygo entre otros jugadores.

Pronóstico: Real Madrid 1-3 Manchester City

Pronósticos ida de octavos de final de la Champions League: 11/3

Hora de inicio Partido Pronóstico 12:45 EEUU (Este)

11:45 MEX

18:45 ESP Bayer Leverkusen vs Arsenal 0-2 15:00 EE.UU (Este)

14:00 MEX

21:00 ESP Bodo/Glimt vs Sporting CP

2-1 15:00 EE.UU (Este)

14:00 MEX

21:00 ESP PSG vs Chelsea 2-1 15:00 EE.UU (Este)

14:00 MEX

21:00 ESP Real Madrid vs Manchester City 1-3

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE