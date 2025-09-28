Mercado de fichajes: el Liverpool se fija en Araújo; el Real Madrid sueña con Kane

El mercado de fichajes sigue generando noticias en Europa y América, con movimientos estratégicos y objetivos de primer nivel que acaparan la atención de los grandes clubes. Desde el interés de Liverpool por Ronald Araújo hasta los planes de Real Madrid y Barcelona para reforzar sus plantillas, los equipos no descansan en su búsqueda de talento. Además, rumores sobre traspasos en la Premier League, LaLiga y la Champions League mantienen viva la expectación entre aficionados y expertos por igual.

Premier League

Liverpool sigue de cerca al central del Barcelona Ronald Araújo, quien ya ha despertado interés del Chelsea, mientras los campeones de la Premier League elaboran una lista de objetivos por si Ibrahima Konaté se marcha como agente libre. (Fuente: CaughtOffside)

Manchester United muestra interés en el excentral del West Ham Nayef Aguerd, quien solo se incorporó al Marsella al cierre del mercado de verano. (Fuente: Fichajes)

Chelsea confía en cerrar la contratación del portero del AC Milan Mike Maignan, al que ya intentaron fichar antes del Mundial de Clubes. (Fuente: TEAMtalk)

Arsenal podría reavivar su interés en el mediapunta del Real Madrid Arda Güler, en caso de que el internacional turco se vea afectado por el regreso a la forma de Jude Bellingham. (Fuente: Football Transfers)

El centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, estaría considerando un traslado a Arabia Saudí cuando expire su contrato el próximo verano. (Fuente: talkSPORT)

City sigue interesado en el centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães, pero el jugador de 27 años se encuentra feliz y asentado en St James’ Park. (Fuente: Football Insider)

Liverpool reaccionará a la ausencia de un año de Giovanni Leoni, tras romperse el ligamento cruzado, moviéndose en enero por su objetivo veraniego Marc Gúehi. (Fuente: Football Insider)

El portero suplente del Arsenal, Kepa Arrizabalaga, que solo llegó al Emirates Stadium este verano, es objetivo del Como de Cesc Fàbregas. (Fuente: Sports Boom)

El excentrocampista del Wolverhampton Wanderers, Rúben Neves, podría ser un “objetivo oportunista” para el Man Utd, ante la cada vez más probable salida del Al Hilal. (Fuente: The United Stand vía United in Focus)

Tottenham Hotspur tiene una cláusula de recompra por el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, que entrará en vigor el próximo verano. (Fuente: The Sun)

Aston Villa sigue de cerca al delantero del Sunderland Wilson Isidor, que podría estar disponible por unos 35 millones de libras (46,9 millones de dólares). (Fuente: Football Insider)

El centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, sigue en la lista de objetivos de la Juventus. (Fuente: Calciomercato)

La Liga

Harry Kane | Alexander Hassenstein/GettyImages

Real Madrid sueña con fichar a Harry Kane del Bayern Múnich, uniendo al inglés a una delantera devastadora que incluiría a Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo y Franco Mastantuono. (Fuente: Fichajes)

Barcelona se ha sumado a la carrera junto a Real Madrid y Liverpool por el central del Bayern Múnich Dayot Upamecano. El francés queda libre el próximo verano y podrá negociar con equipos extranjeros a partir de enero. (Fuente: Fichajes)

Real Madrid ha acordado el fichaje del centrocampista del Manchester City, Rodri, para el próximo verano: su incorporación ya está “cerrada”.

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, estaría “encantado” de unirse al Barcelona el próximo verano si surge la posibilidad de ir al Camp Nou. (Fuente: El Nacional)

Real Madrid tiene “más o menos” acordados los fichajes de Ibrahima Konaté (Liverpool) y Nico Paz (Como), sujetos a la aprobación de Xabi Alonso. (Fuente: Defensa Central)

José Mourinho quiere que su nuevo club, Benfica, fiche al exdelantero del Real Madrid, Karim Benzema, desde el Al Ittihad. (Fuente: Fichajes)