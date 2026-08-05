Mercado de fichajes: el Man Utd va por dos estrellas del Real Madrid por 170 millones; Yamal, Salah y más

Al mercado de fichajes le queda casi un mes por delante. Tiempo suficiente para que los grandes clubes del mundo todavía nos sorprendan con alguna contratación de peso de cara a la temporada que está por comenzar.

Estos son los fichajes que suenan con más fuerza este verano, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Manchester United planea una doble ofensiva por la pareja del Real Madrid formada por Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, por una suma combinada de 172.7 millones de dólares. Esto, a su vez, aceleraría el interés del Madrid por Rodri. (Fuente: El Nacional)

Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

En un intento por encontrar un sustituto para Rodri, el Manchester City ha alcanzado un acuerdo verbal total con el centrocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi. Aún queda por fijar la cifra del traspaso, pero se requerirá una suma superior a los 115.1 millones de dólares. (Fuente: Florian Plettenberg)

El Arsenal ha iniciado finalmente conversaciones oficiales y directas con el Newcastle United para el traspaso de Bruno Guimarães. La primera oferta del club, que rondaba los 100.8 millones de dólares, fue rechazada. (Fuente: BBC Sport)

A los 'Gunners' les ha ido mejor con su siguiente propuesta. Se está gestando un acuerdo que apunta a cerrarse por 108.2 millones de dólares. Por esa cifra, Guimarães se convertiría en el segundo fichaje más caro en la historia del Arsenal. (Fuente: Indykaila)

Aunque en teoría las salidas deberían ser la prioridad, Xabi Alonso sigue contemplando un fichaje importante más: el portero del Oporto, Diogo Costa. El internacional portugués tiene una cláusula de rescisión de 69.1 millones de dólares que, al parecer, el Chelsea está considerando abonar. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Liverpool ha iniciado conversaciones para fichar al defensa central del Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi. (Fuente: DAVE OCKOP)

Más allá de todas las especulaciones sobre Julián Álvarez, se cree que la prioridad número uno de Lamine Yamal para el Barcelona es el fichaje del lateral del Tottenham Hotspur, Pedro Porro, con quien formó una gran conexión en la selección española durante el Mundial. (Fuente: El Nacional)

El Nottingham Forest ha mostrado un interés inesperado este verano en el centrocampista del Manchester City, Tijjani Reijnders. Se cree que el Newcastle es otro de los clubes interesados. (Fuente: Fabrizio Romano)

La búsqueda del Tottenham para fichar a un sustituto de Richarlison ha despertado interés en el delantero del Chelsea, Nicolas Jackson. El jugador, que regresa tras su cesión, está valorado en 87.3 millones de dólares. (Fuente: The Daily Mail)

Ismaïla Sarr, delantero del Crystal Palace y conocido objetivo del Manchester United, también ha atraído la atención del club turco Fenerbahçe, equipo que asimismo ha sido vinculado con Marcus Rashford. (Fuente: Foot Mercato)

El prolífico mediapunta del PAOK, Giannis Konstantelias, ha entrado en la órbita del Chelsea. El internacional griego también es objeto de interés para el Borussia Dortmund y la Juventus. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

LaLiga

Si el Real Madrid accede a las exigencias contractuales de Vinícius Júnior, se espera que Jude Bellingham y Arda Güler hagan lo propio para reclamar renegociaciones similares. (Fuente: El Nacional)

El Chelsea está a punto de cerrar un acuerdo definitivo por el lateral izquierdo del Rayo Vallecano, Pep Chavarría. El fichaje del sustituto de Marc Cucurella costará a los 'Blues' 28.8 millones de dólares. (Fuente: The Athletic)

El evidente interés de Ferran Torres por fichar por el PSG ha "enfadado" al entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, y a varios compañeros de equipo del jugador español. (Fuente: El Nacional)

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

El Barcelona exige al PSG una cifra mínima de 63.3 millones de dólares por Torres. (Fuente: SPORT)

La joven promesa del Real Madrid, Thiago Pitarch, aún no tiene asegurado su futuro en la capital española, mientras José Mourinho sigue evaluando su utilidad para el equipo. (Fuente: El Nacional)

Resto del mundo

Un nuevo informe ha desmentido los rumores de que el Inter Miami estuviera interesado en fichar al creador de juego del Nápoles, Kevin De Bruyne. (Fuente: ESPN)

En su lugar, se ha señalado a De Bruyne como un objetivo de interés para el San Diego FC y el Chicago Fire. (Fuente: Fichajes)

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

El San Diego podría liberar espacio en su línea de ataque con la salida de Hirving «Chucky» Lozano. Se cree que el controvertido «Jugador Designado» mantiene conversaciones avanzadas para una cesión al LA Galaxy, tras haber perdido protagonismo en el sur de California. (Fuente: The Athletic)

El Trabzonspor ha llegado finalmente a un acuerdo para asegurar a Mohamed Salah con un contrato de dos años, cuyo salario se estima en 19.6 millones de dólares anuales. (Fuente: Yağz Sabuncuoğlu)