Mercado de fichajes: el Arsenal rechaza a Vinícius Júnior; Enzo Fernández, Endrick y más

El mercado de fichajes en el futbol europeo está a todo lo que da. Vinícius Júnior se ha convertido en uno de los protagonistas de esta ventana de transferencias: el extremo brasileño todavía no renueva su contrato con el Real Madrid y ha comenzado a coquetear con otros clubes grandes del Viejo Continente.

A continuación te compartimos lo que se dice en la prensa internacional sobre este y otros fichajes que podrían concretarse este verano.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Arsenal está en negociaciones avanzadas con el Newcastle United para fichar al centrocampista Bruno Guimarães, tras haber alcanzado un acuerdo verbal por valor de más de 100 millones de dólares. (Fuente: talkSPORT)

Sin embargo, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, no quiere fichar a Vinícius Júnior debido a las dudas sobre su escasa contribución defensiva. En cambio, quiere cerrar el fichaje de Nico Williams, del Athletic Club, quien también está interesado en el traspaso. (Fuente: El Nacional)

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

El Liverpool ha presentado una oferta inicial de 137 millones de dólares para fichar al extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. (Fuente: Achille Ash)

Barcola ya ha dado un acuerdo verbal al Liverpool tras contactar con el entrenador Andoni Iraola. (Fuente: L’Équipe)

La búsqueda de un nuevo extremo por parte del Liverpool implica que el internacional neerlandés Cody Gakpo se marchará este verano. El Fenerbahçe ya ha presentado una oferta. (Fuente: Fanatik)

El Manchester United está cerca de cerrar un acuerdo para la cesión del delantero Joshua Zirkzee a la Juventus en una operación que incluiría una opción de compra por valor de 40 millones de dólares. (Fuente: The Sun)

El delantero del Chelsea, Liam Delap, ha sido ofrecido al Manchester United, pero los Red Devils han declinado retomar su interés por el inglés. En cambio, el Everton lidera la puja, en la que también participan el Leeds United y el Newcastle. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester City ha identificado al centrocampista del Barcelona, ​​Marc Bernal, como su sustituto ideal a largo plazo para Rodri. Tanto el Arsenal como el Chelsea son conocidos admiradores del joven de 19 años. (Fuente: CaughtOffside)

El extremo del Bayer Leverkusen, Kerim Alajbegović, ha dado su visto bueno al Chelsea, que continúa negociando su posible traspaso. (Fuente: La Repubblica)

A pesar de necesitar un nuevo central, el Liverpool no tiene previsto activar la cláusula de recompra de Jarell Quansah, del Leverkusen. (Fuente: BBC Sport)

El Liverpool considera prioritario fichar a un nuevo central y ha mantenido conversaciones con el AC Milan por Fikayo Tomori. (Fuente: James Wathland)

Tanto el Liverpool como el Tottenham Hotspur han fracasado en sus intentos por fichar al lateral izquierdo del Atlético de Madrid, Matteo Ruggeri. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El defensa del Tottenham, Cristian Romero, habló con Lautaro Martínez durante el Mundial sobre la posibilidad de unirse a él en el Inter, que está trabajando en una operación por un valor de hasta 45.5 millones de dólares. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Liverpool está dispuesto a pagar 57 millones de dólares por el delantero Endrick del Real Madrid, que está considerando su venta tras haber llegado a un acuerdo para fichar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United está considerando presentar una oferta por el centrocampista del Bournemouth, Tyler Adams. (Fuente: talkSPORT)

LaLiga

El Atlético de Madrid quiere fichar al centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, pero primero debe vender jugadores para recaudar los fondos necesarios para una operación valorada en 136.5 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

El Real Madrid no quiere perder a Vinícius Júnior gratis el próximo verano, cuando finalice su contrato, y está considerando intentar acordar una extensión con el único objetivo de aumentar su valor y facilitar un futuro traspaso. (Fuente: Defensa Central)

A principios de este año, el Barcelona exploró la posibilidad de fichar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, pero desistió inmediatamente tras conocer el coste de la operación. Se espera que el internacional marfileño se una ahora al Real Madrid. (Fuente: Mundo Deportivo)

Asimismo, las exigencias económicas han llevado al Barcelona a abandonar la esperanza de fichar a Eli Junior Kroupi del Bournemouth. (Fuente: Fabrizio Romano)

El PSG espera frustrar el fichaje del centrocampista del Manchester City, Rodri, por parte del Real Madrid, demostrando su poderío financiero para superar la oferta del club español. Esperan cerrar el acuerdo cuanto antes. (Fuente: El Nacional)

Dušan Vlahović, ahora agente libre tras dejar la Juventus, continúa retrasando su próximo traspaso con la esperanza de recibir una oferta del Barcelona. El Beşiktaş turco está cada vez más frustrado por su insistencia en esperar. (Fuente: MARCA)

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