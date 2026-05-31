Los últimos 10 campeones de la CONCACAF Champions Cup

Tal como lo había prometido, el técnico argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed le dio al Toluca el título de la Copa Campeones de la CONCACAF, algo por lo que apostó aun cuando tuviera que echar por la borda la búsqueda del tricampeonato de la Liga MX.



Los Diablos Rojos se volvieron a encontrar con los Tigres en una final y tal como ocurrió en el Apertura 2025, igualaron en el tiempo reglamentario y todo se decidió en la tanda de penales, con el arquero Luis García Palomera como la gran figura al atajar el disparo de Juan Purata, lo que significó el tercer trofeo de dicho torneo para el conjunto choricero.



El encuentro se celebro en el Estadio Nemesio Diez, pero tras disputarse los 90 minutos el invitado especial no llegó, obligando todo a los tiempos extra. En el minuto 104 por fin Jorge Díaz Price rompió el cero acercando a los escarlatas al campeonato, mas a cinco minutos de concluir el cotejo, el brasileño Joaquim Pereira cabeceó para poner el 1-1.



Desde el manchón penal, Pável Pérez, el argentino Santiago Simón, el uruguayo Federico Pereira, Díaz Price, Sebastián Córdova y Fernando Arce Junior acertaron por los locales, siendo el argentino Franco Romero el único en errar su disparo; del lado de los regios, el francés André-Pierre Gignac, los argentinos Juan Brunetta y Ángel Correa, Diego Laínez y el brasileño Rómulo Zwarg cumplieron, mas el capitán uruguayo Fernando Gorriarán y Juan Purata desperdiciaron su turno.



Es hora de recordar a los últimos diez campeones de este torneo, el cual ha sido dominado casi a la perfección por los clubes de la Liga MX.

1. Cruz Azul – 2025

Cruz Azul v Whitecaps - Final: Concacaf Champions Cup 2025 | Hector Vivas/GettyImages

El campeón defensor para esta edición era La Máquina Celeste. Antes del arribo del argentino Nicolás Larcamón, el uruguayo Vicente Sánchez guió a los cementeros al título al aplastar 5-0 al Vancouver Whitecaps de la MLS en el Estadio Olímpico Universitario.



El capitán uruguayo Ignacio Rivero, el argentino Lorenzo Faravelli, el polaco Mateusz Bogusz y Ángel Sepúlveda, con un doblete, aportaron para adjudicarse el séptimo trofeo de la Concachampions.

2. Pachuca – 2024

Pachuca v Columbus Crew - Concacaf Champions Cup 2024 | Jam Media/GettyImages

Otra vez la final se dio entre la Liga MX y la MLS. El Estadio Hidalgo fue testigo de cómo los Tuzos golearon 3-0 al Columbus Crew SC de la mano del capitán venezolano Salomón Rondón, que se erigió como la gran figura con un doblete, aparte Emilio Rodríguez puso el otro tanto.



Los de la Bella Airosa se hicieron con su sexto campeonato de la CONCACAF gracias al uruguayo Guillermo Almada.

3. León – 2023

Leon v Los Angeles Football Club - Chamionship - Leg 2: Concacaf Champions League 2023 | Ronald Martinez/GettyImages

Se pensaba que esta vez la MLS por fin iba a poder dar el golpe de autoridad sobre la mesa gracias a Los Ángeles FC del mexicano Carlos Vela, mas no pudieron superar a los Esmeraldas, en lo que fueron partidos de Ida y Vuelta.



Primero chocaron en el Estadio Nou Camp y los Panzas Verdes se impusieron 2-1 tras los tantos del colombiano William Tesillo y el ecuatoriano Ángel Mena, aunque el gabonés Denis Bouanga alcanzó a descontar. Todo se cerró en el BMO Stadium y La Fiera volvió a pegar por la mínima del argentino Lucas Di Yorio para dejar 1-3 el global y presumir su primer título de Concachampions.

4. Seattle Sounders – 2022

CONCACAF Champions League - Final - Leg 2: Pumas UNAM v Seattle Sounders FC | Steph Chambers/GettyImages

La única vez que veremos a un equipo de la MLS como el gran vencedor en este listado, ya que El Delirio Verde le arrebató la gloria a los Pumas.



