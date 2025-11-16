Mercado de fichajes: el Manchester United quiere a Tchouaméni; Antoine Semenyo, Elliot Anderson y más

Los mercados de fichajes nunca duermen y esta semana la Premier League y LaLiga vuelven a encender el radar con movimientos que podrían alterar por completo el panorama europeo. El Real Madrid y el Barcelona analizan sus próximos pasos mientras en Inglaterra el Arsenal, el Chelsea y el Liverpool revisan nombres clave para reforzar sus plantillas. A la par, el Manchester United y el Manchester City estudian oportunidades que podrían cambiar su futuro inmediato. Rumores, negociaciones y apuestas arriesgadas marcan el pulso de un verano que promete sacudidas fuertes.

Premier League

Japan v Ghana - International Friendly | Masashi Hara/GettyImages

El Liverpool ha programado una reunión con el Bournemouth en los próximos días para discutir un posible fichaje del delantero Antoine Semenyo en el mercado de verano. (Fuente: DaveOCKOP)

Casemiro difícilmente aceptará la propuesta del Manchester United, que implica una fuerte reducción salarial. El club ya busca alternativas y ha marcado al mediocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, como su relevo ideal. (Fuente: Defensa Central)

El Arsenal y el Chelsea están entre los equipos que siguen de cerca al central del Sporting CP, Ousmane Diomande. (Fuente: Record)

Otro objetivo del Arsenal es el mediocampista del Feyenoord, Quentin Timber, hermano del defensor del Arsenal, Jurriën. Tanto los Gunners como el Manchester United y el West Ham United lo tienen en la mira. (Fuente: Mark Brus)

El Chelsea, por su parte, aumenta su interés en fichar al mediocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, aunque antes podría necesitar desprenderse de alguno de sus jugadores más costosos. (Fuente: Mark Brus)

El mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández, se ha convertido en el principal objetivo del Atlético de Madrid, dispuesto a pagar €80 millones (£70.7 millones, $93 millones). El club inglés solo consideraría esa cifra si el mediocampista argentino presiona para salir. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City busca cerrar la llegada del lateral derecho del Newcastle United, Tino Livramento, para el próximo verano. El Manchester United también lo observa, pero aún no ha avanzado. (Fuente: Ben Jacobs)

LaLiga

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Barcelona confía en llegar al verano con una posición financiera fuerte, y considera posible fichar un relevo de alto nivel para Robert Lewandowski, si fuera necesario. (Fuente: Mundo Deportivo)

Una ganancia inesperada podría llegar al Real Madrid, que recibirá el 50% de cualquier monto pagado por el defensor del Lazio, Mario Gila, objetivo del Inter por €20 millones (£17.7 millones, $23.2 millones). (Fuente: Il Messaggero)

El Barcelona recibió una oferta de €65 millones (£57.4 millones, $75.5 millones) del Tottenham por el atacante Ferran Torres. (Fuente: Fichajes)

El portero del Manchester United, Darlington Osuchukwu, de 15 años y apodado “el nuevo Thibaut Courtois”, es objetivo del Real Madrid. (Fuente: Defensa Central)