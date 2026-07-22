Mercado de fichajes: el FC Barcelona entra en la pelea por Rodri; Julián Álvarez, Vinícius Júnior y más

Los grandes clubes de LaLiga y la Premier League se encuentran buscando refuerzos para la próxima temporada. Después de su gran actuación en el Mundial 2026, Rodri se ha convertido en uno de los principales objetivos en el mercado de fichajes. El mediocampista que ganó el Balón de Oro de la Copa del Mundo no renovaría con el Manchester City y podría regresar al futbol español este verano.

A continuación te compartimos los últimos detalles sobre este y otros movimientos en el mercado, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Arsenal se ha puesto en contacto formalmente con el Newcastle United para intentar negociar el fichaje del centrocampista Bruno Guimarães. (Fuente: The Times)

A pesar de los rumores, Enzo Maresca planea mantener a Phil Foden como pieza clave de su plantilla del Manchester City la próxima temporada. (Fuente: Football Insider)

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El Manchester United está dispuesto a presentar una oferta de 68.5 millones de dólares para fichar al centrocampista del Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery. (Fuente: Top Mercato)

Mientras tanto, el Manchester United también está intensificando su interés por el héroe paraguayo del Mundial, Orlando Gill. El portero del San Lorenzo ya había sido identificado como objetivo incluso antes de sus actuaciones este verano. (Fuente: RTI Esporte)

El delantero Joshua Zirkzee podría dejar el Manchester United, tras haber recibido un nuevo contacto de la Juventus como posible alternativa a su compleja negociación por Randal Kolo Muani del PSG. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Liverpool está muy interesado en el lateral derecho del Tottenham Hotspur, Djed Spence, y está estudiando un posible acuerdo. (Fuente: Anfield Index)

El delantero del Chelsea, Nicolas Jackson, está interesado en reencontrarse con el entrenador Unai Emery en el Aston Villa. (Fuente: Daily Mail)

Los directivos del Atlético de Madrid han informado al delantero Julián Álvarez que estarían dispuestos a venderlo al Arsenal este verano por el precio adecuado. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool ha añadido al delantero del Barcelona, ​​Ferran Torres, a su lista de objetivos para el verano. (Fuente: Fichajes)

El exdefensa del Manchester City, John Stones, está abierto a un traspaso a Londres este verano. El Arsenal y el Chelsea están interesados ​​en él, pero su relación previa con el entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, podría ser decisiva. (Fuente: TEAMtalk)

El Tottenham ya se ha puesto en contacto con el Benfica por el extremo Andreas Schjelderup, pero quizás deba cerrar el acuerdo rápidamente antes de que el Chelsea y el Liverpool presenten ofertas formales. (Fuente: O JOGO)

El Arsenal, el Liverpool y el Manchester City se han puesto en contacto recientemente con los representantes del extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, quien ha reiterado su deseo de fichar por el PSG este verano. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool considerará ofertas definitivas por Harvey Elliott este verano si no convence al nuevo entrenador, Andoni Iraola, durante la pretemporada. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Los agentes de Vinícius Júnior se niegan a reunirse con el Real Madrid para negociar un nuevo contrato hasta que el club acepte mejorar su última oferta, algo poco probable. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

El Atlético de Madrid se ha sumado a la carrera por el centrocampista del Manchester City, Rodri, con ganas de reencontrarse con el internacional español siete años después de su venta a los Citizens. (Fuente: Fichajes)

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

El Barcelona también está dispuesto a intentar fichar a Rodri, cuyo entrenador, Hansi Flick, quedó impresionado por su rendimiento en el Mundial. Sin embargo, el acuerdo solo será posible si se vende a Frenkie de Jong. (Fuente: El Nacional)

Ferran Torres sigue interesando al PSG, pero el Real Madrid ha mostrado interés en un polémico traspaso del delantero del Barcelona. (Fuente: L’Équipe)

El centrocampista del PSG, Fabián Ruiz, se ha añadido a la lista de objetivos del Real Madrid para el mediocampo como una alternativa más económica a figuras como su compañero Vitinha o Enzo Fernández del Chelsea. El internacional español estaría interesado en regresar a su país. (Fuente: Fichajes)

Se ha llegado a un acuerdo para que el Barcelona fiche al extremo de 18 años Jesse Bisiwu del Club Brujas por 9.7 millones de dólares. (Fuente: Fabrizio Romano)

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