Del mismo modo hubo duelo de Ida y de Vuelta, iniciando todo en el Olímpico Universitario, donde los locales iban venciendo 2-0 con doblete del argentino Juan Ignacio Dinenno, pero los estadounidenses vinieron de atrás para el 2-2 con un doblete del uruguayo Nicolás Lodeiro, justo en el tiempo añadido. Ya en el Lumen Field, el conjunto de Seattle vapuleó 3-0 con otro tanto de Lodeiro y un doblete del peruano Raúl Ruidíaz, rompiendo la hegemonía de la Liga MX.

5. Monterrey – 2021

Monterrey v Club America - CONCACAF Champions League 2021: Final | Hector Vivas/GettyImages

Esta vez la final fue entre clubes mexicanos y a un solo cotejo. La Pandilla se encontró con las Águilas del América, disputando el choque en el Estadio BBVA. Todo se resolvió rápidamente, ya que al minuto 9 el argentino Rogelio Funes Mori puso el único gol del encuentro para que los regios celebrarán su quinto cetro.

6. Tigres – 2020

Tigres UANL v Los Angeles FC: Final - 2020 CONCACAF Champions League | Alex Menendez/GettyImages

Antes de caer con León, LAFC tuvo otra oportunidad de quedarse con la gloria, pero la U de Nuevo León lo impidió.



El juego quedó pactado en el Exploria Stadium de Orlando, y el uruguayo Diego Rossi tenía venciendo a los angelinos a los 61 minutos, sin embargo, los del brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti pudieron levantarse para remontar con anotaciones de Hugo Ayala y André-Pierre Gignac, logrando el primer título de la CONCACAF de los universitarios.

7. Monterrey – 2019

Monterrey – 2019 | Jam Media/GettyImages

La final de esta edición contó con Clásico Regio, a dos encuentros. El primero ocurrió en el Estadio Universitario, con La Pandilla pegando a través del argentino Nico Sánchez.



Con respecto a lo ocurrido en El Gigante de Acero, el mismo Nico aumentó la ventaja de los albiazules y aunque Gignac descontó, el global quedó 2-1 a favor de los pupilos del uruguayo Diego Alonso.

8. Chivas – 2018

Chivas v Toronto FC: CONCACAF Champions League 2018 - Final - Leg 2 | Hector Vivas/GettyImages

Otra final con la clásica rivalidad entre México y los Estados Unidos. Toronto FC y el Guadalajara tuvieron que decidirlo todo en Ida y Vuelta.



En el BMO Field, el Rebaño Sagrado doblegó 1-2 luego de las dianas de Rodolfo Pizarro y Alan Pulido, mientras el canadiense Jonathan Osorio descontó. En el Estadio Akron, Orbelín Pineda tenía 3-1 el global, no obstante, Jozy Altidore y el italiano Sebastian Giovinco igualaron todo llevando el duelo a la tanda de penales, donde los rojiblancos salieron airosos 4-2 tras las fallas de Osorio y Michael Bradley. Con el argentino Matías Almeyda al timón, el chiverío sumó su segunda CONCACAF.

9. Pachuca – 2017

Pachuca v Tigres UANL - CONCACAF Champions League 2016/17 | Hector Vivas/GettyImages

Los Tuzos han tenido varias finales en contra de Tigres, aunque hablamos de la Liga MX. Esta vez, la CONCACAF los juntó para disputar el título de la zona, igualando1-1 en el Volcán con los pirulos del argentino Ismael Sosa por los regios y Raúl ‘Dedos’ López por los hidalguenses. Finalmente, en El Huracán, los de casa ganaron por la mínima del argentino Franco Jara.

10. América – 2016

Tigres UANL v America - CONCACAF Champions League 2016 | Miguel Tovar/GettyImages

El listado lo cierran las Águilas, quienes dejaron en la lona a los Tigres.



El primer episodio nos llevó al Volcán y con gran sorpresa los Millonetas pegaron 0-2 con el argentino Darío Benedetto y el paraguayo Osvaldo Martínez. En el Estadio Azteca, Gignac apareció y daba esperanza a los suyos, pero el ecuatoriano Michael Arroyo y Osvaldito apagaron el fuego para vencer 4-1 global y celebrar el séptimo trofeo de la Concacahampions para el Ave.