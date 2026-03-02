Mercado de fichajes: el Manchester United apunta a una contratación record; Vinícius Junior, Marcus Rashford y más

En la Premier League, los gigantes afinan cifras récord y analizan ventas clave para financiar ambiciosos proyectos. En LaLiga, las renovaciones contractuales y los relevos generacionales marcan la agenda de los despachos. Entre cláusulas ocultas, tasaciones millonarias y negociaciones silenciosas, los clubes más poderosos del continente se preparan para un verano que promete redefinir jerarquías sin previo aviso.

Premier League

En la Premier League, el Newcastle United ha sido vinculado con una posible salida de Malick Thiaw rumbo al Manchester United, aunque el defensor tendría que convertirse en el central más caro de la historia si el club de Old Trafford concreta su fichaje. La valoración asciende a 107.8 millones de dólares. Además, el Manchester United mantiene conversaciones con el Nottingham Forest por Murillo, quien estaría interesado en cambiar de equipo.

El Arsenal y el Chelsea aparecen como los destinos más probables para Senny Mayulu, joven promesa del Paris Saint-Germain. El Manchester City también sigue de cerca la situación del mediocampista, cuyo precio podría oscilar entre 60 y 70 millones de euros. Por su parte, el Chelsea prepara una oferta de hasta 82.7 millones de dólares por Rodrygo, propuesta que el Real Madrid analizaría seriamente.

Paris Saint-Germain v Olympique de Marseille - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Franco Arland/GettyImages

El Nottingham Forest ha fijado en al menos 101.1 millones de dólares el precio de Elliot Anderson, objetivo tanto del Manchester United como del Manchester City. Si el Manchester United busca alternativas más accesibles, podría aprovechar una eventual venta masiva del West Ham en caso de descenso, con Mateus Fernandes como opción para reforzar el mediocampo.

El Aston Villa podría verse obligado a vender a Morgan Rogers si no clasifica a la Champions League, situación que acercaría al Liverpool a un fichaje cercano a los 134.8 millones de dólares. Mientras tanto, el Newcastle United blindó a Anthony Gordon hasta 2030, frustrando los planes del Arsenal y del Liverpool.

Leon Goretzka, objetivo del Manchester United, también interesa al Inter de Milán, al Napoli y a la Juventus, mientras que Bruno Guimarães no tiene previsto abandonar el Newcastle United pese al interés del Manchester City y del Barcelona. El Chelsea ha puesto en venta a Alejandro Garnacho y a Liam Delap, y una cláusula especial en el contrato de Victor Osimhen con el Galatasaray podría facilitar su salida hacia Inglaterra.

LaLiga

En LaLiga, el Barcelona busca al fichaje de un centrocampista y ha puesto la mira en Stije Resink del FC Groningen. El jugador neerlandés está considerado el heredero de Frenkie de Jong.

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Marcus Rashford aceptó reducir su salario para facilitar su llegada definitiva al Barcelona.

El Real Madrid tiene como prioridad renovar a Vinícius Junior. Philippe Coutinho interesa al Elche, al Girona y al Rayo Vallecano. Finalmente, el Alavés podría ver salir a Youssef Enríquez rumbo al Real Madrid, ante la incertidumbre sobre el futuro de Fran García y Ferland Mendy.

