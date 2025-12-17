Mercado de fichajes: el Liverpool buscaría vender a Florian Wirtz; Lionel Messi, Rúben Neves, Lewandowski y más

El mercado de fichajes de invierno es una oportunidad crucial para que los clubes ajusten sus plantillas a mitad de temporada y aseguren sus objetivos, ya sea ganar títulos o evitar el descenso. Aunque suele implicar un gasto menor que el verano, esta ventana permite cubrir lesiones inesperadas y añadir piezas estratégicas que pueden definir el éxito de la campaña.

Además, estas incorporaciones sirven como revulsivo para corregir el rumbo de equipos con bajo rendimiento. Sin embargo, la urgencia del momento también suele provocar movimientos de pánico y operaciones sobrevaloradas debido a la necesidad inmediata de resultados.

Estos son los movimientos que se podrían dar en las próximas semanas en la Premier League y LaLiga, dos de las ligas más importantes del mundo.

Premier League

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, ha pedido al club el fichaje del centrocampista del Al Hilal, Rúben Neves, quien se acerca a los últimos seis meses de su contrato. (Fuente: Fichajes)

Se podría abrir espacio en el centro del campo del Manchester United mediante la salida de Manuel Ugarte. El Niza, equipo que también es propiedad de INEOS, está explorando la posibilidad de un acuerdo de préstamo en enero por el internacional uruguayo. (Fuente: Jeunes Footeux)

Tras sentirse decepcionado por sus actuaciones esta temporada, el Liverpool ya ha puesto al centrocampista Florian Wirtz en la lista de transferencias. Están buscando una cifra de 110 millones de euros y esperan reducir sus pérdidas en enero. (Fuente: Defensa Central)

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El Liverpool sigue trabajando en una extensión de contrato para el defensa central Ibrahima Konaté y quiere a otro defensor para aumentar la competencia la próxima temporada, en lugar de reemplazar al francés. Marc Guéhi del Crystal Palace y Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund están bajo consideración. (Fuente: TEAMtalk)

El extremo del Chelsea, Tyrique George, está cada vez más frustrado por sus limitados minutos y busca una salida permanente este invierno. Crystal Palace, Everton, Fulham, Leeds United y Southampton se encuentran entre sus pretendientes ingleses, mientras que el RB Leipzig y la Roma también están interesados. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester City está listo para respaldar al entrenador Pep Guardiola con un gasto en enero de ciento cuarenta millones de euros para asegurar dos objetivos clave: el extremo del Bournemouth Antoine Semenyo y el lateral derecho del Newcastle United Tino Livramento. (Fuente: Fichajes)

El ex defensa central del Chelsea, Thiago Silva, planea regresar a Europa en enero para estar más cerca de su familia, que permaneció en Londres después de que él se marchara al Fluminense en dos mil veinticuatro. (Fuente: Fabrizio Romano)

El portero del AC Milan, Lorenzo Torriani, de veinte años, está emergiendo como un posible objetivo para el Arsenal. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United y el Tottenham Hotspur han informado al defensor del Crystal Palace, Marc Guéhi, de su disposición para ofrecerle un contrato en enero. Por otro lado, podrían llegar ofertas del Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Inter de Milán, la Juventus, el Paris Saint-Germain y el Galatasaray. (Fuente: TEAMtalk)

La Liga

El Barcelona quiere un nuevo lateral derecho para competir con Jules Koundé y ha mostrado interés en Julian Ryerson del Borussia Dortmund. (Fuente: Sky Sport Germany)

Siguiendo en Alemania, la sensación del Bayern Múnich de diecisiete años, Lennart Karl, podría haber fichado por el Real Madrid después de una prueba cuando tenía solo diez años, pero su padre no quedó impresionado por el enfoque de los blancos en las negociaciones y se retiró del trato. (Fuente: Und nun zum Sport)

El Atlético de Madrid está priorizando un movimiento en enero por el defensor del Manchester City, Nathan Aké, mientras buscan una opción de bajo costo capaz de tener un impacto inmediato. (Fuente: Fichajes)

Representantes del Inter Miami han comenzado a buscar una casa para ofrecerla al delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, antes de un posible movimiento del internacional polaco el próximo verano como compañero de ataque de Lionel Messi en South Beach. (Fuente: Marek Jóźwiak)

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Lewandowski está cada vez más frustrado con el retraso en las conversaciones sobre un nuevo contrato con el Barcelona y ha pedido a la directiva que tome una decisión definitiva sobre su futuro pronto. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid está preparando una oferta de cincuenta millones de euros para vencer al Arsenal, Chelsea y Barcelona por el extremo del Vasco da Gama, Rayan. (Fuente: Fichajes)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES