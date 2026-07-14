Mercado de fichajes: el agente de Olise busca forzar su salida al Real Madrid; Ferran Torres, Barcola, y más

Los grandes equipos de la Premier League y LaLiga están buscando a los mejores futbolistas para reforzarse para la temporada entrante. Clubes como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Manchester City están abriendo las chequeras para regresar al primer orden del futbol europeo y pelear por la Champions League. Por su parte, el Paris Saint Germain buscará retener a varias de sus figuras que llaman la atención en otras latitudes.

A continuación te contamos los traspasos que podrían concretarse en las siguientes semanas, de acuerdo con numerosos reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Manchester United ha rechazado ofertas del Aston Villa, Fulham y Newcastle United por Mason Mount, ya que el entrenador de los Red Devils, Michael Carrick, está decidido a retener al centrocampista ofensivo. (Fuente: TEAMtalk)

A pesar de haber desistido de fichar al centrocampista del Atalanta, Éderson, el Manchester United no descarta retomar la negociación este verano, pero exigiría un descuento sobre los 51 millones de dólares acordados entre ambos clubes el mes pasado. (Fuente: Ben Jacobs)

Mientras tanto, el Manchester United podría volver a interesarse por el centrocampista del Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, ya que los Seagulls están dispuestos a rebajar su precio. (Fuente: Football Insider)

Tanto el Arsenal como el Liverpool quieren fichar al extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, pero tendrán que competir con el Al Ahli de Arabia Saudí, que ha presentado una oferta de 205 millones de dólares por el francés. (Fuente: Fichajes)

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Una alternativa para el Liverpool es el extremo del Real Oviedo, Haissem Hassan. Los Reds intentan cerrar un acuerdo por la estrella egipcia del Mundial por un valor inferior a su cláusula de rescisión de 14 millones de dólares. (Fuente: Gol Digital)

En cuanto al Arsenal, los Gunners intentan negociar con el Aston Villa por el extremo Morgan Rogers, cuyo valor se mantiene en 174 millones de dólares. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Arsenal también lleva ventaja al Tottenham Hotspur en la puja por el delantero del Bournemouth, Eli Junior Kroupi, cuyo fichaje probablemente resultaría demasiado caro para los Spurs tras su costoso inicio del mercado de fichajes de verano. (Fuente: Football Insider)

El Inter de Milán está listo para presentar una nueva oferta por el centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, tras no alcanzar el precio inicial que pedían los Reds. (Fuente: talkSPORT)

El lateral izquierdo del Newcastle, Lewis Hall, sigue siendo el principal objetivo del Manchester United para esa posición. Los Diablos Rojos creen que Hall quiere fichar por el Manchester City. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester City busca fichar al centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, quien solo estará disponible por ofertas superiores a 114 millones de dólares. (Fuente: Látigo Serrano)

A petición del entrenador Xabi Alonso, el Chelsea se ha puesto en contacto con el Real Madrid por el lateral izquierdo Álvaro Carreras, pero su oferta de 28,5 millones de dólares fue rechazada de inmediato, ya que representa aproximadamente la mitad de su valor. (Fuente: SPORT)

El Chelsea también está interesado en el portero del Porto, Diogo Costa, intensificando su interés tras quedar impresionados por su actuación en el Mundial. Sin embargo, el club portugués no tiene interés en venderlo por debajo de su cláusula de rescisión de 68 millones de dólares. (Fuente: TSF)

LaLiga

El Paris Saint-Germain está dispuesto a vender al centrocampista Fabián Ruiz, objetivo tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid, si esto facilita la llegada de Gavi, del Barcelona. (Fuente: El Nacional)

El Atlético y el Real Madrid también compiten por el fichaje del centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton. (Fuente: Fichajes)

El agente del extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, le está animando a no renovar su contrato con el club de la Bundesliga con la esperanza de presionar al Real Madrid para que lo venda. (Fuente: El Debate)

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

El Atlético de Madrid ha contactado con los agentes del delantero del Barcelona, ​​Ferran Torres, para intentar convencerle de que cumpla el último año de su contrato en el Camp Nou y se marche gratis el próximo verano. (Fuente: RAC1)

Los problemas financieros del Atlético de Madrid han reforzado la confianza del Barcelona en que su oferta por el delantero Julián Álvarez acabará siendo aceptada. (Fuente: SPORT)

El Barcelona se ha unido al Arsenal y al Bayern Múnich en la puja por el centrocampista del Flamengo, Kauã Pavuna, de 15 años. (Fuente: AS)

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