Mercado de fichajes: el Liverpool planea la venta de Salah; Rashford, Michael Olise y más

Las principales ligas del mundo están encendidas y los movimientos no dan respiro: en la Premier League, el Liverpool abre la puerta a la salida de Salah mientras el Manchester City busca blindar a Phil Foden. El Arsenal entra en terreno arriesgado con nombres como Rashford y Olise, y el Chelsea acelera por Kenan Yıldız. En LaLiga, el Real Madrid y el Barcelona manejan operaciones delicadas, desde Vitinha hasta Lewandowski. Y en la MLS, el Inter Miami mueve sus piezas con Neymar fuera del radar. Un escenario cargado de giros que apenas comienza.

Premier League

El Liverpool ha colocado a Mohamed Salah en la lista de transferibles y estaría dispuesto a aceptar una oferta adecuada por su antigua estrella intocable. La Saudi Pro League sería su destino más probable. (Fichajes)

Existe también la posibilidad de que Salah llegue a la MLS. En ese escenario, el San Diego FC sería el principal candidato para fichar al veterano atacante. (Tom Bogert)

El Manchester City prepara un “contrato de por vida” para Phil Foden. (TEAMtalk)

El Arsenal ha sido sorprendentemente vinculado con un movimiento por Marcus Rashford, cedido por el Manchester United al Barcelona. Sin embargo, la complejidad del trato ha llevado al club londinense a considerar una alternativa: Michael Olise, del Bayern Múnich, por quien prepararían una oferta de 150 millones de euros. (Fichajes)

Rashford no es el único jugador de Manchester en la mira del Arsenal. El club también estaría preparando una sorprendente oferta de préstamo por Kobbie Mainoo este enero. (Mark Ogden)

El Chelsea habría tomado la ventaja en la carrera por fichar a Kenan Yıldız, delantero de la Juventus. (Ranks FC)

El Barcelona sigue de cerca al joven de 15 años del Manchester United, JJ Gabriel. El club inglés quiere retener a su prometedor talento. (The Sun)

James Trafford no es el único portero del Manchester City que Pep Guardiola está dispuesto a dejar ir: Stefan Ortega también está en la lista de transferibles. (Fichajes)

La lista de interesados en Federico Chiesa sigue creciendo—tres clubes, dos de la Serie A y uno de LaLiga—pero el jugador desea permanecer en el Liverpool. (Nicolò Schira)

El interés del Arsenal en el portero del Parma, Zion Suzuki, ha aumentado. El Bayern Múnich, el AC Milan y el Inter también analizan un posible fichaje del guardameta nacido en Estados Unidos. (Calciomercato)

El historial del Bournemouth vendiendo defensores podría repetirse ante el interés del Paris Saint-Germain en Bafodé Diakité. Los campeones de Europa estarían dispuestos a convertirlo en la venta récord del club, aunque el Bournemouth no quiere dejar ir a un jugador que llegó apenas en verano. (Fichajes)

LaLiga

En caso de que el Real Madrid cierre un acuerdo millonario por Vitinha del Paris Saint-Germain, Luis Enrique consideraría una oferta de 55 millones de euros por Gavi, con 40 millones iniciales. (El Nacional)

Robert Lewandowski estaría dispuesto a reducir su salario anual en el Barcelona de 20 a 10 millones de euros para renovar su contrato con los azulgrana. (Fichajes)

Antonio Rüdiger preferiría rechazar ofertas de Arabia Saudita y quedarse en el Real Madrid, incluso bajando su sueldo de 9 a 7 millones de euros. (DefensaCentral)

El Real Madrid ha perdido esperanza de fichar a Rodri, del Manchester City, y ahora apunta a objetivos más accesibles: Kees Smit del AZ Alkmaar y Adam Wharton del Crystal Palace. (El Nacional)

El objetivo de largo plazo del Real Madrid, Dayot Upamecano, está en negociaciones avanzadas para renovar con el Bayern Múnich. (BBC Sport)

MLS

El Inter Miami ha rechazado la posibilidad de fichar a Neymar Jr. este enero. El club prioriza contratar a un delantero que complemente a Lionel Messi, mientras el futuro de Luis Suárez sigue incierto. (SPORT)

Timo Werner podría ocupar ese rol; el delantero del RB Leipzig ya está en conversaciones para un movimiento en invierno. (Sky Germany)

El máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, había sido vinculado a la MLS, pero el Flamengo aparece ahora como el principal candidato para ficharlo. (Fichajes)

