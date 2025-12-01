Mercado de fichajes: el Liverpool analiza un regreso inesperado; Vinícius Jr, Adam Wharton y más

La Premier League y LaLiga vuelven a encender el mercado con movimientos que podrían alterar el pulso de clubes tan poderosos como el Liverpool, el Manchester United, el Arsenal, el Chelsea, la Juventus, el Napoli y el Bayern Múnich. Del otro lado, gigantes como el Real Madrid y el Barcelona aparecen en negociaciones que involucran cifras históricas y decisiones que podrían redefinir su futuro inmediato. Con ofertas millonarias, técnicos en duda y jóvenes promesas en disputa, el rompecabezas apenas empieza a moverse.

Premier League

Celtic FC v SK Sturm Graz - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 | Ian MacNicol/GettyImages

El Liverpool estaría considerando un sorpresivo regreso de Brendan Rodgers si Arne Slot no logra recuperar el nivel del equipo. El técnico del Bournemouth, Andoni Iraola, también está en la lista. (Fichajes)

El Manchester United se muestra “confiado” en cerrar el próximo verano un fichaje de £70 millones por Adam Wharton. Sin embargo, el mediocampista del Crystal Palace solo autorizaría la operación si el club clasifica a competencias europeas. (The Mirror)

El Liverpool planea presentar en enero una oferta de €60 millones por Eduardo Camavinga, mediocampista del Real Madrid. (CaughtOffside) Pero si realmente lo quieren, el conjunto red deberá llegar a los €80 millones que exige el Real Madrid. (DefensaCentral)

El Arsenal sigue de cerca al mediocampista del Elche, Rodri Mendoza, disponible por unos €20 millones. (Fabrizio Romano)

Aunque el defensa Ibrahima Konaté ya no está en la mira del Real Madrid, no descarta dejar el Liverpool este verano. (Sky Sports News)

La Juventus está interesada en llevarse cedido a Kobbie Mainoo en enero. (TuttoJuve)

El propio Mainoo estaría “desesperado” por reunirse con Scott McTominay en el Napoli el próximo año. (Il Mattino)

La continuidad de Nicolas Jackson en el Bayern Múnich parece poco probable, por lo que su regreso al Chelsea toma fuerza. (Football Transfers)

El Liverpool evalúa ofrecer un nuevo contrato a Dominik Szoboszlai, una de las figuras más destacadas en una temporada discreta. (Fabrizio Romano)

El exmediocampista del Manchester United, Paul Pogba, podría fichar por el Paris Saint-Germain tras volver a jugar con el Mónaco luego de su sanción por dopaje. (Fichajes)

LaLiga

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Real Madrid podría concretar la venta más cara de su historia si acepta los €150 millones que el Manchester City ha ofrecido por Vinícius Junior. Sería también el fichaje récord del club inglés. (Fichajes)

A pesar del interés del PSG, el Barcelona sigue “en posición de ventaja” para cerrar un traspaso definitivo por Marcus Rashford. (Football Insider)

El Barcelona analiza seriamente un futuro sin Hansi Flick. Cesc Fàbregas, técnico del Como, encabeza la lista de candidatos. (Fichajes)

El Barcelona, el Bayern Múnich y el Chelsea siguen al joven lateral brasileño del Santos, João Victor de Souza, apodado el “nuevo Marcelo”. Su cláusula es de €15 millones. (AS)

Tras descartar la opción de Konaté, el Real Madrid apunta ahora al defensa del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck. (Fichajes)